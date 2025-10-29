Lexus LFR concept: Bản xem trước siêu xe kế nhiệm LFA Đặt ở trung tâm gian hàng Lexus tại JMS 2025, LFR concept là coupe 2 cửa nắp ca-pô dài, đuôi Kammback, đèn móc câu, lốp slick Bridgestone; sức mạnh và kế hoạch sản xuất chưa công bố.

Lexus đưa LFR concept lên vị trí trung tâm tại Triển lãm ôtô Nhật Bản 2025 (JMS 2025), tái khẳng định định hướng siêu xe mới của hãng. Mẫu coupe 2 cửa từng hiện diện tại Monterey (California, Mỹ) vào tháng 8, được xem như bản xem trước thế hệ kế nhiệm của LFA – mẫu xe từng ra mắt với giá hơn 400.000 USD. Ở thời điểm trưng bày, Lexus chưa công bố thông số kỹ thuật hay cấu hình truyền động của LFR.

Lexus LFR concept anh 1

Hình khối coupe, ca-pô kéo dài và đuôi Kammback

LFR mang thân xe kiểu coupe với nắp ca-pô kéo dài về phía trước, tạo tỉ lệ đầu xe – khoang lái đậm chất xe thể thao động cơ đặt trước. Trên nắp ca-pô có hai khe thoát gió hai bên, nhấn mạnh chức năng khí động học. Phần mui tối màu vuốt dốc ra sau tạo thành đuôi Kammback, gợi nhớ đường nét của LFA.

Cụm đèn trước giữ nhận diện móc câu đặc trưng Lexus. Cản trước có tạo hình lớn, hầm hố, tích hợp các khe tản nhiệt làm từ vật liệu carbon nhằm tối ưu làm mát các cụm kỹ thuật phía sau. Tổng thể nhấn mạnh hiệu quả khí động và quản lý nhiệt – hai yếu tố cốt lõi của một nền tảng hiệu năng cao.

Lexus LFR concept anh 2

Dải đèn hậu móc câu và bề mặt khí động ở đuôi xe

Đuôi xe tiếp tục sử dụng tạo hình đèn móc câu, nối liền thành một dải LED chạy ngang chiều rộng. Bên dưới là hai khe gió cỡ lớn, góp phần quản lý luồng khí ở vùng áp suất thấp phía sau. Ở bản concept trưng bày, LFR không có ống xả; nếu thương mại hóa, chi tiết này nhiều khả năng sẽ được bổ sung theo yêu cầu kỹ thuật của hệ truyền động.

Lexus LFR concept anh 6

Lốp slick Bridgestone, kẹp phanh màu vàng: ưu tiên bám đường

LFR sử dụng lốp trơn không gai (slick) từ Bridgestone – cấu hình thường xuất hiện ở môi trường đường đua, nhấn mạnh độ bám tối đa trên mặt đường khô. Phía sau bộ mâm, kẹp phanh màu vàng tạo điểm nhấn thị giác đồng thời gợi mở định hướng hiệu năng.

So với chiếc từng xuất hiện tháng 8, bản tại JMS cho thấy thay đổi ở ốp mâm và màu kẹp phanh. Khi tiến tới giai đoạn sản phẩm hoàn thiện (nếu có), các phối màu kẹp phanh và thiết kế ốp mâm nhiều khả năng sẽ trở thành tùy chọn cấu hình.

Lexus LFR concept anh 8

Khoang lái hé lộ: gương kỹ thuật số, ghế thể thao

Vì là xe concept, nội thất chưa được công bố chi tiết. Quan sát từ bên ngoài, LFR trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số và hai ghế ngồi dáng thể thao, tựa đầu in logo thương hiệu. Các vật liệu, bố cục táp-lô và giao diện điều khiển hiện chưa được Lexus giới thiệu.

Lexus LFR concept anh 9

Nền tảng hiệu năng: thông số bỏ ngỏ, kỳ vọng vượt LFA

Lexus chưa công bố hệ truyền động hay công suất dự kiến cho LFR. Bối cảnh đặt cạnh LFA – mẫu xe từng dùng động cơ V10 hút khí tự nhiên 4,8 lít – khiến LFR được kỳ vọng hướng tới hiệu năng cao hơn. Dù vậy, mọi nhận định về sức mạnh, tăng tốc hay cấu hình truyền động hiện đều chưa có cơ sở dữ liệu từ hãng.

Chi tiết không có ống xả ở bản trưng bày để ngỏ nhiều khả năng về lựa chọn hệ truyền động ở giai đoạn nghiên cứu. Nếu sản xuất thương mại, các yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải, tiếng ồn và đóng gói cơ khí sẽ quyết định cách Lexus triển khai cụm ống xả hoặc giải pháp thay thế phù hợp.

Vai trò tại JMS 2025 và lộ trình tiếp theo

Việc LFR concept được đặt ở trung tâm gian hàng tại JMS 2025 cho thấy tầm quan trọng của dự án trong danh mục Lexus. Trước đó, xe từng ra mắt công chúng tại Monterey, góp mặt ở một trong những sân chơi dành cho xe hiệu năng và xe độc bản.

Ở thời điểm hiện tại, Lexus chưa công bố thông tin về thông số kỹ thuật, cấu hình động lực hay mốc thời gian thương mại hóa. Những chi tiết này sẽ là then chốt để xác định mức độ khác biệt của LFR so với LFA và vị thế của xe trong hệ sinh thái siêu xe đương đại.

Lexus LFR concept anh 4

Kết luận

LFR concept phác họa rõ ưu tiên của Lexus: hình khối coupe thuần chất, khí động học kiểu Kammback, chi tiết làm mát và tản khí quy mô lớn, cùng bộ lốp slick hướng đường đua. Tuy nhiên, những yếu tố quyết định như hệ truyền động và thông số hiệu năng vẫn là ẩn số. Khi có thêm dữ liệu chính thức, bức tranh về mẫu xe kế nhiệm LFA sẽ trở nên đầy đủ hơn.