Li Auto Mega thuần điện: MPV cỡ lớn 7 chỗ, pin 102,7 kWh MPV 7 chỗ của Li Auto dùng 2 motor 536 mã lực, tăng tốc 0–100 km/h 5,5 giây, pin NMC 102,7 kWh đạt 710 km theo CLTC. Vụ cháy tại Thượng Hải hiện đang được điều tra, chưa có kết luận chính thức.

Li Auto Mega là mẫu MPV thuần điện cỡ lớn đầu tiên của Li Auto, nổi bật với hệ số cản gió 0,215 Cd và gói pin NMC 102,7 kWh do CATL cung cấp. Bên cạnh thông số kỹ thuật ấn tượng, mẫu xe này vừa ghi nhận một vụ cháy khi đang di chuyển tại Thượng Hải; cơ quan chức năng xác nhận sự cố và vẫn đang điều tra nguyên nhân.

Theo ghi nhận từ Car News China và trang địa phương Dianchejie, ngọn lửa được cho là bùng phát từ khu vực gầm xe, nhanh chóng bao trùm thân xe trong khoảng 10 giây. Cửa xe đã tự động mở, giúp tài xế và hành khách kịp thời thoát thân. Li Auto cho biết đã phối hợp với lực lượng cứu hỏa; hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Thiết kế khí động và tỷ lệ thân xe của một MPV cỡ lớn

Với kích thước 5.350 x 1.965 x 1.850 mm và chiều dài cơ sở 3.300 mm, Li Auto Mega thuộc nhóm MPV cỡ lớn 7 chỗ. Ngoại hình được tối ưu khí động, đạt hệ số cản 0,215 Cd, hỗ trợ hiệu quả vận hành ở dải tốc độ hành trình.

Trong bức tranh MPV điện cao cấp tại Trung Quốc, Mega hướng tới nhóm khách hàng gia đình và đưa đón hằng ngày, cạnh tranh với những cái tên cùng tệp khách như Zeekr 009. Cách tiếp cận thiên về khí động học cho thấy Li Auto đặt ưu tiên vào quãng chạy và sự êm ái.

MPV dien Trung Quoc anh 1

Cabin 7 chỗ linh hoạt, nhấn mạnh không gian hàng hai

Bố trí 7 chỗ ngồi là cấu hình tiêu chuẩn, với tùy chọn ghế cơ trưởng cho hàng thứ hai. Kích thước tổng thể dài và trục cơ sở 3.300 mm tạo điều kiện tối ưu hóa khoảng để chân, hướng đến trải nghiệm hành khách ở các hàng ghế sau.

Thông tin chi tiết về vật liệu, giao diện táp-lô hay trang bị giải trí không được công bố trong nguồn dữ liệu lần này. Bài viết tập trung vào các thông số đã xác thực.

Hệ truyền động 536 mã lực và khả năng tăng tốc 5,5 giây

Mega sử dụng hai motor điện, dẫn động 4 bánh, cho công suất tối đa 536 mã lực. Theo công bố, xe tăng tốc 0–100 km/h trong 5,5 giây. Gói pin NMC ba thành phần do CATL cung cấp có dung lượng 102,7 kWh.

Tầm hoạt động tối đa đạt 710 km sau mỗi lần sạc đầy, theo chu trình CLTC. Đây là con số mang tính tham chiếu theo chuẩn đo lường tại Trung Quốc.

MPV dien Trung Quoc anh 2

An toàn và điều tra sự cố: thông tin chính thức còn bỏ ngỏ

Theo các nguồn tin nêu trên, vụ cháy mới nhất diễn ra khi xe đang chạy, không ghi nhận va chạm trước đó. Vị trí phát hỏa ở khu vực gầm xe khiến dư luận chú ý tới bộ pin, song hiện chưa có kết luận chính thức. Lực lượng cứu hỏa xác nhận vụ việc nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết; bộ phận chăm sóc khách hàng của Li Auto cho biết đang xác minh.

Car News China cũng cho biết từ tháng 6 đến nay từng ghi nhận ít nhất hai vụ cháy khác liên quan Mega, và nguyên nhân đều nằm ở yếu tố bên ngoài. Sự cố gần đây gây thêm lo ngại vì thông tin điều tra vẫn chưa ngã ngũ. Ở khía cạnh ứng phó, việc cửa xe tự động mở đã giúp hành khách thoát thân kịp thời, theo mô tả từ hiện trường.

Giá bán, định vị và phản hồi thị trường

Li Auto Mega có giá 529.800–559.800 NDT (tương đương 74.340–78.550 USD) tại Trung Quốc. Đây là mẫu xe thuần điện đầu tiên của Li Auto. Dữ liệu của China EV DataTracker cho biết Mega đạt doanh số cộng dồn 25.817 xe kể từ khi ra mắt tháng 3/2024, với đỉnh 3.277 xe trong tháng 9 năm nay.

Ở tầm giá và kích thước này, Mega nhắm tới nhóm người dùng cần không gian 3 hàng ghế và trải nghiệm vận hành êm ái, đồng thời kỳ vọng vào quãng chạy công bố dài. Sự cố an toàn gần đây có thể tác động tới mức độ tin cậy cảm nhận của khách hàng, và kết luận điều tra sẽ đóng vai trò quyết định trong giai đoạn tiếp theo.

Bảng thông số kỹ thuật chính

Hạng mục Thông số Kích thước (DxRxC) 5.350 x 1.965 x 1.850 mm Chiều dài cơ sở 3.300 mm Hệ số cản gió 0,215 Cd Cấu hình ghế 7 chỗ; tùy chọn ghế cơ trưởng hàng hai Động cơ 2 motor điện, dẫn động 4 bánh Công suất tối đa 536 mã lực Tăng tốc 0–100 km/h 5,5 giây Pin NMC do CATL cung cấp, dung lượng 102,7 kWh Tầm hoạt động Tối đa 710 km (chu trình CLTC) Giá bán tại Trung Quốc 529.800–559.800 NDT (tương đương 74.340–78.550 USD) Doanh số cộng dồn 25.817 xe (từ 3/2024); đỉnh 3.277 xe trong tháng 9 năm nay

Kết luận nhanh

Ưu điểm: Thông số vận hành mạnh với 2 motor 536 mã lực; tăng tốc 0–100 km/h 5,5 giây; tầm hoạt động công bố 710 km theo CLTC; hệ số cản gió 0,215 Cd; không gian 7 chỗ và tùy chọn ghế cơ trưởng.

Điểm cần lưu ý: Vụ cháy tại Thượng Hải đang được điều tra, chưa có kết luận chính thức; từng ghi nhận các vụ cháy trước đây với nguyên nhân bên ngoài. Người dùng nên theo dõi cập nhật từ cơ quan chức năng và nhà sản xuất.