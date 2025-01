Lịch bắn pháo hoa Tết Ất Tỵ 2025 trên cả nước

39

Hải Phòng

7 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp

- Điểm bắn số 1: Sân sau Trung tâm triển lãm và bờ hồ Tam Bạc, quận Hồng Bàng.



- Điểm bắn số 2: Bờ Hồ An Biên, quận Ngô Quyền.



- Điểm bắn số 3: Điểm cao 44, phường Thủy Đường, thành phố Thủy Nguyên.



- Điểm bắn số 4: Sân vận động, huyện Tiên Lãng.



- Điểm bắn số 5: Nhà tròn giữa Hồ trung tâm quận An Dương.



- Điểm bắn số 6: Khu Cầu cảng, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.



- Điểm bắn số 7: Công viên và Quảng trường khu Đô thị Vinhomes Vũ Yên, thành phố Thủy Nguyên (Tập đoàn VinGroup - Công ty CP đảm nhiệm).



Thời gian bắn 15 phút, từ 0h00 giờ đến 0h15 ngày 29/1/2025 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ).



6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp

Quận Đồ Sơn: Quảng trường biển, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng



Quận Hải An: Trung tâm Chính trị - Hành chính quận, đường Lê Hồng Phong, Đằng Hải



Huyện Kiến Thụy: Bến đua thuyền rồng



Huyện An Lão: Sân nhà thi đấu đa năng



Huyện Vĩnh Bảo: Sân vận động huyện Vĩnh Bảo



Huyện Cát Hải: Trường THPT, xã Văn Phong, huyện Cát Hải



Thời gian bắn 15 phút, từ 0h00 giờ đến 0h15 ngày 29/1/2025 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ).