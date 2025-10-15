Xã hội Lịch cấm đường Hà Nội ngày 16/10: Chi tiết phân luồng giao thông và tuyến đường thay thế Lịch cấm đường Hà Nội ngày 16/10 phục vụ Đại hội Đại biểu lần thứ 18 Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030...

Trong 3 ngày từ 15 đến 17/10, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm, hạn chế và điều tiết phương tiện trên một số tuyến đường trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô.

Các tuyến đường tạm cấm và khu vực hạn chế phương tiện

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 16/10/2025 áp dụng từ 6h30 đến 8h30, 10h30 đến 14h30 và 16h đến 18h.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các phương tiện như ô tô tải có khối lượng thiết kế từ 1,5 tấn trở lên và xe chở khách từ 16 chỗ ngồi bị tạm cấm lưu thông.

Một số tuyến đường sẽ bị hạn chế phương tiện, gồm Duy Tân, Phạm Văn Bạch, Trần Thái Tông, Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), cùng các tuyến Trần Duy Hưng, Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm và đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến cầu vượt tỉnh lộ 70).

Các tuyến này được bố trí lực lượng chức năng trực 24/24 để hướng dẫn, điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn di chuyển.

Lộ trình thay thế ngày 16/10/2025 Hà Nội

Để giảm ùn tắc, Công an Hà Nội khuyến nghị người dân di chuyển theo hướng thay thế. Cụ thể, các phương tiện từ cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long có thể di chuyển theo tuyến Phạm Văn Đồng - Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Quốc lộ 32 - Tỉnh lộ 70 - Đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Với lộ trình từ cầu Thăng Long đi cầu Thanh Trì, phương tiện nên đi theo tuyến Vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều di chuyển.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân tuân thủ nghiêm quy định của Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian Đại hội diễn ra.

Khi gặp các đoàn xe ưu tiên có phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người tham gia giao thông cần chủ động di chuyển vào đường ngang hoặc vị trí an toàn gần nhất để nhường đường.

Việc chấp hành đúng hướng dẫn không chỉ giúp giao thông thông suốt mà còn góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô.