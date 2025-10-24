Thứ Sáu, 24/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thị trường

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 25/10 phục vụ Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Quốc Duẩn 24/10/2025 06:10

Hà Nội công bố lịch cấm đường trong ngày 25/10 để phục vụ Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, khuyến cáo người dân chọn lộ trình phù hợp.

Theo thông báo của Công an thành phố Hà Nội, lịch cấm đường được áp dụng tại nhiều tuyến phố trung tâm để đảm bảo an ninh cho Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm) trong hai ngày 25 và 26/10/2025.

Thời gian thực hiện lịch cấm đường gồm:

Từ 6h00 đến 22h00 ngày 25/10

Từ 6h00 đến 16h00 ngày 26/10/2025.

Các tuyến đường nằm trong diện cấm và hạn chế lưu thông

Theo lịch cấm đường, các phương tiện ô tô tải có trọng lượng từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ bị tạm cấm lưu thông (trừ xe buýt, xe rác, xe công vụ và xe ưu tiên theo quy định).

Những tuyến đường chịu ảnh hưởng của lịch cấm đường gồm: Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng (đoạn từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, đường Vành đai 3 trên cao (từ Hồ Tùng Mậu đến cầu Thanh Trì) và đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến cầu vượt Tỉnh lộ 70).

Ngoài ra, lực lượng chức năng sẽ tổ chức hướng dẫn phân luồng tại các nút giao trọng điểm để đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian áp dụng lịch cấm đường.

z6949769129097-c909c851f48f26ac030c39e5bc7643a1-1756283504.webp

Hướng di chuyển thay thế trong thời gian cấm đường

Để tránh khu vực có lịch cấm đường, người dân và lái xe có thể lựa chọn các hướng di chuyển thay thế.

Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông như Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh đi về phía Bắc hoặc Tây Bắc như Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang có thể đi theo tuyến cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – Quốc lộ 18 hoặc cầu Thanh Trì – Đỗ Mười – Ngọc Hồi – Quốc lộ 6.

Xe di chuyển từ hướng Võ Văn Kiệt, cầu Thăng Long đi Đại lộ Thăng Long nên chọn lộ trình Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn – Quốc lộ 32 – Tỉnh lộ 70 để tránh các khu vực nằm trong lịch cấm đường.

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu người tham gia giao thông chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của lực lượng chức năng trong thời gian áp dụng lịch cấm đường. Khi gặp đoàn xe ưu tiên, người dân cần nhanh chóng chuyển hướng sang làn bên hoặc dừng lại tại điểm giao cắt gần nhất để nhường đường.

Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan cũng được đề nghị điều chỉnh lộ trình xe khách, hạn chế hoạt động trên các tuyến nằm trong lịch cấm đường, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn và hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện quốc tế.

Người dân nên theo dõi thông tin lịch cấm đường cập nhật từ Công an Hà Nội để chủ động sắp xếp hành trình hợp lý, đặc biệt là trong giờ cao điểm sáng và chiều. Việc tuân thủ lịch cấm đường không chỉ giúp giảm ùn tắc mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thành phố tổ chức các hoạt động ngoại giao quan trọng.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 15/10: Chi tiết phân luồng giao thông và tuyến đường thay thế

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 15/10: Chi tiết phân luồng giao thông và tuyến đường thay thế

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 2/9: Phân luồng giao thông chi tiết phục vụ lễ Quốc khánh

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 2/9: Phân luồng giao thông chi tiết phục vụ lễ Quốc khánh

CAHN cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành

CAHN cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành

Chi tiết lịch cấm đường ở Hà Nội từ 18h ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành

Chi tiết lịch cấm đường ở Hà Nội từ 18h ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 30/8: Phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 30/8: Phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Đọc tiếp

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 15/10: Chi tiết phân luồng giao thông và tuyến đường thay thế

Lịch cấm đường Hà Nội ngày 15/10: Chi tiết phân luồng giao thông và tuyến đường thay thế

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 2/9: Phân luồng giao thông chi tiết phục vụ lễ Quốc khánh

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 2/9: Phân luồng giao thông chi tiết phục vụ lễ Quốc khánh

CAHN cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành

CAHN cập nhật lịch cấm đường Hà Nội ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành

Chi tiết lịch cấm đường ở Hà Nội từ 18h ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành

Chi tiết lịch cấm đường ở Hà Nội từ 18h ngày 1/9 để phục vụ diễu binh, diễu hành

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 30/8: Phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 30/8: Phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xem thêm Thị trường

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thị trường
      Lịch cấm đường Hà Nội ngày 25/10 phục vụ Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO