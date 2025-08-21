Văn hóa Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 22/8: Khung giờ nào áp dụng, tuyến nào bị hạn chế? Lịch cấm đường Hà Nội ngày mai 22/8 được áp dụng tại nhiều tuyến phố trung tâm, phục vụ hợp luyện lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) vừa công bố kế hoạch phân luồng giao thông, cấm đường tại Hà Nội nhằm phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, trong dịp lễ sẽ có 5 sự kiện lớn bao gồm các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cũng như lễ kỷ niệm chính thức. Cụ thể, hợp luyện lần thứ nhất diễn ra từ 20h ngày 21/8, hợp luyện lần thứ hai từ 20h ngày 24/8, buổi sơ duyệt vào 20h ngày 27/8, tổng duyệt bắt đầu lúc 6h30 sáng 30/8 và lễ kỷ niệm chính thức tổ chức từ 6h30 sáng ngày 2/9.

Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho người dân, Công an TP Hà Nội đưa ra phương án hạn chế phương tiện, phân tuyến lưu thông thay thế tại nhiều khu vực trung tâm. Người dân được khuyến nghị theo dõi kỹ thông báo lịch trình cấm đường để chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển, tránh ùn tắc giao thông trong những ngày cao điểm.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện từ 17h ngày 21/8/2025 đến 3h ngày 22/8/2025

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Lực lượng Công an cũng tiến hành tạm cấm tại các tuyến đường sau:

Thời gian tạm cấm từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8

- Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

- Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Hạn chế lưu thông trên các tuyến đường sau:

Thời gian: Từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai II đến vành đai III: Hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ vành đai I đến vành đai II: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18): Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).

Không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.