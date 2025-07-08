Văn hóa Lịch cấm đường ở Hà Nội từ ngày 7/8 đến ngày 10/8/2025 Lịch cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội từ 7/8 đến ngày 10/8/2025 để phục vụ các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9

Hà Nội cấm xe trên nhiều tuyến phố từ ngày 7 đến 10/8 để phục vụ hoạt động kỷ niệm lớn

Chiều 6/8, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiến hành cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong các ngày từ 7 đến 10/8 nhằm phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.

Những tuyến đường bị cấm hoàn toàn trong các khung giờ cụ thể

Thời gian: Từ 4h đến 8h ngày 7/8, từ 7h đến 12h ngày 8/8, từ 6h30 đến 12h ngày 9/8 và ngày 10/8

Đinh Tiên Hoàng,

Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng),

Lê Thạch,

Đinh Lễ,

Nguyễn Xí,

Tràng Tiền (từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền),

Ngô Quyền (từ Tràng Tiền đến Lê Lai),

Lý Thái Tổ (từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai).

Hàng Khay,

Lê Thái Tổ,

Hàng Dầu (từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng),

Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng),

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục,

Trần Nguyên Hãn (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng),

Lương Văn Can (từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ);

Đường Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ),

Hàng Bài (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay),

Bà Triệu (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay),

Quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài vua Lý Thái Tổ).

Hạn chế phương tiện lớn và cá nhân trên nhiều trục phố chính

Hà Nội tạm cấm ô tô chở hàng từ 500kg trở lên, xe khách từ 16 chỗ, trừ xe buýt, xe rác, xe công vụ và xe có phù hiệu bảo vệ.

Hạn chế ô tô cá nhân và xe máy trên các tuyến:

Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai

Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng

Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư

Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung

Hướng đi thay thế cho các phương tiện

Phương tiện từ phía Đông, Đông Bắc (Gia Lâm, Long Biên...) muốn sang Tây, Tây Bắc (Từ Liêm, Đống Đa...) có thể đi qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì – theo các tuyến: Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, Vành đai 3...

Phương tiện từ phía Bắc (Tây Hồ, Đông Anh...) muốn xuống phía Nam (Hoàng Mai, Thanh Trì...) đi theo cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long – qua Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Vành đai 2 và 3...

Trong thời gian thực hiện phân luồng, lực lượng chức năng sẽ tổ chức hướng dẫn trực tiếp tại các điểm cấm. Người dân được yêu cầu chủ động tìm hiểu thông tin, tuân thủ chỉ dẫn và chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông.