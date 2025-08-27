Văn hóa Lịch cắt điện Nghệ An từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2025 Theo Điện lực Nghệ An, dự kiến có lịch cắt điện tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2025.

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Nghệ An từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2025 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Bắc.

Việc xảy ra tình trạng mất điện tại Nghệ An từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2025 có thể có rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố có thể gây mất điện như: thiên tai, lũ lụt, bão số 5, hoặc do đơn vị quản lý thực hiện thi công sửa chữa bảo trì đường dây lưới điện.

Đây là lịch cắt điện nằm trong kế hoạch của các công ty điện lực. Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực... lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi.

Lịch cắt điện khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2025

Điện lực Thời Gian Từ Thời Gian Đến Thời Gian Đến Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa 2025-08-27 07:00:00.000 2025-08-27 18:00:00.000 Quỳnh Tam Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa 2025-08-27 07:00:00.000 2025-08-27 18:00:00.000 Nghĩa Khánh Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa 2025-08-28 07:00:00.000 2025-08-28 18:00:00.000 Quỳnh Châu Xã Quỳnh Tam Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa 2025-08-28 07:00:00.000 2025-08-28 18:00:00.000 Nghĩa Trung Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa 2025-08-29 07:00:00.000 2025-08-29 18:00:00.000 Quỳnh Tam Đội Quản lý điện lực khu vực Nghĩa Đàn - Thái Hòa 2025-08-30 07:00:00.000 2025-08-30 18:00:00.000 Nghĩa Tiến Tây Hiếu

Lịch cắt điện khu vực Tân Kỳ từ ngày 27/8 đến ngày 28/8/2025

Điện lực Thời Gian Từ Thời Gian Đến Thời Gian Đến Đội Quản lý điện lực khu vực Tân Kỳ 2025-08-29 05:30:00.000 2025-08-29 17:00:00.000 Xã Giai Xuân Đội Quản lý điện lực khu vực Tân Kỳ 2025-08-29 07:30:00.000 2025-08-29 10:30:00.000 Xã Nghĩa Hành, Xã Tiên Đồng

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 28/8/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện. Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cúp điện ở Nghệ An để độc giả tiện theo dõi.

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Nghệ An

Hiện nay có rất nhiều cách để tra cứu lịch ngừng cung cấp điện, bao gồm những cách sau:

Theo dõi lịch cúp điện Nghệ An tại báo Nghệ An

Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Nghệ An để độc giả tiện theo dõi.

Tra cứu lịch mất điện tại trang web EVN miền Bắc

Để tra cứu lịch ngắt điện tại Nghệ An hôm nay và những ngày sắp tới, mọi người truy cập trang web EVN miền Bắc tại đường link https://cskh.npc.com.vn/. Chọn mục Tra cứu -> Lịch ngừng giảm cung cấp điện -> Tìm kiếm theo công ty điện lực - Điện lực để nắm bắt thông tin

Tra cứu trên ứng dụng CSKH EVN

Mọi người tải ứng dụng CSKH EVN về điện thoại và thực hiện đăng ký tài khoản. Tiếp đó, chọn mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” là có thể xem được lịch mất điện Nghệ An chính xác ngay trên điện thoại.