Giải trí Lịch chiếu Chị Đại Học Đường 2: Cuộc chiến học đường không khoan nhượng Chị Đại Học Đường 2 mang đến những cuộc chiến căng thẳng giữa các học sinh tại Cheongdam High School, nơi bí mật và mâu thuẫn đan xen trong hành trình trưởng thành.

Chị Đại Học Đường 2 là bộ phim hồi hộp, bí ẩn, thanh xuân, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, xoay quanh cuộc sống của nhóm học sinh tại trường Cheongdam International High School. Trong mùa này, những mâu thuẫn và âm mưu giữa các nhân vật chính ngày càng trở nên căng thẳng, khi họ phải đối mặt với những bí mật đen tối và cuộc chiến giành quyền lực. Bộ phim không chỉ mang đến những tình tiết gây cấn mà còn khám phá sâu sắc tâm lý và sự trưởng thành của tuổi trẻ trong bối cảnh đầy thử thách. Phim bắt đầu phát sóng từ ngày 3/7/2025, chiếu vào Thứ Năm và Thứ Sáu hàng tuần trên Wavve.

Giới thiệu về Chị Đại Học Đường 2

Tên Gốc: 청담국제고등학교 시즌2.

Tên Khác: Bitch and Rich 2, Cheongdam International High School 2, Cheongdamgukjekodeunghakkyo 2, Chungdamkookjegodeunghakkyo 2, 청담국제고등학교2.

Đạo Diễn: Im Dae Woong.

Thể Loại: Hồi hộp, Bí ẩn, Thanh thiếu niên, Tâm lý.

Quốc Gia: Hàn Quốc.

Số Tập: 10.

Ngày Phát Sóng: Từ 3 tháng 7, 2025 đến 1 tháng 8, 2025.

Ngày Phát Sóng: Thứ Năm, thứ Sáu.

Mạng Phát Sóng Gốc: Wavve.

Thời Gian Mỗi Tập: 35 phút.

Dàn diễn viên thu hút trong phim Chị Đại Học Đường 2

Lee Eun Saem thủ vai Kim Hye In

Tiếp tục đóng vai Kim Hye In, Lee Eun Saem vào vai trung tâm của bí ẩn xung quanh cái chết của Oh Si Eun. Nhân vật này bị nghi ngờ là thủ phạm và trở thành tâm điểm tin đồn ác ý. Ngoài ra, ngoại hình của cô cùng Yeri từng gây tranh cãi khi bị cho là "không đủ đẹp" để tương xứng với nam diễn viên mới.

Ye Ri thủ vai Baek Je Na

Yeri trở lại với vai Baek Je Na (Jena) trong phần 2, được đánh giá có ngoại hình đẹp hơn và phong cách "slay" hơn so với phần trước. Nhân vật này đối mặt cú sốc gia đình khi bố mẹ ly hôn, dẫn đến tình huống nguy hiểm suýt gặp tai nạn giao thông.

Nội dung phim Chị Đại Học Đường 2

Chị Đại Học Đường 2 tiếp tục câu chuyện đầy kịch tính tại trường trung học quốc tế Cheongdam, nơi hệ thống thứ bậc tưởng chừng bất khả xâm phạm giờ đây đang rạn nứt. Những bí mật đen tối, lòng thù hận và âm mưu đan xen tạo nên một chiến trường tâm lý đầy căng thẳng.

Kim Hye In, cô gái xuất thân từ tầng lớp thấp lần đầu tiên chen chân vào nhóm quyền lực Diamond 6, trở thành nhân chứng của hai vụ án mạng bí ẩn. Trong khi đó, Baek Je Na, nữ hoàng của Cheongdam, đối mặt với nguy cơ sụp đổ khi hệ thống kế vị bị phá vỡ, tình bạn rạn nứt và cô bị nghi ngờ là kẻ đứng sau các vụ giết người. Kim Hae In, nàng Lọ Lem trở lại không phải để tìm tình yêu mà để trả thù, mang theo những vết thương chưa lành. Seo Do Eon rơi vào hỗn loạn khi đối diện với sự thật đau lòng về tình yêu mà anh từng tin tưởng. Min Yul Hui, người chọn chìm đắm trong bất hạnh thay vì theo đuổi hạnh phúc không thể đạt được. Park U Jin, bị giằng xé bởi lòng ích kỷ và mặc cảm tự ti. Và Lee So Mang, một kẻ chủ mưu đầy bất ngờ, đang âm thầm thao túng mọi thứ.

Sự xuất hiện của một nhân vật mới đầy quyền lực càng làm đảo lộn mọi trật tự. Hye In và Je Na, hai tâm điểm của cơn bão, buộc phải đối mặt với những lựa chọn định mệnh. Liệu họ sẽ lặp lại sai lầm cũ, hay dám thay đổi để định đoạt số phận của chính mình?

Bộ phim hứa hẹn mang đến những tình tiết gay cấn, lật ngược tình thế và những màn đấu trí đỉnh cao, khắc họa sâu sắc mâu thuẫn nội tâm và sự phức tạp của các mối quan hệ trong một môi trường đầy cạnh tranh và bí mật.

Lịch chiếu của phim Chị Đại Học Đường 2

Chị Đại Học Đường 2 gồm 10 tập, với thời lượng mỗi tập là 35 phút. Lịch chiếu Chị Đại Học Đường 2 như sau:

Tập Ngày Phát Sóng Thứ 1 3 tháng 7, 2025 Thứ Năm 2 4 tháng 7, 2025 Thứ Sáu 3 10 tháng 7, 2025 Thứ Năm 4 11 tháng 7, 2025 Thứ Sáu 5 17 tháng 7, 2025 Thứ Năm 6 18 tháng 7, 2025 Thứ Sáu 7 24 tháng 7, 2025 Thứ Năm 8 25 tháng 7, 2025 Thứ Sáu 9 31 tháng 7, 2025 Thứ Năm 10 1 tháng 8, 2025 Thứ Sáu

Lưu ý: Lịch chiếu có thể thay đổi tùy theo nhà phát hành.