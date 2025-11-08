Giáo dục Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Tài chính 2025 Học viện Tài chính đưa ra lịch dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.

Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Tài chính

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, từ 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường đại học sẽ tải dữ liệu xét tuyển của thí sinh lên hệ thống, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng và học bạ. Cùng thời điểm, Bộ sẽ xử lý dữ liệu để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đúng 17h ngày 20/8, các cơ sở đào tạo nhập điểm trúng tuyển, rà soát và chuẩn bị công bố kết quả xét tuyển đợt 1. Các trường có thể công bố từ chiều 20/8 và muộn nhất trước 17h ngày 22/8.

Học viện Tài chính dự kiến lịch công bố điểm chuẩn vào trước 17h ngày 22/8

Dự kiến điểm chuẩn Học viện Tài chính 2025

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, năm nay điểm chuẩn của trường sẽ có dải rộng từ 22 - 28 điểm, thay vì tập trung như năm 2024 (26,03 - 26,85 theo thang 30 điểm và 34,35 - 36,15 theo thang 40 điểm).

Một số ngành dự kiến giảm 3 - 4 điểm so với năm trước, mở ra nhiều cơ hội hơn cho thí sinh. Với phổ điểm trải rộng, các em có thể tự tin đăng ký đúng ngành phù hợp để tăng khả năng trúng tuyển.