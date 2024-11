Xã hội Lịch cúp điện Nghệ An ngày 16/11/2024 Theo Điện lực Nghệ An, dự kiến có lịch cắt điện tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 16/11/2024.

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Nghệ An thứ 7 ngày 16/11/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Việc xảy ra tình trạng mất điện tại Nghệ An có thể có rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố có thể gây mất điện như: thiên tai, lũ lụt, bão, hoặc do đơn vị quản lý thực hiện thi công sửa chữa bảo trì đường dây lưới điện.

Đây là lịch cúp điện nằm trong kế hoạch của các công ty điện lực. Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực... lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi.

Lịch cúp điện Nghệ An ngày 16/11/2024

Điện lực Thời gian Khu vực Lý do Trạng thái Điện Lực Hưng Nguyên Từ 07:30 đến 11:00 Khu vực sau AB 5 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp Đã duyệt Điện lực Nghi Lộc Từ 06:00 đến 07:00 Xã Nghi Diên, Xã Nghi Vạn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp Đã duyệt Điện lực Nghi Lộc Từ 06:00 đến 16:00 Xã Nghi Vạn 6 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp Đã duyệt Điện lực Nghi Lộc Từ 06:00 đến 16:00 Xã Hưng Tây, Xã Nghi Vạn, Xã Nam Yên, Xã Bắc Yên, Xã Nghi Công Nam, Xã Nghi Diên, Xã Nghi Hoa, Xã Hưng Trung, Xã Vạn Hồng, Xã Nghi Công Nam, Xã Nghi Công Bắc, Xã Nghi Lâm, Xã Nghi Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp Đã duyệt Điện lực Nghi Lộc Từ 07:00 đến 09:00 Trạm biến áp số 9 Hưng Yên Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp Đã duyệt Điện lực Nghi Lộc Từ 09:30 đến 13:00 Trạm biến áp số 9 Nghi Vạn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp Đã duyệt Điện lực Nghi Lộc Từ 15:00 đến 16:00 Xã Nghi Diên, Xã Nghi Vạn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp Đã duyệt Điện lực Thành phố Vinh Từ 05:30 đến 16:00 Xã Nghi Phú, Xã Hưng Lộc, Phường Hà Huy Tập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp Đã duyệt Điện lực Thành phố Vinh Từ 05:30 đến 05:45 Xã Hưng Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng đường dây lưới điện Trung, hạ áp Đã duyệt

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 16/11/2024. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện. Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cúp điện ở Nghệ An để độc giả tiện theo dõi.