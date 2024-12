Lịch cúp điện Nghệ An ngày 30/12/2024

Xã hội Lịch cúp điện Nghệ An ngày 30/12/2024 Theo Điện lực Nghệ An, dự kiến có lịch cắt điện tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 30/12/2024.

Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Nghệ An thứ 2 ngày 30/12/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Bắc.

Việc xảy ra tình trạng mất điện tại Nghệ An có thể có rất nhiều nguyên nhân. Các yếu tố có thể gây mất điện như: thiên tai, lũ lụt, bão, hoặc do đơn vị quản lý thực hiện thi công sửa chữa bảo trì đường dây lưới điện.

Đây là lịch cắt điện nằm trong kế hoạch của các công ty điện lực. Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực... lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi.

Lịch cúp điện Nghệ An ngày 30/12/2024

Điện lực Thời gian Khu vực Trạng thái Điện lực Nghĩa Đàn - Thái Hòa

Từ 07:30 đến 12:00

Nghĩa Trung 7

Đã duyệt

Điện lực Nghĩa Đàn - Thái Hòa

Từ 13:30 đến 18:00

Nghĩa Bình 2

Đã duyệt

Điện lực Hưng Nguyên

Từ 08:00 đến 09:00

KH sau TBA T2 Hung Long

Đã duyệt

Điện lực Hưng Nguyên

Từ 09:30 đến 10:30

KH sau TBA T4 Hung Nhan

Đã duyệt

Điện lực Nghi Lộc

Từ 06:00 đến 12:00

Nghi Diên, Nghi Vạn

Đã duyệt

Điện lực Nghi Lộc

Từ 06:00 đến 06:30

Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng Trung

Đã duyệt

Điện lực Nghi Lộc

Từ 08:30 đến 10:00

Tại TBA số 8 Nghi Diên ĐZ 373E15.1 (380E15.1 cấp nguồn)

Đã duyệt

Điện lực Nghi Lộc

Từ 11:30 đến 12:00

Nghi Diên, Nghi Hoa, Hưng Trung

Đã duyệt

Điện lực Đô Lương

Từ 08:00 đến 16:00

Các khách hàng dùng điện sau TBA số 4 Đại Sơn

Đã duyệt



Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày 30/12/2024. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện. Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch cúp điện ở Nghệ An để độc giả tiện theo dõi.

Hướng dẫn tra cứu lịch cắt điện Nghệ An

Hiện nay có rất nhiều cách để tra cứu lịch ngừng cung cấp điện, bao gồm những cách sau:

Theo dõi lịch cúp điện Nghệ An tại báo Nghệ An

Báo Nghệ An sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác về lịch mất điện ở Nghệ An để độc giả tiện theo dõi.

Tra cứu lịch mất điện tại trang web EVN miền Bắc

Để tra cứu lịch ngắt điện tại Nghệ An hôm nay và những ngày sắp tới, mọi người truy cập trang web EVN miền Bắc tại đường link https://cskh.npc.com.vn/. Chọn mục Tra cứu -> Lịch ngừng giảm cung cấp điện -> Tìm kiếm theo công ty điện lực - Điện lực để nắm bắt thông tin

Tra cứu trên ứng dụng CSKH EVN

Mọi người tải ứng dụng CSKH EVN về điện thoại và thực hiện đăng ký tài khoản. Tiếp đó, chọn mục “Lịch ngừng giảm cung cấp điện” là có thể xem được lịch mất điện Hà Nội chính xác ngay trên điện thoại.