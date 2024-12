Lịch cúp điện ở Hà Nội ngày 28/12/2024

Điện lực Thời gian Khu vực Lý do Trạng thái

Điện lực Sóc Sơn

Từ 06:30 đến 14:30

Một phần xã Tân Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 06:30 đến 16:30

Một phần xã Thạch Đà, Tam Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Phù Linh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 06:30 đến 14:30

Một phần xã Tân Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Phù Linh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Long Biên

Từ 08:00 đến 11:00

Khách hàng BV đa khoa Đức Giang.

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Long Biên

Từ 09:00 đến 10:00

Một phần Khách hàng Vimcom Riverside

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Long Biên

Từ 16:00 đến 17:00

Một phần Khách hàng Vimcom Riverside

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Long Biên

Từ 08:00 đến 12:00

Trung đoàn 918

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Long Biên

Từ 09:00 đến 10:00

Một phần Khách hàng Vimcom Riverside

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Long Biên

Từ 16:00 đến 17:00

Một phần Khách hàng Vimcom Riverside

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 00:00 đến 11:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 09:00

Ngõ 12 Nghĩa Dũng, ngách 12/36 Nghĩa Dũng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 09:00

Ngõ 15/127 ngõ Phúc Xá, 141/127 Phúc Xá,tổ 7 cụm 2 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 09:00

Ngõ 15/127 ngõ Phúc Xá, 141/127 Phúc Xá,tổ 7 cụm 2 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 09:00

Ngõ 12 Nghĩa Dũng, ngách 12/36 Nghĩa Dũng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Từ 32 - 64 Phúc Xá, từ 45 - 101 Phúc Xá, ngõ 32 - 34 - 38 - 44 - 52 Phúc Xá, số nhà 14,16 ngõ 65 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Từ 32 - 64 Phúc Xá, từ 45 - 101 Phúc Xá, ngõ 32 - 34 - 38 - 44 - 52 Phúc Xá, số nhà 14,16 ngõ 65 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Từ 127 - 155 An Xá, từ 84 - 100 An Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Đầu phố Phúc Xá, ngõ 2 An Xá, từ 2 - 62 An Xá, ngõ 59 - 117 An Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Ngõ 77 Nghĩa Dũng, ngõ 82 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Toàn bộ ngõ 133 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Ngõ 33 Tâp Ấp, 17 đường Hồng Hà

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Ngõ 33, 53 Tân Ấp, 52 - 58 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Từ 32 - 64 Phúc Xá, từ 45 - 101 Phúc Xá, ngõ 32 - 34 - 38 - 44 - 52 Phúc Xá, số nhà 14,16 ngõ 65 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Số 23 - 47 Phan Đình Phùng, ngõ 25, 45 Phan Đình Phùng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 00:00 đến 11:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 09:00

Ngõ 12 Nghĩa Dũng, ngách 12/36 Nghĩa Dũng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 09:00

Ngõ 12 Nghĩa Dũng, ngách 12/36 Nghĩa Dũng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 08:30 đến 10:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Từ 127 - 155 An Xá, từ 84 - 100 An Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Từ 32 - 64 Phúc Xá, từ 45 - 101 Phúc Xá, ngõ 32 - 34 - 38 - 44 - 52 Phúc Xá, số nhà 14,16 ngõ 65 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Đầu phố Phúc Xá, ngõ 2 An Xá, từ 2 - 62 An Xá, ngõ 59 - 117 An Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 10:00 đến 11:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Toàn bộ ngõ 133 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 14:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Ngõ 77 Nghĩa Dũng, ngõ 82 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Số 23 - 47 Phan Đình Phùng, ngõ 25, 45 Phan Đình Phùng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:30 đến 15:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Ngõ 33, 53 Tân Ấp, 52 - 58 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Ngõ 33 Tâp Ấp, 17 đường Hồng Hà

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 16:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Đầu phố Phúc Xá, ngõ 2 An Xá, từ 2 - 62 An Xá, ngõ 59 - 117 An Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Số 23 - 47 Phan Đình Phùng, ngõ 25, 45 Phan Đình Phùng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 14:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Số 23 - 47 Phan Đình Phùng, ngõ 25, 45 Phan Đình Phùng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 00:00 đến 11:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 09:00

Ngõ 15/127 ngõ Phúc Xá, 141/127 Phúc Xá,tổ 7 cụm 2 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 09:00

Ngõ 15/127 ngõ Phúc Xá, 141/127 Phúc Xá,tổ 7 cụm 2 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 08:30 đến 10:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Đầu phố Phúc Xá, ngõ 2 An Xá, từ 2 - 62 An Xá, ngõ 59 - 117 An Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Ngõ 77 Nghĩa Dũng, ngõ 82 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Toàn bộ ngõ 133 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Số 23 - 47 Phan Đình Phùng, ngõ 25, 45 Phan Đình Phùng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 14:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Ngõ 33, 53 Tân Ấp, 52 - 58 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Ngõ 77 Nghĩa Dũng, ngõ 82 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 15:00

Số 23 - 47 Phan Đình Phùng, ngõ 25, 45 Phan Đình Phùng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 08:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 12:00

Không (khách hàng chuyển MF cấp phụ tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 12:00 đến 18:00

Không (khách hàng chuyển MF cấp phụ tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 00:00 đến 11:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 08:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 10:00 đến 11:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:00 đến 14:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 00:00 đến 11:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Ba Đình

Từ 10:00 đến 11:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 13:30 đến 15:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 16:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 00:00 đến 11:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 08:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 08:30 đến 10:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Từ 127 - 155 An Xá, từ 84 - 100 An Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Ngõ 33, 53 Tân Ấp, 52 - 58 Tân Ấp

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 16:00 đến 17:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 00:00 đến 11:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 08:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 07:00 đến 09:00

Ngõ 15/127 ngõ Phúc Xá, 141/127 Phúc Xá,tổ 7 cụm 2 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 08:00 đến 17:00

Không (khách hàng chuyển MF cấp phụ tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 08:30 đến 10:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 09:00 đến 11:00

Từ 32 - 64 Phúc Xá, từ 45 - 101 Phúc Xá, ngõ 32 - 34 - 38 - 44 - 52 Phúc Xá, số nhà 14,16 ngõ 65 Phúc Xá

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 10:00 đến 11:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 17:00

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Đình

Từ 15:00 đến 16:30

Không (chuyển tải hạ thế)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hai Bà Trưng

Từ 08:00 đến 12:00

Không - khách hàng sử dụng máy phát

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Đống Đa

Từ 00:00 đến 07:00

Tổng công ty mạng lưới VIETTEL - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân Đội số 16 Pháo Đài Láng Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Đống Đa

Từ 07:00 đến 11:00

Tổng công ty mạng lưới VIETTEL - Chi nhánh tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân Đội số 16 Pháo Đài Láng Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Đống Đa

Từ 08:30 đến 11:00

Công ty cổ phần đầu tư VINAMOTOR - 104 Thái Thịnh (Theo CV khách hàng).

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 05:00 đến 10:00

- Từ số nhà 2 đến 26 ngõ 274 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngõ 280, ngõ 312 phố Lê Trọng Tấn. - nhà số 3 ngõ 316 lê Trọng Tấn - Từ số nhà 274 đến số nhà 316 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 11:00 đến 16:00

- Toàn bộ ngõ 164 phố Lê Trọng Tấn - Từ số nhà 162 đến số 174 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngách 198/3 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 11:00 đến 16:00

- Toàn bộ ngõ 164 phố Lê Trọng Tấn - Từ số nhà 162 đến số 174 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngách 198/3 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 05:00 đến 10:00

- Từ số nhà 2 đến 26 ngõ 274 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngõ 280, ngõ 312 phố Lê Trọng Tấn. - nhà số 3 ngõ 316 lê Trọng Tấn - Từ số nhà 274 đến số nhà 316 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 11:00 đến 16:00

- Toàn bộ ngõ 164 phố Lê Trọng Tấn - Từ số nhà 162 đến số 174 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngách 198/3 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 05:00 đến 10:00

- Từ số nhà 2 đến 26 ngõ 274 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngõ 280, ngõ 312 phố Lê Trọng Tấn. - nhà số 3 ngõ 316 lê Trọng Tấn - Từ số nhà 274 đến số nhà 316 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 08:00 đến 11:00

Toàn trạm T1 Phi Trường 2

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 11:00 đến 16:00

- Toàn bộ ngõ 164 phố Lê Trọng Tấn - Từ số nhà 162 đến số 174 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngách 198/3 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 05:00 đến 10:00

- Từ số nhà 2 đến 26 ngõ 274 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngõ 280, ngõ 312 phố Lê Trọng Tấn. - nhà số 3 ngõ 316 lê Trọng Tấn - Từ số nhà 274 đến số nhà 316 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 08:00 đến 10:30

Chưa có thông tin Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 10:00 đến 12:30

Chưa có thông tin Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 11:00 đến 16:00

- Toàn bộ ngõ 164 phố Lê Trọng Tấn - Từ số nhà 162 đến số 174 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngách 198/3 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 05:00 đến 10:00

- Từ số nhà 2 đến 26 ngõ 274 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngõ 280, ngõ 312 phố Lê Trọng Tấn. - nhà số 3 ngõ 316 lê Trọng Tấn - Từ số nhà 274 đến số nhà 316 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 13:30 đến 16:30

Chưa có thông tin Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 06:30 đến 14:30

Một phần xã Tân Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 06:30 đến 14:30

Một phần xã Tân Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 08:30 đến 16:00

Khách hàng NCI

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh xuân

Từ 05:00 đến 10:00

Từ số nhà 2 đến 26 ngõ 274 phố Lê Trọng Tấn - Toàn bộ ngõ 280, ngõ 312 phố Lê Trọng Tấn. - nhà số 3 ngõ 316 lê Trọng Tấn - Từ số nhà 274 đến số nhà 316 phố Lê Trọng Tấn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoàng Mai

Từ 08:00 đến 15:00

MBA Gỗ Ngọc Linh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 06:30 đến 14:30

Một phần xã Tân Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 06:30 đến 14:30

Một phần xã Tân Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 08:00 đến 10:00

Khách hàng H26

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 08:30 đến 16:00

Khách hàng NCI

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 08:30 đến 16:00

Khách hàng NCI

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sóc Sơn

Từ 08:30 đến 16:00

Khách hàng NCI

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 06:00 đến 14:00

TT3,5A,6,7,8,10,12, BT8 khu Đô thị mới Văn Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần Tổ dân phố 2 – Phường Văn Quán

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần Tổ dân phố 12 – Phường Phúc La

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

TT Công An Đa Sỹ ; Tổ DP 1 phường Kiến Hưng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 10:00

Một phần TDP 7 Quang Trung, Khu TT 5 tầng, Mặt đường Ngô Thì Nhậm P. Quang Trung, Bơm Nước sạch Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Chung cư PCC1 Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần Tổ dân phố 2 – Phường Văn Quán

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

TDP Độc lâp ngõ 35 Ngô Thì Sỹ

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần Tổ dân phố 2 – Phường Văn Quán

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

TT Công An Đa Sỹ ; Tổ DP 1 phường Kiến Hưng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần Tổ dân phố 12 – Phường Phúc La

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Chung cư PCC1 Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 06:00 đến 14:00

TT3,5A,6,7,8,10,12, BT8 khu Đô thị mới Văn Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 10:00

Một phần TDP 7 Quang Trung, Khu TT 5 tầng, Mặt đường Ngô Thì Nhậm P. Quang Trung, Bơm Nước sạch Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 10:00

Chung cư 210 Quang Trung

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 06:00 đến 13:00

Khu Dịch vụ 1 Văn La

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 06:00 đến 14:00

TT3,5A,6,7,8,10,12, BT8 khu Đô thị mới Văn Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 10:00

Một phần TDP 7 Quang Trung, Khu TT 5 tầng, Mặt đường Ngô Thì Nhậm P. Quang Trung, Bơm Nước sạch Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

TDP Độc lâp ngõ 35 Ngô Thì Sỹ

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Ngõ 93 đến 113 Ngô Thì sỹ

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 06:00 đến 14:00

TT3,5A,6,7,8,10,12, BT8 khu Đô thị mới Văn Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 10:00

Một phần TDP 7 Quang Trung, Khu TT 5 tầng, Mặt đường Ngô Thì Nhậm P. Quang Trung, Bơm Nước sạch Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Chung cư PCC1 Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 06:00 đến 14:00

TT3,5A,6,7,8,10,12, BT8 khu Đô thị mới Văn Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Chung cư PCC1 Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

TT Công An Đa Sỹ ; Tổ DP 1 phường Kiến Hưng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần Tổ dân phố 12 – Phường Phúc La

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sơn Tây

Từ 06:30 đến 09:30

Tổ dân phố Phù Sa – phường Viên Sơn. Một phần tuyến phố Lê Lợi (khu vực Bệnh Viện Sơn Tây), Tập thể Bệnh Viện Sơn Tây – Phường Lê Lợi. Khu vực Bãi Lở Hồng Hậu – phường Phú Thịnh.

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Sơn Tây

Từ 09:30 đến 12:30

Ngõ 1, 3 phố Trần Hưng Đạo, Ngõ 2 phố Phan Chu Trinh, Tập thể Chùa Mới – Phường Ngô Quyền.

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Sơn Tây

Từ 06:30 đến 09:30

Tổ dân phố Phù Sa – phường Viên Sơn. Một phần tuyến phố Lê Lợi (khu vực Bệnh Viện Sơn Tây), Tập thể Bệnh Viện Sơn Tây – Phường Lê Lợi. Khu vực Bãi Lở Hồng Hậu – phường Phú Thịnh.

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Sơn Tây

Từ 09:30 đến 12:30

Ngõ 1, 3 phố Trần Hưng Đạo, Ngõ 2 phố Phan Chu Trinh, Tập thể Chùa Mới – Phường Ngô Quyền.

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Sơn Tây

Từ 09:30 đến 12:30

Ngõ 1, 3 phố Trần Hưng Đạo, Ngõ 2 phố Phan Chu Trinh, Tập thể Chùa Mới – Phường Ngô Quyền.

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 10:00

Một phần TDP 7 Quang Trung, Khu TT 5 tầng, Mặt đường Ngô Thì Nhậm P. Quang Trung, Bơm Nước sạch Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sơn Tây

Từ 06:30 đến 09:30

Tổ dân phố Phù Sa – phường Viên Sơn. Một phần tuyến phố Lê Lợi (khu vực Bệnh Viện Sơn Tây), Tập thể Bệnh Viện Sơn Tây – Phường Lê Lợi. Khu vực Bãi Lở Hồng Hậu – phường Phú Thịnh.

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 13:00

Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng (TBA Vũ Lâm, Xóm Chợ, Tây Đằng 5, Cấp Nước ST)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:15 đến 14:30

Một Phần khách hàng thuộc xã Đồng Thái (Minh Nghĩa)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 13:00

Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng (TBA Vũ Lâm, Xóm Chợ, Tây Đằng 5, Cấp Nước ST)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 13:00

Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng (TBA Vũ Lâm, Xóm Chợ, Tây Đằng 5, Cấp Nước ST)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 13:00

Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng (TBA Vũ Lâm, Xóm Chợ, Tây Đằng 5, Cấp Nước ST)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 13:00

Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng (TBA Vũ Lâm, Xóm Chợ, Tây Đằng 5, Cấp Nước ST)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:15 đến 14:30

Một Phần khách hàng thuộc xã Đồng Thái (Minh Nghĩa)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 13:00

Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng (TBA Vũ Lâm, Xóm Chợ, Tây Đằng 5, Cấp Nước ST)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:15 đến 14:30

Một Phần khách hàng thuộc xã Đồng Thái (Minh Nghĩa)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 13:00

Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng (TBA Vũ Lâm, Xóm Chợ, Tây Đằng 5, Cấp Nước ST)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 12:00

Khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh (TBA Vườn Quốc Gia BV 3)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 13:00

Một phần khách hàng thuộc xã Đông Quang, Chu Minh, TT Tây Đằng (TBA Vũ Lâm, Xóm Chợ, Tây Đằng 5, Cấp Nước ST)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 12:00

Khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh (TBA Vườn Quốc Gia BV 3)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 12:00

Khách hàng thuộc xã Vân Hòa (TBA Muỗi 2)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ba Vì

Từ 07:00 đến 12:00

Khách hàng thuộc xã Tản Lĩnh (TBA Vườn Quốc Gia BV 3)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thạch Thất

Từ 07:00 đến 15:00

Xã Cẩm Yên, Đại Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thạch Thất

Từ 07:30 đến 10:00

Xã Bình Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thạch Thất

Từ 07:00 đến 15:00

Xã Cẩm Yên, Đại Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thạch Thất

Từ 07:30 đến 10:00

Xã Bình Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thạch Thất

Từ 07:30 đến 10:00

Xã Bình Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thạch Thất

Từ 10:30 đến 12:30

Công ty TNHH nội thất nhập khẩu An Khương ; Công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Hiên

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Quốc Oai

Từ 07:30 đến 12:00

Chưa có thông tin Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Quốc Oai

Từ 13:30 đến 17:00

Chưa có thông tin Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Chương Mỹ

Từ 07:00 đến 15:00

Xã Thụy Hương

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Chương Mỹ

Từ 08:00 đến 11:00

Cty TNHH Nông sản Hùng Nguyên

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Chương Mỹ

Từ 16:00 đến 18:00

KH Ngyễn Văn Hải

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Chương Mỹ

Từ 07:00 đến 15:00

Xã Thụy Hương

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Chương Mỹ

Từ 08:00 đến 11:00

Binh chủng đặc công

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Chương Mỹ

Từ 14:00 đến 16:00

Cty CP Sơn Infor

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Chương Mỹ

Từ 07:00 đến 15:00

Xã Thụy Hương

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Chương Mỹ

Từ 07:00 đến 15:00

Xã Thụy Hương

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần thị trấn Vân Đình

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 11:00

Một phần thị trấn Vân Đình

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 11:00

Một phần thị trấn Vân Đình

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 11:00

Một phần thị trấn Vân Đình

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Phú Xuyên

Từ 08:00 đến 16:00

Từ Sau ATM tổng đến hết ĐZ 0,4kV TBA Lạt Dương 3

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Phú Xuyên

Từ 08:00 đến 16:00

Từ Sau ATM tổng đến hết ĐZ 0,4kV TBA Lạt Dương 3

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Phú Xuyên

Từ 08:00 đến 16:00

Từ Sau ATM tổng đến hết ĐZ 0,4kV TBA Lạt Dương 3

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Sơn Tây

Từ 06:30 đến 09:30

Tổ dân phố Phù Sa – phường Viên Sơn. Một phần tuyến phố Lê Lợi (khu vực Bệnh Viện Sơn Tây), Tập thể Bệnh Viện Sơn Tây – Phường Lê Lợi. Khu vực Bãi Lở Hồng Hậu – phường Phú Thịnh.

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Hoãn



Điện lực Hoài Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Sơn Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 07:00 đến 09:00

Một phần xã Di trạch

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 09:00 đến 11:00

Một phần xã Di trạch

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 11:00 đến 15:00

Một phần xã Di trạch

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 07:00 đến 09:00

Một phần xã Di trạch

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 07:00 đến 09:00

Một phần xã Di trạch

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 09:00 đến 11:00

Một phần xã Di trạch

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 11:00 đến 15:00

Một phần xã Di trạch

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 07:00 đến 09:00

Một phần xã Di trạch

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Sơn Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 11:00 đến 15:00

Một phần xã Di trạch

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hoài Đức

Từ 15:00 đến 17:00

Chưa có thông tin Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Chương Mỹ

Từ 07:00 đến 15:00

Xã Thụy Hương

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:00 đến 15:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 05:30 đến 07:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:00 đến 15:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:30 đến 15:30

Thôn Từ Châu

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 05:30 đến 07:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:00 đến 15:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 05:30 đến 07:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:00 đến 15:00

Thôn Từ Châu

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:00 đến 15:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:30 đến 15:30

Thôn Từ Châu

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 05:30 đến 07:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 05:30 đến 07:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:00 đến 15:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 05:30 đến 07:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:00 đến 15:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 05:30 đến 07:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 05:30 đến 07:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:00 đến 15:00

Thôn Quảng Minh

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:30 đến 15:30

Thôn Từ Châu

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:00 đến 15:00

Thôn Từ Châu

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thanh Oai

Từ 07:30 đến 15:30

Thôn Từ Châu

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thường Tín

Từ 06:00 đến 07:30

Xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thường Tín

Từ 07:30 đến 15:30

Xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thường Tín

Từ 06:00 đến 07:30

Xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thường Tín

Từ 07:30 đến 15:30

Xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thường Tín

Từ 06:00 đến 07:30

Xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thường Tín

Từ 06:00 đến 07:30

Xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Thường Tín

Từ 07:30 đến 15:30

Xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 10:30

Một phần thôn Bình Lạng và thôn Thanh Lợi xã Hồng Sơn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Đốc Tín (TBA Đốc Tín 1, Đốc Tín 2, Đốc Tín 5, Đốc Tín 6, Đốc Tín 7, Bơm Đốc Tín), Bơm Bạch Tuyết, Bơm Đốc Tín và một phần xã Hương Sơn (TBA Hương Sơn 21)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Đốc Tín (TBA Đốc Tín 1, Đốc Tín 2, Đốc Tín 5, Đốc Tín 6, Đốc Tín 7, Bơm Đốc Tín), Bơm Bạch Tuyết, Bơm Đốc Tín và một phần xã Hương Sơn (TBA Hương Sơn 21)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Đốc Tín (TBA Đốc Tín 1, Đốc Tín 2, Đốc Tín 5, Đốc Tín 6, Đốc Tín 7, Bơm Đốc Tín), Bơm Bạch Tuyết, Bơm Đốc Tín và một phần xã Hương Sơn (TBA Hương Sơn 21)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 10:30

Một phần thôn Bình Lạng và thôn Thanh Lợi xã Hồng Sơn

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Đốc Tín (TBA Đốc Tín 1, Đốc Tín 2, Đốc Tín 5, Đốc Tín 6, Đốc Tín 7, Bơm Đốc Tín), Bơm Bạch Tuyết, Bơm Đốc Tín và một phần xã Hương Sơn (TBA Hương Sơn 21)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Đốc Tín (TBA Đốc Tín 1, Đốc Tín 2, Đốc Tín 5, Đốc Tín 6, Đốc Tín 7, Bơm Đốc Tín), Bơm Bạch Tuyết, Bơm Đốc Tín và một phần xã Hương Sơn (TBA Hương Sơn 21)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Đốc Tín (TBA Đốc Tín 1, Đốc Tín 2, Đốc Tín 5, Đốc Tín 6, Đốc Tín 7, Bơm Đốc Tín), Bơm Bạch Tuyết, Bơm Đốc Tín và một phần xã Hương Sơn (TBA Hương Sơn 21)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Đốc Tín (TBA Đốc Tín 1, Đốc Tín 2, Đốc Tín 5, Đốc Tín 6, Đốc Tín 7, Bơm Đốc Tín), Bơm Bạch Tuyết, Bơm Đốc Tín và một phần xã Hương Sơn (TBA Hương Sơn 21)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 12:00

Một phần thôn Đông Mỹ xã An Tiến

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mỹ Đức

Từ 07:00 đến 15:00

Một phần xã Đốc Tín (TBA Đốc Tín 1, Đốc Tín 2, Đốc Tín 5, Đốc Tín 6, Đốc Tín 7, Bơm Đốc Tín), Bơm Bạch Tuyết, Bơm Đốc Tín và một phần xã Hương Sơn (TBA Hương Sơn 21)

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần thị trấn Vân Đình

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 11:00

Một phần thị trấn Vân Đình

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần thị trấn Vân Đình

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 11:00

Một phần thị trấn Vân Đình

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Ứng Hoà

Từ 08:00 đến 16:00

Một phần xã Hòa Lâm

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 06:30 đến 16:30

Một phần xã Thạch Đà, Tam Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:00 đến 16:00

Một phần xã Thanh Lâm, kim Hoa

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:00 đến 16:00

Một phần xã Thanh Lâm, kim Hoa

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 06:30 đến 16:30

Một phần xã Thạch Đà, Tam Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 06:30 đến 16:30

Một phần xã Thạch Đà, Tam Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:00 đến 16:00

Một phần xã Thanh Lâm, kim Hoa

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 06:30 đến 16:30

Một phần xã Thạch Đà, Tam Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:00 đến 16:00

Một phần xã Thanh Lâm, kim Hoa

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 06:30 đến 16:30

Một phần xã Thạch Đà, Tam Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:00 đến 16:00

Một phần xã Thanh Lâm, kim Hoa

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 06:30 đến 16:30

Một phần xã Thạch Đà, Tam Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 06:30 đến 16:30

Một phần xã Thạch Đà, Tam Đồng

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:00 đến 16:00

Một phần xã Thanh Lâm, kim Hoa

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Mê Linh

Từ 07:30 đến 15:30

Một phần xã Mê Linh, Văn Khê, Tráng Việt

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Chung cư PCC1 Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Chung cư PCC1 Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 10:00

Một phần TDP 7 Quang Trung, Khu TT 5 tầng, Mặt đường Ngô Thì Nhậm P. Quang Trung, Bơm Nước sạch Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Chung cư PCC1 Hà Đông

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 06:00 đến 14:00

TT3,5A,6,7,8,10,12, BT8 khu Đô thị mới Văn Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần Tổ dân phố 2 – Phường Văn Quán

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Toà CC TSQ

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

UBND phường Mộ Lao, trường THCS Mỗ Lao, Khu 16B4 Mỗ Lao

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần Tổ dân phố 12 – Phường Phúc La

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 06:00 đến 13:00

Khu Dịch vụ 1 Văn La

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 06:00 đến 14:00

TT3,5A,6,7,8,10,12, BT8 khu Đô thị mới Văn Phú

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Ngõ 93 đến 113 Ngô Thì sỹ

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Hà Đông

Từ 08:00 đến 12:00

Một phần Tổ dân phố 2 – Phường Văn Quán

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 05:00 đến 10:00

Chiếu Sáng Đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - HN

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 07:00 đến 12:00

Nháy tải Tòa nhà CT1 TDP 12 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 07:00 đến 17:00

Bộ Ngoại Giao - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - HN

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 07:00 đến 12:00

Nháy tải Tòa nhà CT1 TDP 12 Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 10:30 đến 13:30

Chiếu Sáng Đường Lê Văn Lương - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - HN

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 13:00 đến 17:00

Một phần TDP Phượng, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 14:00 đến 17:00

Một phần tổ dân Phố Tó - Phường Tây Mỗ - Quận Nam Từ Liêm - HN

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt



Điện lực Nam Từ Liêm

Từ 07:00 đến 17:00

Bộ Ngoại Giao - Phường Mễ Trì - Quận Nam Từ Liêm - HN

Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện

Đã duyệt