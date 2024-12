Lịch cúp điện ở Hà Nội ngày 9/12/2024

Công ty điện lực Mỹ Đức



Từ 07:00 đến 09:00



Thôn Đồi thị trấn Đại Nghĩa, một phần xã An Tiến (TBA Hiền Lương, An Tiến, An Tiến 2, Phú Duy, Phú Duy 2, Đông Mỹ, An Đà, Hoà Lạc), Nguyễn Văn Thể, Công ty TNHH An Tiến, Công ty TNHH Khánh Hưng và Bơm Hoà Lạc.



Phục vụ cải tạo, nâng cấp lưới điện



Đã duyệt