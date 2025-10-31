Lịch đấu bóng đá 31/10: Palmeiras vs LDU Quito bán kết Tâm điểm là bán kết Copa Libertadores lúc 07:30 giữa Palmeiras và LDU Quito. Trước đó, Serie A Italy vòng 9, Thụy Sĩ vòng 11, play-off Phần Lan và Saudi Arabia khởi tranh xuyên đêm.

Rạng sáng 31/10, lịch thi đấu đáng chú ý hướng về bán kết Copa Libertadores với cặp Palmeiras - LDU Quito lúc 07:30. Trước đó là loạt trận tại VĐQG Italy vòng 9, VĐQG Thụy Sĩ vòng 11, play-off VĐQG Phần Lan và VĐQG Saudi Arabia. Dưới đây là chi tiết thời gian và kênh phát sóng theo thông tin từ nguồn.

Lịch thi đấu chi tiết 30/10-31/10

Giải đấu Vòng Ngày Giờ Trận đấu Trực tiếp VĐQG ITALIA 2025/26 Vòng 9 31/10 00:30 Cagliari - Sassuolo ON FOOTBALL VĐQG ITALIA 2025/26 Vòng 9 31/10 02:45 Pisa - Lazio ON FOOTBALL VĐQG PHẦN LAN 2025/26 Play-off 30/10 23:00 KuPS - Gnistan Helsinki VĐQG PHẦN LAN 2025/26 Play-off 30/10 23:00 Inter Turku - Seinajoen JK VĐQG PHẦN LAN 2025/26 Play-off 31/10 00:00 Ilves Tampere - HJK Helsinki VĐQG THỤY SĨ 2025/26 Vòng 11 31/10 02:30 Grasshopper - Young Boys VĐQG THỤY SĨ 2025/26 Vòng 11 31/10 02:30 Lugano - Luzern Copa Libertadores 2025/26 Bán kết 31/10 07:30 Palmeiras - LDU Quito VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 Vòng 7 30/10 22:55 Damac - Al Fateh VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 Vòng 7 31/10 00:30 Al Ahli - Al Riyadh VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 Vòng 7 31/10 00:30 Al Kholood - NEOM

Tâm điểm Copa Libertadores: Palmeiras - LDU Quito

Trận bán kết diễn ra lúc 07:30 (31/10). Theo lịch từ nguồn, đây là cặp đấu duy nhất của Copa Libertadores trong khung giờ này và là điểm nhấn cuối cùng của lịch thi đấu rạng sáng nay.

Serie A Italy 2025/26 – vòng 9

Hai trận mở màn khung giờ sớm:

00:30: Cagliari - Sassuolo (ON FOOTBALL)

02:45: Pisa - Lazio (ON FOOTBALL)

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên kênh được liệt kê phía trên theo thông tin từ nguồn.

Play-off Phần Lan, Thụy Sĩ vòng 11 và Saudi Arabia vòng 7

VĐQG Phần Lan – vòng play-off

23:00 (30/10): KuPS - Gnistan Helsinki

23:00 (30/10): Inter Turku - Seinajoen JK

00:00 (31/10): Ilves Tampere - HJK Helsinki

VĐQG Thụy Sĩ – vòng 11

02:30: Grasshopper - Young Boys

02:30: Lugano - Luzern

VĐQG Saudi Arabia – vòng 7

22:55 (30/10): Damac - Al Fateh

00:30 (31/10): Al Ahli - Al Riyadh

00:30 (31/10): Al Kholood - NEOM

