Lịch đấu bóng đá 31/10: Palmeiras vs LDU Quito bán kết
Tâm điểm là bán kết Copa Libertadores lúc 07:30 giữa Palmeiras và LDU Quito. Trước đó, Serie A Italy vòng 9, Thụy Sĩ vòng 11, play-off Phần Lan và Saudi Arabia khởi tranh xuyên đêm.
Rạng sáng 31/10, lịch thi đấu đáng chú ý hướng về bán kết Copa Libertadores với cặp Palmeiras - LDU Quito lúc 07:30. Trước đó là loạt trận tại VĐQG Italy vòng 9, VĐQG Thụy Sĩ vòng 11, play-off VĐQG Phần Lan và VĐQG Saudi Arabia. Dưới đây là chi tiết thời gian và kênh phát sóng theo thông tin từ nguồn.
Lịch thi đấu chi tiết 30/10-31/10
|Giải đấu
|Vòng
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|VĐQG ITALIA 2025/26
|Vòng 9
|31/10
|00:30
|Cagliari - Sassuolo
|ON FOOTBALL
|VĐQG ITALIA 2025/26
|Vòng 9
|31/10
|02:45
|Pisa - Lazio
|ON FOOTBALL
|VĐQG PHẦN LAN 2025/26
|Play-off
|30/10
|23:00
|KuPS - Gnistan Helsinki
|VĐQG PHẦN LAN 2025/26
|Play-off
|30/10
|23:00
|Inter Turku - Seinajoen JK
|VĐQG PHẦN LAN 2025/26
|Play-off
|31/10
|00:00
|Ilves Tampere - HJK Helsinki
|VĐQG THỤY SĨ 2025/26
|Vòng 11
|31/10
|02:30
|Grasshopper - Young Boys
|VĐQG THỤY SĨ 2025/26
|Vòng 11
|31/10
|02:30
|Lugano - Luzern
|Copa Libertadores 2025/26
|Bán kết
|31/10
|07:30
|Palmeiras - LDU Quito
|VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26
|Vòng 7
|30/10
|22:55
|Damac - Al Fateh
|VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26
|Vòng 7
|31/10
|00:30
|Al Ahli - Al Riyadh
|VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26
|Vòng 7
|31/10
|00:30
|Al Kholood - NEOM
Tâm điểm Copa Libertadores: Palmeiras - LDU Quito
Trận bán kết diễn ra lúc 07:30 (31/10). Theo lịch từ nguồn, đây là cặp đấu duy nhất của Copa Libertadores trong khung giờ này và là điểm nhấn cuối cùng của lịch thi đấu rạng sáng nay.
Serie A Italy 2025/26 – vòng 9
Hai trận mở màn khung giờ sớm:
- 00:30: Cagliari - Sassuolo (ON FOOTBALL)
- 02:45: Pisa - Lazio (ON FOOTBALL)
Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên kênh được liệt kê phía trên theo thông tin từ nguồn.
Play-off Phần Lan, Thụy Sĩ vòng 11 và Saudi Arabia vòng 7
VĐQG Phần Lan – vòng play-off
- 23:00 (30/10): KuPS - Gnistan Helsinki
- 23:00 (30/10): Inter Turku - Seinajoen JK
- 00:00 (31/10): Ilves Tampere - HJK Helsinki
VĐQG Thụy Sĩ – vòng 11
- 02:30: Grasshopper - Young Boys
- 02:30: Lugano - Luzern
VĐQG Saudi Arabia – vòng 7
- 22:55 (30/10): Damac - Al Fateh
- 00:30 (31/10): Al Ahli - Al Riyadh
- 00:30 (31/10): Al Kholood - NEOM
Cập nhật lịch đấu các giải lớn
Lịch thi đấu các giải châu Âu hàng đầu và cúp châu lục được cập nhật liên tục theo nguồn. Tham khảo nhanh:
Thông tin trên được tổng hợp nguyên văn theo dữ liệu lịch thi đấu trong ngày, bảo đảm độ chính xác về thời gian, cặp đấu và kênh phát sóng (nếu có từ nguồn).