Thứ Sáu, 31/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Lịch đấu bóng đá 31/10: Palmeiras vs LDU Quito bán kết

CTVX31/10/2025 04:23

Tâm điểm là bán kết Copa Libertadores lúc 07:30 giữa Palmeiras và LDU Quito. Trước đó, Serie A Italy vòng 9, Thụy Sĩ vòng 11, play-off Phần Lan và Saudi Arabia khởi tranh xuyên đêm.

Rạng sáng 31/10, lịch thi đấu đáng chú ý hướng về bán kết Copa Libertadores với cặp Palmeiras - LDU Quito lúc 07:30. Trước đó là loạt trận tại VĐQG Italy vòng 9, VĐQG Thụy Sĩ vòng 11, play-off VĐQG Phần Lan và VĐQG Saudi Arabia. Dưới đây là chi tiết thời gian và kênh phát sóng theo thông tin từ nguồn.

Lịch thi đấu chi tiết 30/10-31/10

Giải đấu Vòng Ngày Giờ Trận đấu Trực tiếp
VĐQG ITALIA 2025/26 Vòng 9 31/10 00:30 Cagliari - Sassuolo ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 Vòng 9 31/10 02:45 Pisa - Lazio ON FOOTBALL
VĐQG PHẦN LAN 2025/26 Play-off 30/10 23:00 KuPS - Gnistan Helsinki
VĐQG PHẦN LAN 2025/26 Play-off 30/10 23:00 Inter Turku - Seinajoen JK
VĐQG PHẦN LAN 2025/26 Play-off 31/10 00:00 Ilves Tampere - HJK Helsinki
VĐQG THỤY SĨ 2025/26 Vòng 11 31/10 02:30 Grasshopper - Young Boys
VĐQG THỤY SĨ 2025/26 Vòng 11 31/10 02:30 Lugano - Luzern
Copa Libertadores 2025/26 Bán kết 31/10 07:30 Palmeiras - LDU Quito
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 Vòng 7 30/10 22:55 Damac - Al Fateh
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 Vòng 7 31/10 00:30 Al Ahli - Al Riyadh
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 Vòng 7 31/10 00:30 Al Kholood - NEOM

Tâm điểm Copa Libertadores: Palmeiras - LDU Quito

Trận bán kết diễn ra lúc 07:30 (31/10). Theo lịch từ nguồn, đây là cặp đấu duy nhất của Copa Libertadores trong khung giờ này và là điểm nhấn cuối cùng của lịch thi đấu rạng sáng nay.

Serie A Italy 2025/26 – vòng 9

Hai trận mở màn khung giờ sớm:

  • 00:30: Cagliari - Sassuolo (ON FOOTBALL)
  • 02:45: Pisa - Lazio (ON FOOTBALL)

Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trên kênh được liệt kê phía trên theo thông tin từ nguồn.

Play-off Phần Lan, Thụy Sĩ vòng 11 và Saudi Arabia vòng 7

VĐQG Phần Lan – vòng play-off

  • 23:00 (30/10): KuPS - Gnistan Helsinki
  • 23:00 (30/10): Inter Turku - Seinajoen JK
  • 00:00 (31/10): Ilves Tampere - HJK Helsinki

VĐQG Thụy Sĩ – vòng 11

  • 02:30: Grasshopper - Young Boys
  • 02:30: Lugano - Luzern

VĐQG Saudi Arabia – vòng 7

  • 22:55 (30/10): Damac - Al Fateh
  • 00:30 (31/10): Al Ahli - Al Riyadh
  • 00:30 (31/10): Al Kholood - NEOM

Cập nhật lịch đấu các giải lớn

Lịch thi đấu các giải châu Âu hàng đầu và cúp châu lục được cập nhật liên tục theo nguồn. Tham khảo nhanh:

Lịch thi đấu Champions League 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu Champions League 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất

Thông tin trên được tổng hợp nguyên văn theo dữ liệu lịch thi đấu trong ngày, bảo đảm độ chính xác về thời gian, cặp đấu và kênh phát sóng (nếu có từ nguồn).

Bài liên quan

Đọc tiếp

Lịch thi đấu hôm nay 27/10: V-League, Betis gặp Atletico

Lịch thi đấu hôm nay 27/10: V-League, Betis gặp Atletico

Đọc tiếp

Lịch thi đấu hôm nay 27/10: V-League, Betis gặp Atletico

Lịch thi đấu hôm nay 27/10: V-League, Betis gặp Atletico

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Lịch đấu bóng đá 31/10: Palmeiras vs LDU Quito bán kết

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO