Lịch nghỉ dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 của các ngân hàng

(Baonghean.vn) - Gặp Hoàng Anh Gia Lai chưa bao giờ dễ dàng đối với Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn sẽ có nhiều lý do để tin vào chiến thắng của đội bóng quê nhà trước đoàn quân của bầu Đức.

(Baonghean.vn) - Giải thưởng “khủng” - 01 điện thoại Iphone 14 Promax cùng hơn 50 giải thưởng hấp dẫn khác, với tổng trị giá quà tặng lên tới 160 triệu đồng là món quà tri ân đặc biệt Viettel Nghệ An dành riêng cho khách hàng lắp đặt Internet, chào đón SEA Games 32.

(Baonghean.vn) - Ngành dệt may nước ta lâu nay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu, nhưng lại phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu và sử dụng nhiều lao động, năng suất lao động chưa cao… Nói đúng ra là đa số doanh nghiệp may mặc trong nước đang chủ yếu sản xuất gia công.

(Baonghean.vn) - Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2023 được tổ chức là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá giá trị, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

(Baonghean.vn) - Mỹ bắt đầu khai thác dầu ở Alaska - điều này đi ngược với những cam kết của Tổng thống Biden khi tranh cử. Dự báo lượng khí thải carbon bơm vào khí quyển ngang với 60 nhà máy điện đốt than. Thêm vào đó, quyết định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ vô tình mang lại món quà cho Nga.

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tỉnh Nghệ An quyết liệt giải phóng mặt bằng các vị trí cục bộ; các nhà đầu tư và nhà thầu tích cực triển khai thi công nhằm đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, kỹ thuật công trình.

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khám xét tại 5 địa điểm liên quan tới vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.