Lịch thi đấu 29/10: Tâm điểm cúp Liên đoàn Anh, Serie A Đêm 29/10 kéo dài sang rạng sáng 30/10 là khung giờ knock-out: vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh với Arsenal, Liverpool, Man City, Chelsea; Serie A có Juventus, Inter; DFB-Pokal chờ Bayern.

Đêm 29/10 và rạng sáng 30/10 mang màu sắc knock-out: vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh đồng loạt khai hỏa, xen kẽ là loạt trận muộn của Serie A, Ligue 1 và vòng 1/16 Cúp Quốc gia Đức. Bên kia Đại Tây Dương, Copa Libertadores bước vào bán kết, MLS khởi động play-off.

Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – vòng 1/8: đêm của chi tiết nhỏ

Năm cặp đấu trong khung 02:45–03:00 hứa hẹn giằng co, nơi một tình huống cố định hay một lần xử lý chuẩn xác có thể quyết định tấm vé đi tiếp.

30/10 02:45: Arsenal - Brighton

30/10 02:45: Liverpool - Crystal Palace

30/10 02:45: Swansea - Manchester City

30/10 02:45: Wolverhampton - Chelsea

30/10 03:00: Newcastle - Tottenham

5 cặp đấu, 10 cách tiếp cận khác nhau, và áp lực xoay tua đội hình trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc luôn khiến cúp nội địa trở nên khó lường.

Serie A 2025/26 – vòng 9: Juventus, Inter ra sân khung giờ muộn

Ba trận lúc 00:30 và ba trận lúc 02:45 định hình mặt bằng nhóm đầu. Kênh phát sóng được cung cấp cho một số cặp.

30/10 00:30: Como - Verona

30/10 00:30: Juventus - Udinese (ON FOOTBALL)

30/10 00:30: Roma - Parma (ON SPORTS +)

30/10 02:45: Bologna - Torino (ON SPORTS +)

30/10 02:45: Genoa - Cremonese

30/10 02:45: Inter Milan - Fiorentina (ON FOOTBALL)

Đây là khung giờ thường thấy các đội lớn kiểm soát nhịp độ, ưu tiên tính cân bằng qua từng tuyến.

Ligue 1 2025/26 – vòng 10: lịch dày cho nhóm cạnh tranh

PSG, Nice, Monaco và Lyon đều thi đấu rạng sáng, với hai cụm giờ 01:00 và 03:05.

30/10 01:00: Le Havre - Brest

30/10 01:00: Lorient - PSG (ON SPORTS NEWS)

30/10 01:00: Metz - Lens

30/10 01:00: Nice - Lille (ON SPORTS)

30/10 03:05: Marseille - Angers

30/10 03:05: Nantes - Monaco (ON SPORTS)

30/10 03:05: Paris FC - Lyon (ON SPORTS NEWS)

30/10 03:05: Strasbourg - Auxerre

30/10 03:05: Toulouse - Rennes

Cúp Quốc gia Đức 2025/26 – vòng 1/16: cửa ải sân khách

Các ông lớn đều làm khách – kiểu bài kiểm tra quen thuộc của DFB-Pokal.

30/10 00:00: FV Illertissen - Magdeburg

30/10 00:00: Greuther Furth - Kaiserslautern

30/10 00:00: Mainz - Stuttgart

30/10 00:00: Paderborn - Leverkusen

30/10 02:45: Darmstadt - Schalke 04

30/10 02:45: Dusseldorf - Freiburg

30/10 02:45: Koln - Bayern Munich

30/10 02:45: Union Berlin - Bielefeld

Năm Mỹ: bán kết Copa Libertadores và lịch Brazil

30/10 07:30: Racing Club - Flamengo (Copa Libertadores 2025 – bán kết)

30/10 05:00: Fluminense - Ceara (VĐQG Brazil – đấu bù vòng 12)

MLS – vòng play-off

30/10 09:30: Los Angeles FC - Austin

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất

Lịch thi đấu Champions League 2025/26 mới nhất

Kết quả đã có rạng sáng 29/10

Serie A 2025/26 – vòng 9

29/10 00:30: Lecce 0-1 Napoli (ON FOOTBALL)

29/10 02:45: Atalanta 1-1 AC Milan (ON FOOTBALL)

Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – vòng 1/8

29/10 02:45: Grimsby 0-5 Brentford

29/10 02:45: Wycombe 1-1 Fulham (pen 4-5)

29/10 03:00: Wrexham 1-2 Cardiff

Cúp Quốc gia Đức 2025/26 – vòng 1/16

29/10 00:30: E.Frankfurt 1-1 Dortmund (pen 2-4)

29/10 00:30: Heidenheim 0-1 Hamburg

29/10 00:30: Hertha Berlin 3-0 Elversberg

29/10 00:30: Wolfsburg 0-1 Holstein Kiel

29/10 02:45: Augsburg 0-1 Bochum

29/10 02:45: Cottbus 1-4 RB Leipzig

29/10 02:45: M’gladbach 3-1 Karlsruher

29/10 02:45: St. Pauli 1-2 Hoffenheim

VĐQG Thụy Sỹ 2025/26 – vòng 11

29/10 02:30: Sion 3-2 St Gallen

29/10 02:30: Thun 3-0 Winterthur

Hạng 2 Italia 2025/26 – vòng 10

29/10 02:30: Cesena 2-1 Carrarese

29/10 02:30: Empoli 1-1 Sampdoria

29/10 02:30: Frosinone 4-0 Entella

29/10 02:30: Palermo 0-3 Monza

29/10 02:30: Pescara 1-1 Avellino

29/10 02:30: Reggiana 1-0 Modena

King’s Cup Saudi Arabia – vòng 1/8

29/10 01:00: Al Nassr 1-2 Al Ittihad

Lưu ý: Thời gian theo giờ Việt Nam; thông tin lịch thi đấu và kết quả được giữ nguyên theo nguồn.