Lịch thi đấu 29/10: Tâm điểm cúp Liên đoàn Anh, Serie A
Đêm 29/10 kéo dài sang rạng sáng 30/10 là khung giờ knock-out: vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh với Arsenal, Liverpool, Man City, Chelsea; Serie A có Juventus, Inter; DFB-Pokal chờ Bayern.
Đêm 29/10 và rạng sáng 30/10 mang màu sắc knock-out: vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh đồng loạt khai hỏa, xen kẽ là loạt trận muộn của Serie A, Ligue 1 và vòng 1/16 Cúp Quốc gia Đức. Bên kia Đại Tây Dương, Copa Libertadores bước vào bán kết, MLS khởi động play-off.
Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – vòng 1/8: đêm của chi tiết nhỏ
Năm cặp đấu trong khung 02:45–03:00 hứa hẹn giằng co, nơi một tình huống cố định hay một lần xử lý chuẩn xác có thể quyết định tấm vé đi tiếp.
- 30/10 02:45: Arsenal - Brighton
- 30/10 02:45: Liverpool - Crystal Palace
- 30/10 02:45: Swansea - Manchester City
- 30/10 02:45: Wolverhampton - Chelsea
- 30/10 03:00: Newcastle - Tottenham
5 cặp đấu, 10 cách tiếp cận khác nhau, và áp lực xoay tua đội hình trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc luôn khiến cúp nội địa trở nên khó lường.
Serie A 2025/26 – vòng 9: Juventus, Inter ra sân khung giờ muộn
Ba trận lúc 00:30 và ba trận lúc 02:45 định hình mặt bằng nhóm đầu. Kênh phát sóng được cung cấp cho một số cặp.
- 30/10 00:30: Como - Verona
- 30/10 00:30: Juventus - Udinese (ON FOOTBALL)
- 30/10 00:30: Roma - Parma (ON SPORTS +)
- 30/10 02:45: Bologna - Torino (ON SPORTS +)
- 30/10 02:45: Genoa - Cremonese
- 30/10 02:45: Inter Milan - Fiorentina (ON FOOTBALL)
Đây là khung giờ thường thấy các đội lớn kiểm soát nhịp độ, ưu tiên tính cân bằng qua từng tuyến.
Ligue 1 2025/26 – vòng 10: lịch dày cho nhóm cạnh tranh
PSG, Nice, Monaco và Lyon đều thi đấu rạng sáng, với hai cụm giờ 01:00 và 03:05.
- 30/10 01:00: Le Havre - Brest
- 30/10 01:00: Lorient - PSG (ON SPORTS NEWS)
- 30/10 01:00: Metz - Lens
- 30/10 01:00: Nice - Lille (ON SPORTS)
- 30/10 03:05: Marseille - Angers
- 30/10 03:05: Nantes - Monaco (ON SPORTS)
- 30/10 03:05: Paris FC - Lyon (ON SPORTS NEWS)
- 30/10 03:05: Strasbourg - Auxerre
- 30/10 03:05: Toulouse - Rennes
Cúp Quốc gia Đức 2025/26 – vòng 1/16: cửa ải sân khách
Các ông lớn đều làm khách – kiểu bài kiểm tra quen thuộc của DFB-Pokal.
- 30/10 00:00: FV Illertissen - Magdeburg
- 30/10 00:00: Greuther Furth - Kaiserslautern
- 30/10 00:00: Mainz - Stuttgart
- 30/10 00:00: Paderborn - Leverkusen
- 30/10 02:45: Darmstadt - Schalke 04
- 30/10 02:45: Dusseldorf - Freiburg
- 30/10 02:45: Koln - Bayern Munich
- 30/10 02:45: Union Berlin - Bielefeld
Năm Mỹ: bán kết Copa Libertadores và lịch Brazil
- 30/10 07:30: Racing Club - Flamengo (Copa Libertadores 2025 – bán kết)
- 30/10 05:00: Fluminense - Ceara (VĐQG Brazil – đấu bù vòng 12)
MLS – vòng play-off
- 30/10 09:30: Los Angeles FC - Austin
Kết quả đã có rạng sáng 29/10
Serie A 2025/26 – vòng 9
- 29/10 00:30: Lecce 0-1 Napoli (ON FOOTBALL)
- 29/10 02:45: Atalanta 1-1 AC Milan (ON FOOTBALL)
Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – vòng 1/8
- 29/10 02:45: Grimsby 0-5 Brentford
- 29/10 02:45: Wycombe 1-1 Fulham (pen 4-5)
- 29/10 03:00: Wrexham 1-2 Cardiff
Cúp Quốc gia Đức 2025/26 – vòng 1/16
- 29/10 00:30: E.Frankfurt 1-1 Dortmund (pen 2-4)
- 29/10 00:30: Heidenheim 0-1 Hamburg
- 29/10 00:30: Hertha Berlin 3-0 Elversberg
- 29/10 00:30: Wolfsburg 0-1 Holstein Kiel
- 29/10 02:45: Augsburg 0-1 Bochum
- 29/10 02:45: Cottbus 1-4 RB Leipzig
- 29/10 02:45: M’gladbach 3-1 Karlsruher
- 29/10 02:45: St. Pauli 1-2 Hoffenheim
VĐQG Thụy Sỹ 2025/26 – vòng 11
- 29/10 02:30: Sion 3-2 St Gallen
- 29/10 02:30: Thun 3-0 Winterthur
Hạng 2 Italia 2025/26 – vòng 10
- 29/10 02:30: Cesena 2-1 Carrarese
- 29/10 02:30: Empoli 1-1 Sampdoria
- 29/10 02:30: Frosinone 4-0 Entella
- 29/10 02:30: Palermo 0-3 Monza
- 29/10 02:30: Pescara 1-1 Avellino
- 29/10 02:30: Reggiana 1-0 Modena
King’s Cup Saudi Arabia – vòng 1/8
- 29/10 01:00: Al Nassr 1-2 Al Ittihad
Lưu ý: Thời gian theo giờ Việt Nam; thông tin lịch thi đấu và kết quả được giữ nguyên theo nguồn.