Thứ Tư, 29/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Lịch thi đấu 29/10: Tâm điểm cúp Liên đoàn Anh, Serie A

CTVX29/10/2025 07:02

Đêm 29/10 kéo dài sang rạng sáng 30/10 là khung giờ knock-out: vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh với Arsenal, Liverpool, Man City, Chelsea; Serie A có Juventus, Inter; DFB-Pokal chờ Bayern.

Đêm 29/10 và rạng sáng 30/10 mang màu sắc knock-out: vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh đồng loạt khai hỏa, xen kẽ là loạt trận muộn của Serie A, Ligue 1 và vòng 1/16 Cúp Quốc gia Đức. Bên kia Đại Tây Dương, Copa Libertadores bước vào bán kết, MLS khởi động play-off.

Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – vòng 1/8: đêm của chi tiết nhỏ

Năm cặp đấu trong khung 02:45–03:00 hứa hẹn giằng co, nơi một tình huống cố định hay một lần xử lý chuẩn xác có thể quyết định tấm vé đi tiếp.

  • 30/10 02:45: Arsenal - Brighton
  • 30/10 02:45: Liverpool - Crystal Palace
  • 30/10 02:45: Swansea - Manchester City
  • 30/10 02:45: Wolverhampton - Chelsea
  • 30/10 03:00: Newcastle - Tottenham

5 cặp đấu, 10 cách tiếp cận khác nhau, và áp lực xoay tua đội hình trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc luôn khiến cúp nội địa trở nên khó lường.

Serie A 2025/26 – vòng 9: Juventus, Inter ra sân khung giờ muộn

Ba trận lúc 00:30 và ba trận lúc 02:45 định hình mặt bằng nhóm đầu. Kênh phát sóng được cung cấp cho một số cặp.

  • 30/10 00:30: Como - Verona
  • 30/10 00:30: Juventus - Udinese (ON FOOTBALL)
  • 30/10 00:30: Roma - Parma (ON SPORTS +)
  • 30/10 02:45: Bologna - Torino (ON SPORTS +)
  • 30/10 02:45: Genoa - Cremonese
  • 30/10 02:45: Inter Milan - Fiorentina (ON FOOTBALL)

Đây là khung giờ thường thấy các đội lớn kiểm soát nhịp độ, ưu tiên tính cân bằng qua từng tuyến.

Ligue 1 2025/26 – vòng 10: lịch dày cho nhóm cạnh tranh

PSG, Nice, Monaco và Lyon đều thi đấu rạng sáng, với hai cụm giờ 01:00 và 03:05.

  • 30/10 01:00: Le Havre - Brest
  • 30/10 01:00: Lorient - PSG (ON SPORTS NEWS)
  • 30/10 01:00: Metz - Lens
  • 30/10 01:00: Nice - Lille (ON SPORTS)
  • 30/10 03:05: Marseille - Angers
  • 30/10 03:05: Nantes - Monaco (ON SPORTS)
  • 30/10 03:05: Paris FC - Lyon (ON SPORTS NEWS)
  • 30/10 03:05: Strasbourg - Auxerre
  • 30/10 03:05: Toulouse - Rennes

Cúp Quốc gia Đức 2025/26 – vòng 1/16: cửa ải sân khách

Các ông lớn đều làm khách – kiểu bài kiểm tra quen thuộc của DFB-Pokal.

  • 30/10 00:00: FV Illertissen - Magdeburg
  • 30/10 00:00: Greuther Furth - Kaiserslautern
  • 30/10 00:00: Mainz - Stuttgart
  • 30/10 00:00: Paderborn - Leverkusen
  • 30/10 02:45: Darmstadt - Schalke 04
  • 30/10 02:45: Dusseldorf - Freiburg
  • 30/10 02:45: Koln - Bayern Munich
  • 30/10 02:45: Union Berlin - Bielefeld

Năm Mỹ: bán kết Copa Libertadores và lịch Brazil

  • 30/10 07:30: Racing Club - Flamengo (Copa Libertadores 2025 – bán kết)
  • 30/10 05:00: Fluminense - Ceara (VĐQG Brazil – đấu bù vòng 12)

MLS – vòng play-off

  • 30/10 09:30: Los Angeles FC - Austin
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu Champions League 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu Champions League 2025/26 mới nhất

Kết quả đã có rạng sáng 29/10

Serie A 2025/26 – vòng 9

  • 29/10 00:30: Lecce 0-1 Napoli (ON FOOTBALL)
  • 29/10 02:45: Atalanta 1-1 AC Milan (ON FOOTBALL)

Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – vòng 1/8

  • 29/10 02:45: Grimsby 0-5 Brentford
  • 29/10 02:45: Wycombe 1-1 Fulham (pen 4-5)
  • 29/10 03:00: Wrexham 1-2 Cardiff

Cúp Quốc gia Đức 2025/26 – vòng 1/16

  • 29/10 00:30: E.Frankfurt 1-1 Dortmund (pen 2-4)
  • 29/10 00:30: Heidenheim 0-1 Hamburg
  • 29/10 00:30: Hertha Berlin 3-0 Elversberg
  • 29/10 00:30: Wolfsburg 0-1 Holstein Kiel
  • 29/10 02:45: Augsburg 0-1 Bochum
  • 29/10 02:45: Cottbus 1-4 RB Leipzig
  • 29/10 02:45: M’gladbach 3-1 Karlsruher
  • 29/10 02:45: St. Pauli 1-2 Hoffenheim

VĐQG Thụy Sỹ 2025/26 – vòng 11

  • 29/10 02:30: Sion 3-2 St Gallen
  • 29/10 02:30: Thun 3-0 Winterthur

Hạng 2 Italia 2025/26 – vòng 10

  • 29/10 02:30: Cesena 2-1 Carrarese
  • 29/10 02:30: Empoli 1-1 Sampdoria
  • 29/10 02:30: Frosinone 4-0 Entella
  • 29/10 02:30: Palermo 0-3 Monza
  • 29/10 02:30: Pescara 1-1 Avellino
  • 29/10 02:30: Reggiana 1-0 Modena

King’s Cup Saudi Arabia – vòng 1/8

  • 29/10 01:00: Al Nassr 1-2 Al Ittihad

Lưu ý: Thời gian theo giờ Việt Nam; thông tin lịch thi đấu và kết quả được giữ nguyên theo nguồn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Chelsea ngược dòng thắng vất vả; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to

Chelsea ngược dòng thắng vất vả; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to

Đọc tiếp

Chelsea ngược dòng thắng vất vả; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to

Chelsea ngược dòng thắng vất vả; Mbappe lập cú đúp giúp Real Madrid thắng to

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Lịch thi đấu 29/10: Tâm điểm cúp Liên đoàn Anh, Serie A

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO