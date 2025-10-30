Lịch thi đấu bóng đá 30/10: Serie A và bán kết Libertadores Cao điểm rạng sáng: Cagliari - Sassuolo 00:30, Pisa - Lazio 02:45; Grasshopper - Young Boys 02:30; Palmeiras - LDU Quito 07:30. Có kết quả EFL Cup, DFB-Pokal.

Khung giờ muộn đêm 30/10, rạng sáng 31/10 theo giờ Việt Nam là sân khấu của Serie A vòng 9 với hai trận nối đuôi nhau, xen giữa là nhịp dồn dập từ Thụy Sĩ, Phần Lan và điểm hẹn Nam Mỹ ở bán kết Copa Libertadores. Trước đó, người hâm mộ đã chứng kiến loạt kết quả đậm chất loại trực tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh và Cúp Quốc gia Đức.

Lịch thi đấu bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất

Lịch thi đấu tối và rạng sáng 30-31/10

Serie A 2025/26 – vòng 9

31/10 00:30: Cagliari - Sassuolo (ON FOOTBALL)

31/10 02:45: Pisa - Lazio (ON FOOTBALL)

VĐQG Phần Lan 2025/26 – vòng play-off

30/10 23:00: KuPS - Gnistan Helsinki

Inter Turku - Seinajoen JK

31/10 00:00: Ilves Tampere - HJK Helsinki

VĐQG Thụy Sĩ 2025/26 – vòng 11

31/10 02:30: Grasshopper - Young Boys

Lugano - Luzern

Copa Libertadores 2025/26 – bán kết

31/10 07:30: Palmeiras - LDU Quito

VĐQG Saudi Arabia 2025/26 – vòng 7

30/10 22:55: Damac - Al Fateh

31/10 00:30: Al Ahli - Al Riyadh

Al Kholood - NEOM

Kết quả rạng sáng 30/10

Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – vòng 1/8

30/10 02:45: Arsenal 2-0 Brighton

30/10 02:45: Liverpool 0-3 Crystal Palace

30/10 02:45: Swansea 1-3 Manchester City

30/10 02:45: Wolverhampton 3-4 Chelsea

30/10 03:00: Newcastle 2-0 Tottenham

Serie A 2025/26 – vòng 9

30/10 00:30: Como 3-1 Verona

Juventus 3-1 Udinese (ON FOOTBALL)

Roma 2-1 Parma (ON SPORTS +)

30/10 02:45: Bologna 0-0 Torino (ON SPORTS +)

Genoa 0-2 Cremonese

Inter Milan 3-0 Fiorentina (ON FOOTBALL)

VĐQG Pháp 2025/26 – vòng 10

30/10 01:00: Le Havre 1-0 Brest

Lorient 1-1 PSG (ON SPORTS NEWS)

Metz 2-0 Lens

Nice 2-0 Lille (ON SPORTS)

30/10 03:05: Marseille 2-2 Angers

Nantes 3-5 Monaco (ON SPORTS)

Paris FC 3-3 Lyon (ON SPORTS NEWS)

Strasbourg 3-0 Auxerre

Toulouse 2-2 Rennes

Cúp Quốc gia Đức 2025/26 – vòng 1/16

30/10 00:00: FV Illertissen 0-3 Magdeburg

Greuther Furth 0-1 Kaiserslautern

Mainz 0-2 Stuttgart

Paderborn 2-4 Leverkusen

30/10 02:45: Darmstadt 4-0 Schalke 04

Dusseldorf 1-3 Freiburg

Koln 1-4 Bayern Munich

Union Berlin 2-1 Bielefeld

Sáng 30/10 theo giờ Việt Nam

Copa Libertadores 2025 – bán kết: 30/10 07:30: Racing Club - Flamengo

VĐQG Brazil 2025 – đấu bù vòng 12: 30/10 05:00: Fluminense - Ceara

MLS 2025 – vòng play-off: 30/10 09:30: Los Angeles FC - Austin

