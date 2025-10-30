Thứ Năm, 30/10/2025
Lịch thi đấu bóng đá 30/10: Serie A và bán kết Libertadores

CTVX30/10/2025 08:05

Cao điểm rạng sáng: Cagliari - Sassuolo 00:30, Pisa - Lazio 02:45; Grasshopper - Young Boys 02:30; Palmeiras - LDU Quito 07:30. Có kết quả EFL Cup, DFB-Pokal.

Khung giờ muộn đêm 30/10, rạng sáng 31/10 theo giờ Việt Nam là sân khấu của Serie A vòng 9 với hai trận nối đuôi nhau, xen giữa là nhịp dồn dập từ Thụy Sĩ, Phần Lan và điểm hẹn Nam Mỹ ở bán kết Copa Libertadores. Trước đó, người hâm mộ đã chứng kiến loạt kết quả đậm chất loại trực tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh và Cúp Quốc gia Đức.

Lịch thi đấu bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Serie A 2025/26 mới nhất

Lịch thi đấu tối và rạng sáng 30-31/10

Serie A 2025/26 – vòng 9

  • 31/10 00:30: Cagliari - Sassuolo (ON FOOTBALL)
  • 31/10 02:45: Pisa - Lazio (ON FOOTBALL)

VĐQG Phần Lan 2025/26 – vòng play-off

  • 30/10 23:00: KuPS - Gnistan Helsinki
  • Inter Turku - Seinajoen JK
  • 31/10 00:00: Ilves Tampere - HJK Helsinki

VĐQG Thụy Sĩ 2025/26 – vòng 11

  • 31/10 02:30: Grasshopper - Young Boys
  • Lugano - Luzern

Copa Libertadores 2025/26 – bán kết

  • 31/10 07:30: Palmeiras - LDU Quito

VĐQG Saudi Arabia 2025/26 – vòng 7

  • 30/10 22:55: Damac - Al Fateh
  • 31/10 00:30: Al Ahli - Al Riyadh
  • Al Kholood - NEOM

Kết quả rạng sáng 30/10

Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – vòng 1/8

  • 30/10 02:45: Arsenal 2-0 Brighton
  • 30/10 02:45: Liverpool 0-3 Crystal Palace
  • 30/10 02:45: Swansea 1-3 Manchester City
  • 30/10 02:45: Wolverhampton 3-4 Chelsea
  • 30/10 03:00: Newcastle 2-0 Tottenham

Serie A 2025/26 – vòng 9

  • 30/10 00:30: Como 3-1 Verona
  • Juventus 3-1 Udinese (ON FOOTBALL)
  • Roma 2-1 Parma (ON SPORTS +)
  • 30/10 02:45: Bologna 0-0 Torino (ON SPORTS +)
  • Genoa 0-2 Cremonese
  • Inter Milan 3-0 Fiorentina (ON FOOTBALL)

VĐQG Pháp 2025/26 – vòng 10

  • 30/10 01:00: Le Havre 1-0 Brest
  • Lorient 1-1 PSG (ON SPORTS NEWS)
  • Metz 2-0 Lens
  • Nice 2-0 Lille (ON SPORTS)
  • 30/10 03:05: Marseille 2-2 Angers
  • Nantes 3-5 Monaco (ON SPORTS)
  • Paris FC 3-3 Lyon (ON SPORTS NEWS)
  • Strasbourg 3-0 Auxerre
  • Toulouse 2-2 Rennes

Cúp Quốc gia Đức 2025/26 – vòng 1/16

  • 30/10 00:00: FV Illertissen 0-3 Magdeburg
  • Greuther Furth 0-1 Kaiserslautern
  • Mainz 0-2 Stuttgart
  • Paderborn 2-4 Leverkusen
  • 30/10 02:45: Darmstadt 4-0 Schalke 04
  • Dusseldorf 1-3 Freiburg
  • Koln 1-4 Bayern Munich
  • Union Berlin 2-1 Bielefeld

Sáng 30/10 theo giờ Việt Nam

  • Copa Libertadores 2025 – bán kết: 30/10 07:30: Racing Club - Flamengo
  • VĐQG Brazil 2025 – đấu bù vòng 12: 30/10 05:00: Fluminense - Ceara
  • MLS 2025 – vòng play-off: 30/10 09:30: Los Angeles FC - Austin

      Quốc tế
