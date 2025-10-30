Lịch thi đấu bóng đá 30/10: Serie A và bán kết Libertadores
Cao điểm rạng sáng: Cagliari - Sassuolo 00:30, Pisa - Lazio 02:45; Grasshopper - Young Boys 02:30; Palmeiras - LDU Quito 07:30. Có kết quả EFL Cup, DFB-Pokal.
Khung giờ muộn đêm 30/10, rạng sáng 31/10 theo giờ Việt Nam là sân khấu của Serie A vòng 9 với hai trận nối đuôi nhau, xen giữa là nhịp dồn dập từ Thụy Sĩ, Phần Lan và điểm hẹn Nam Mỹ ở bán kết Copa Libertadores. Trước đó, người hâm mộ đã chứng kiến loạt kết quả đậm chất loại trực tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh và Cúp Quốc gia Đức.
Lịch thi đấu tối và rạng sáng 30-31/10
Serie A 2025/26 – vòng 9
- 31/10 00:30: Cagliari - Sassuolo (ON FOOTBALL)
- 31/10 02:45: Pisa - Lazio (ON FOOTBALL)
VĐQG Phần Lan 2025/26 – vòng play-off
- 30/10 23:00: KuPS - Gnistan Helsinki
- Inter Turku - Seinajoen JK
- 31/10 00:00: Ilves Tampere - HJK Helsinki
VĐQG Thụy Sĩ 2025/26 – vòng 11
- 31/10 02:30: Grasshopper - Young Boys
- Lugano - Luzern
Copa Libertadores 2025/26 – bán kết
- 31/10 07:30: Palmeiras - LDU Quito
VĐQG Saudi Arabia 2025/26 – vòng 7
- 30/10 22:55: Damac - Al Fateh
- 31/10 00:30: Al Ahli - Al Riyadh
- Al Kholood - NEOM
Kết quả rạng sáng 30/10
Cúp Liên đoàn Anh 2025/26 – vòng 1/8
- 30/10 02:45: Arsenal 2-0 Brighton
- 30/10 02:45: Liverpool 0-3 Crystal Palace
- 30/10 02:45: Swansea 1-3 Manchester City
- 30/10 02:45: Wolverhampton 3-4 Chelsea
- 30/10 03:00: Newcastle 2-0 Tottenham
Serie A 2025/26 – vòng 9
- 30/10 00:30: Como 3-1 Verona
- Juventus 3-1 Udinese (ON FOOTBALL)
- Roma 2-1 Parma (ON SPORTS +)
- 30/10 02:45: Bologna 0-0 Torino (ON SPORTS +)
- Genoa 0-2 Cremonese
- Inter Milan 3-0 Fiorentina (ON FOOTBALL)
VĐQG Pháp 2025/26 – vòng 10
- 30/10 01:00: Le Havre 1-0 Brest
- Lorient 1-1 PSG (ON SPORTS NEWS)
- Metz 2-0 Lens
- Nice 2-0 Lille (ON SPORTS)
- 30/10 03:05: Marseille 2-2 Angers
- Nantes 3-5 Monaco (ON SPORTS)
- Paris FC 3-3 Lyon (ON SPORTS NEWS)
- Strasbourg 3-0 Auxerre
- Toulouse 2-2 Rennes
Cúp Quốc gia Đức 2025/26 – vòng 1/16
- 30/10 00:00: FV Illertissen 0-3 Magdeburg
- Greuther Furth 0-1 Kaiserslautern
- Mainz 0-2 Stuttgart
- Paderborn 2-4 Leverkusen
- 30/10 02:45: Darmstadt 4-0 Schalke 04
- Dusseldorf 1-3 Freiburg
- Koln 1-4 Bayern Munich
- Union Berlin 2-1 Bielefeld
Sáng 30/10 theo giờ Việt Nam
- Copa Libertadores 2025 – bán kết: 30/10 07:30: Racing Club - Flamengo
- VĐQG Brazil 2025 – đấu bù vòng 12: 30/10 05:00: Fluminense - Ceara
- MLS 2025 – vòng play-off: 30/10 09:30: Los Angeles FC - Austin
