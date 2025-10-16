Quốc tế Lịch thi đấu CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2025 ngày 16/10/2025 Lịch thi đấu CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2025 ngày 16/10/2025 - giải đấu vô địch thế giới của bộ môn LMHT, diễn ra tại Trung Quốc từ ngày 14/10 - 9/11.

Sự kiện thể thao điện tử lớn nhất hành tinh

Chung Kết Thế Giới 2025 (CKTG 2025) là giải đấu danh giá nhất của Liên Minh Huyền Thoại, nơi quy tụ những đội tuyển mạnh nhất thế giới tranh tài cho danh hiệu “Nhà vô địch thế giới”. Sự kiện được tổ chức thường niên ngay sau khi các giải đấu mùa hè khép lại.

Năm nay, Trung Quốc được chọn làm nước chủ nhà, với ba địa điểm tổ chức chính gồm Beijing Smart Esports Center (Bắc Kinh), Mercedes-Benz Arena (Thượng Hải) và Nhà thi đấu Hồ Đông An (Thành Đô).

Lịch thi đấu CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2025 ngày 16/10/2025

Lịch thi đấu CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2025 ngày 16/10/2025 Ngày Giờ Đội 1 Tỷ số Đội 2 16/10/2025 12:00 TES

100T 13:00 AL

GEN 14:00 KT

TSW 15:00 T1

CFO 16:00 BLG

FNC 17:00 MKOI

G2 18:00 PSG

HLE 19:00 FLY

VKS

Link xem trực tiếp các trận đấu CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2025 ngày 16/10/2025

Bạn có thể xem trực tiếp các trận đấu CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2025 (Worlds 2025) qua các kênh chính thức sau:

Trên LoL Esports – trang chính thức của Riot Games: phát trực tiếp các trận đấu với bình luận đa ngôn ngữ

Kênh YouTube LoL Esports là nơi phát sóng chính với chất lượng cao.

Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi qua Twitch – kênh Riot Games để xem các trận đấu quốc tế.

Thay đổi lớn trong thể thức thi đấu quốc tế

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Liên Minh Huyền Thoại khi số lượng đội tham dự giảm từ 20 xuống còn 17. Lịch thi đấu được chia thành ba giai đoạn: Vòng Khởi Động (Play-ins), Vòng Thụy Sĩ (Swiss Stage) và Vòng Knockout.

Ở Vòng Khởi Động, chỉ có hai đội – T1 và IG – đối đầu trực tiếp theo thể thức Bo5, và đội thắng sẽ giành quyền bước tiếp vào Vòng Thụy Sĩ.

Giai đoạn Swiss Stage quy tụ 16 đội thi đấu trong 5 vòng, đội thắng 3 trận sẽ vào vòng sau, còn đội thua 3 trận bị loại. Những trận quyết định vé đi tiếp hoặc bị loại sẽ được tổ chức theo thể thức Bo3.

Vòng Knockout sẽ là nơi tám đội mạnh nhất thi đấu loại trực tiếp Bo5 để tìm ra nhà vô địch thế giới.

Luật “Fearless Draft” tạo nên khác biệt lớn

Một điểm mới đáng chú ý tại CKTG 2025 là thể thức “Fearless Draft” được áp dụng lần đầu tiên. Theo quy tắc này, các đội không được phép chọn lại vị tướng đã sử dụng trong cùng một loạt Bo5, buộc các tuyển thủ phải sáng tạo và linh hoạt hơn trong chiến thuật.

Thay đổi này được kỳ vọng sẽ tăng độ kịch tính và tính chiến lược cho từng trận đấu, mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho người hâm mộ toàn cầu.

Với sự góp mặt của 17 đội tuyển hàng đầu đến từ 5 khu vực lớn, CKTG 2025 hứa hẹn sẽ là mùa giải gay cấn nhất từ trước đến nay. Không chỉ là nơi khẳng định vị thế của các ông lớn như T1, JDG hay Gen.G, giải đấu còn mở ra cơ hội cho những đội trẻ chứng minh khả năng và tạo nên bất ngờ.

Người hâm mộ toàn cầu đang háo hức chờ đón những trận đấu đỉnh cao và những khoảnh khắc lịch sử sẽ được viết nên tại Trung Quốc trong mùa CKTG năm nay.