Quốc tế Lịch thi đấu Cup C1 châu Âu và link xem trực tiếp Champions League đêm 21 sáng 22/10 Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 châu Âu và link xem trực tiếp lượt 3 vòng xếp hạng Champions League mùa giải 2025/26, đầy đủ, nhanh và chính xác

Lịch thi đấu Cup C1 châu Âu và link xem trực tiếp Champions League đêm 21/10

- 23h45 ngày 21/10: Barcelona vs Olympiacos (TV360)

Link xem trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/tv360-plus-2?ch=1&ev=66874&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

Nhà vô địch La Liga bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế phải thắng bằng mọi giá. Chiến thắng nghẹt thở trước Girona cuối tuần qua chỉ phần nào giúp họ giải tỏa áp lực, khi Ronald Araujo ghi bàn quyết định ở phút bù giờ.

Dù có thời gian chuẩn bị đầy đủ trước mùa giải, phong độ của Barcelona lại đi xuống so với chính họ mùa trước. Những trận đấu thiếu sự gắn kết khiến người hâm mộ lo lắng. Với việc Real Madrid vẫn duy trì sự ổn định, Barcelona buộc phải tìm lại cảm giác chiến thắng để giữ vị thế của mình.

Đội bóng Hy Lạp đang cho thấy bản lĩnh tại châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Luis Mendilibar, Olympiacos vẫn duy trì phong độ đáng nể. Họ vừa thắng 2-0 trước AEL Larissa ở giải quốc nội và có hai trận hòa không bàn thắng trước Pafos và Arsenal ở Champions League.

Sức mạnh của Olympiacos nằm ở khả năng phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh, đặc biệt khi sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ như Podence hay El Kaabi.

Đội hình dự kiến Barcelona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde; Casado, Pedri; Yamal, De Jong, Fermin; Rashford.

Đội hình dự kiến Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Garcia; Martins, Chiquinho, Podence; El Kaabi.

Dù gặp khó về nhân sự, Barcelona vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình vượt trội. Tuy nhiên, Olympiacos có thể khiến trận đấu trở nên chặt chẽ, khó có nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: Barcelona 2-0 Olympiacos

- 23h45 ngày 21/10: Kairat Almaty vs Pafos FC (TV360)

Link xem trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/vtvcab-16-hd?ch=174&ev=66889&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

Cả Kairat Almaty và Pafos FC đều là tân binh tại Champions League 2025/26, nhưng chỉ một đội có thể tạo ra dấu ấn sau khởi đầu không mấy thuận lợi.

Kairat Almaty từng gây bất ngờ lớn khi vượt qua hai nhà vô địch Slovan Bratislava (Slovakia) và Celtic (Scotland) để giành vé dự vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, khi đối đầu các “ông lớn” châu Âu, nhà vô địch Kazakhstan đã bộc lộ rõ sự chênh lệch đẳng cấp.

Họ thua đậm 0-5 trước Real Madrid ngay trên sân nhà, rồi tiếp tục thất bại 1-4 trước Sporting CP. Hàng thủ của Kairat đang là vấn đề lớn, khi để lọt lưới tới 9 bàn chỉ sau hai trận. Dù vậy, lợi thế sân nhà Central Stadium ở Almaty vẫn mang lại chút hy vọng cho thầy trò HLV Rafael Urazbakhtin.

Pafos FC bước vào mùa giải Champions League đầu tiên trong lịch sử với tâm thế “không có gì để mất”. Sau mùa hè chi tiêu mạnh tay, đội bóng Síp đang cho thấy nỗ lực đáng khen. Họ cầm hòa thành công nhà vô địch Hy Lạp Olympiacos trong trận ra quân, dù sau đó bị Bayern Munich “vùi dập” 5-1 trên sân nhà.

Dù thất bại, lối chơi của Pafos vẫn thể hiện sự tổ chức và tốc độ trong phản công. Nếu giữ được sự tập trung, họ hoàn toàn có thể kiếm điểm trước Kairat – đội đang có phong độ thất thường và hàng thủ lỏng lẻo.

Đội hình dự kiến Kairat (4-4-2): Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Mrynskiy, Arad, Kasabulat, Gromyko; Jorginho, Satpaev.

Đội hình dự kiến Pafos (4-2-3-1): Michael; Luckassen, Goldar, Luiz, Pileas; Sunjic, Rodrigues; Felipe, Dragomir, Orsic; Anderson.

Cả hai đội đều hướng tới mục tiêu giành điểm đầu tiên để nuôi hy vọng cạnh tranh trong bảng đấu. Với phong độ hiện tại, Pafos được đánh giá cao hơn đôi chút nhờ khả năng phòng ngự kỷ luật và phản công nhanh. Trong khi đó, Kairat dù có lợi thế sân nhà nhưng vẫn dễ bị cuốn vào thế trận bế tắc.

Dự đoán tỷ số: Kairat Almaty 1-1 Pafos FC

Lịch thi đấu Cup C1 châu Âu và link xem trực tiếp Champions League ngày 22/10

- 02h00 ngày 22/10: Arsenal vs Atletico (TV360)

Link xem trực tiếp trận đấu Arsenal vs Atletico: https://tv360.vn/tv/tv360-plus-1?ch=2554&ev=66907&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

Sau chiến thắng 1-0 trước Fulham ở Ngoại hạng Anh, Arsenal bước vào cuộc đại chiến với Atletico Madrid bằng tâm thế tự tin. Dù chỉ thắng tối thiểu, “Pháo thủ” thể hiện thế trận áp đảo với bàn thắng quyết định của Leandro Trossard.

Mùa hè vừa qua, HLV Mikel Arteta tiếp tục chi tiêu mạnh tay để hoàn thiện đội hình. Với những tân binh như Calafiori, Zubimendi hay Gyokeres, Arsenal đang được kỳ vọng tiến sâu tại Champions League. Họ không còn chỉ là kẻ “đi học hỏi”, mà đã sẵn sàng thách thức mọi đối thủ.

Đội bóng của HLV Diego Simeone đang trong giai đoạn chuyển mình. Sau khởi đầu không mấy suôn sẻ, Atletico vừa giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước Osasuna nhờ pha lập công của Thiago Almada. Dù vậy, phong cách thi đấu “thực dụng đến mức cực đoan” của Simeone vẫn bị chỉ trích khi không còn phù hợp với dàn cầu thủ tấn công mới.

Trận ra quân tại Champions League, Atletico thất thủ 2-3 trước Liverpool – minh chứng rằng họ vẫn đang loay hoay tìm bản sắc. Đối đầu Arsenal trên sân Emirates, “Los Rojiblancos” buộc phải chơi kỷ luật tuyệt đối nếu không muốn sụp đổ trước sức ép từ khán đài.

Đội hình dự kiến Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Merino; Saka, Gyokeres, Eze.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Hancko; Baena, Barrios, Koke, Gallagher; Griezmann, Alvarez.

Atletico Madrid sẽ tiếp cận trận đấu với thế trận phòng ngự phản công quen thuộc, nhưng Arsenal đang có phong độ cao và lợi thế sân nhà. Sự cơ động của tuyến giữa và tốc độ hai cánh có thể giúp “Pháo thủ” xuyên phá lớp phòng ngự dày đặc của đội bóng Tây Ban Nha.

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Atletico Madrid

- 02h00 ngày 22/10: Leverkusen vs PSG (TV360)

Link xem trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/vtvcab-16-hd?ch=174&ev=66931&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

Sau khởi đầu chật vật, Bayer Leverkusen đã có bước chuyển mình đáng kể. HLV Erik ten Hag bị sa thải vào cuối tháng 8 do thành tích kém, và Kasper Hjulmand – cựu thuyền trưởng tuyển Đan Mạch – được trao cơ hội tái thiết đội bóng.

Leverkusen vừa giành chiến thắng 4-3 đầy kịch tính trên sân Mainz, kéo dài chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ sau thất bại ở vòng mở màn Bundesliga trước Hoffenheim. Lối chơi của họ đang trở nên giàu năng lượng và hiệu quả hơn, dù đội hình vẫn gặp nhiều tổn thất.

Sau mùa giải 2024/25 rực rỡ với cú ăn ba, Paris Saint-Germain bước vào mùa bóng mới trong tình trạng quá tải vì phải tham dự FIFA Club World Cup 2025. Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, PSG khởi đầu chậm hơn dự kiến, nhất là ở Ligue 1 – nơi họ vừa có trận hòa 3-3 với Strasbourg và chưa thắng trong 3 vòng gần nhất.

Tuy vậy, tại Champions League, PSG vẫn chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch khi lần lượt thắng đậm Atalanta và vượt qua Barcelona, giữ vững vị thế ứng viên hàng đầu cho ngôi vương.

Đội hình dự kiến Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Bade, Andrich, Tapsoba; Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Poku; Kofane.

Đội hình dự kiến PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Mayulu, Vitinha, Doue; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

PSG vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm chinh chiến ở châu Âu. Tuy nhiên, với phong độ ổn định và lợi thế sân nhà, Leverkusen hoàn toàn có thể tạo ra thế trận đôi công hấp dẫn.

Dự đoán tỷ số: Bayer Leverkusen 2-3 Paris Saint-Germain

- 02h00 ngày 22/10: FC Copenhagen vs Dortmund (TV360)

Link xem trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/vtvcab-6-on-sports?ch=183&ev=66937&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

FC Copenhagen khởi đầu vòng bảng Champions League khá chậm chạp khi chỉ giành được hai điểm sau hai lượt trận. Họ từng cầm hòa Bayer Leverkusen 2-2, nhưng ngay sau đó lại để thua dễ 0-2 trước Qarabag.

Ở giải quốc nội, phong độ của đội bóng Đan Mạch cũng đang đi xuống. Trận thua 1-3 trước Silkeborg mới đây nối dài chuỗi phong độ nghèo nàn với chỉ hai chiến thắng trong tám trận gần nhất kể từ tháng Tám. Điều đó khiến thầy trò HLV phải đối mặt với áp lực lớn trước cuộc tiếp đón Dortmund.

Borussia Dortmund dưới thời HLV Niko Kovac đang cho thấy sự tiến bộ nhất định kể từ khi ông tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trong trận Der Klassiker với Bayern Munich đã khiến họ bị nới rộng khoảng cách lên tới bảy điểm trong cuộc đua Bundesliga.

Ở đấu trường châu Âu, Dortmund lại thể hiện phong độ ấn tượng hơn, ghi tám bàn sau hai trận mở màn. Sức tấn công đa dạng cùng lối chơi linh hoạt giúp họ được đánh giá cao khi hành quân đến Đan Mạch lần này.

Đội hình dự kiến Copenhagen (4-4-2): Kotarski; Zague, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Lerager, Delaney, Silva; Moukoko, Elyounoussi.

Đội hình dự kiến Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Chukwuemeka; Guirassy.

Copenhagen có lợi thế sân nhà và từng gây khó cho Leverkusen, nhưng phong độ hiện tại khiến họ khó đứng vững trước Dortmund – đội bóng đang tấn công rất hiệu quả ở cúp châu Âu. Với sự góp mặt của Moukoko bên phía đội chủ nhà, trận đấu hứa hẹn vẫn sẽ hấp dẫn và có nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỷ số: Copenhagen 1-3 Borussia Dortmund

- 02h00 ngày 22/10: Newcastle vs Benfica (TV360)

Link xem trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/vtvcab-18-on-sports-news?ch=170&ev=66943&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

Newcastle United đang cố gắng tìm lại phong độ và sự gắn kết trong lối chơi sau giai đoạn mở màn không như ý. Cuối tuần qua, họ để thua 1-2 trước Brighton dù có thời điểm tưởng chừng đã giữ được một điểm quý giá.

Mùa hè vừa qua, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh trải qua hàng loạt thay đổi về nhân sự, khiến HLV Eddie Howe phải mất thời gian tìm ra công thức phù hợp cho đội hình mới. Dù từng có dấu hiệu khởi sắc trước kỳ nghỉ quốc tế, thất bại trước Brighton cho thấy “Chích chòe” vẫn cần thêm thời gian để ổn định.

Benfica khởi đầu mùa giải với chiến thắng trước Fenerbahce ở vòng play-off Champions League, nhưng chuỗi trận sau đó lại khiến người hâm mộ thất vọng. Kết quả tệ hại khiến Bruno Lage bị sa thải, và Jose Mourinho được mời trở lại Bồ Đào Nha để dẫn dắt đội bóng thủ đô Lisbon.

Dưới thời Mourinho, Benfica vẫn đang loay hoay tìm phong độ. Họ để thua Chelsea tại Stamford Bridge và thất bại 2-3 trước Qarabag ở Baku. Tuy nhiên, chiến thắng 2-0 trước Chaves tại Taca da Liga cuối tuần qua mang lại chút hy vọng cho “đại bàng đỏ” trước chuyến hành quân đến Anh.

Đội hình dự kiến Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

Đội hình dự kiến Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, A. Silva, Dahl; Barrenechea, Rioja; Aursnes, Sudakov, Lukebakio; Pavlidis.

Jose Mourinho chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi chặt chẽ để hạn chế sức ép từ sân St James’ Park, nhưng Newcastle vẫn có lợi thế lớn nhờ phong độ sân nhà và tinh thần thi đấu quyết liệt. Với khả năng pressing mạnh mẽ, “Chích chòe” hoàn toàn có thể giành ít nhất một điểm trước Benfica đang thiếu ổn định.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 1-0 Benfica

- 02h00 ngày 22/10: PSV vs Napoli TV360)

Link xem trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/vtvcab-3-on-sports?ch=173&ev=66949&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

Dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Bosz, PSV Eindhoven đang thể hiện lối chơi tấn công phóng khoáng và đầy hấp dẫn. Dù thường bị chỉ trích vì “quá cởi mở”, nhưng đội bóng Hà Lan vẫn duy trì hiệu quả và bảo vệ thành công ngôi vương Eredivisie ở mùa trước.

PSV khởi đầu chiến dịch Champions League 2025/26 với thất bại bất ngờ 1-3 trước Royale Union Saint-Gilloise ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng trận hòa 1-1 trước Bayer Leverkusen và hiện đã bất bại 5 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Mục tiêu của PSV là tiếp tục chuỗi phong độ này khi tiếp đón nhà vô địch Serie A.

Dưới bàn tay của HLV Antonio Conte, Napoli đã vô địch Serie A ở hai trong ba mùa gần nhất. Tuy nhiên, phong độ của họ tại châu Âu lại thường thiếu ổn định. Việc phải chia sức cho nhiều mặt trận khiến đội bóng miền Nam Ý gặp khó trong việc duy trì sự sắc bén.

Cuối tuần qua, Napoli để thua 0-1 trước Torino và mất ngôi đầu bảng Serie A. Dù Conte vẫn tỏ ra bình tĩnh, thất bại này là lời cảnh báo về sự chững lại trong giai đoạn đầu mùa. Trận gặp PSV vì thế mang ý nghĩa quan trọng để Napoli tìm lại niềm tin và đà thắng lợi tại Champions League.

Đội hình dự kiến PSV (4-2-3-1): Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til.

Đội hình dự kiến Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan, Olivera; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca.

Napoli từng giành chiến thắng 2-1 trước Sporting CP vài tuần trước và tiếp tục cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu tốt dù lực lượng sứt mẻ. Tuy nhiên, PSV sở hữu hàng công năng động và lợi thế sân nhà có thể giúp họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trận đấu hứa hẹn sẽ sôi nổi với thế trận đôi công hấp dẫn. Napoli vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và chiều sâu đội hình.

Dự đoán tỷ số: PSV 1-2 Napoli

- 02h00 ngày 22/10: Union St.Gilloise vs Inter (TV360)

Link xem trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/vtvcab-23-golf-channel?ch=169&ev=66955&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

Sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 10, Union Saint-Gilloise trải qua biến động lớn khi HLV Sebastian Pocognoli rời đội để dẫn dắt Monaco. Nhà cầm quân này từng giúp đội bóng thủ đô Brussels chấm dứt gần 100 năm chờ đợi chức vô địch quốc gia.

Thay thế ông là HLV David Hubert – cựu thuyền trưởng Anderlecht. Trận ra mắt của Hubert diễn ra suôn sẻ khi Union SG giành chiến thắng 3-1 trước Sporting Charleroi ngay tại Stade Joseph Marien. Màn trình diễn ấn tượng ấy mang lại niềm tin cho các cổ động viên trước cuộc tiếp đón Inter Milan.

Mùa hè vừa qua, Inter Milan chia tay HLV Simone Inzaghi, người chuyển đến Al Hilal, và bổ nhiệm Cristian Chivu – cựu HLV Parma. Đội hình giàu kinh nghiệm của Inter khởi đầu có phần chậm chạp, nhưng chiến thắng quan trọng cuối tuần qua đã giúp họ lấy lại tinh thần.

Làm khách trên sân Roma, Inter giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng sớm của tân binh Ange-Yvan Bonny – cầu thủ từng làm việc với Chivu ở Parma. Kết quả này mang ý nghĩa lớn, giúp Inter duy trì vị thế cạnh tranh hàng đầu trước khi bước vào chuyến hành quân đến Bỉ.

Đội hình dự kiến Union SG (3-4-1-2): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Patris, Zorgane, Rasmussen, Niang; Ait El Hadj; Florucz, Akinpelu.

Đội hình dự kiến Inter Milan (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Martinez.

Union SG gây bất ngờ khi thắng PSV 3-1 nhưng lại thua nặng 0-4 trước Newcastle ngay trên sân nhà. Trong khi đó, Inter Milan thể hiện phong độ ổn định hơn với hai chiến thắng liên tiếp trước Slavia Prague và Ajax.

Dù phải làm khách và đối mặt “hiệu ứng HLV mới” của đội chủ nhà, Inter vẫn được đánh giá cao hơn nhờ sự cân bằng và kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu.

Dự đoán tỷ số: Union SG 1-3 Inter Milan

- 02h00 ngày 22/10: Villarreal vs Man City (TV360)

Link xem trực tiếp trận đấu: https://tv360.vn/tv/tv360-plus-3?ch=148&ev=66922&es=1&col=banner§=BANNER&page=sport

Dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelino, Villarreal đang trở lại vị thế của một trong những đội mạnh nhất La Liga. Sau một mùa hè mua sắm sôi động, “Tàu ngầm vàng” sở hữu chiều sâu đội hình đáng gờm và lối chơi 4-4-2 tấn công đầy biến hóa.

Trận gần nhất, Villarreal hòa 2-2 trên sân El Madrigal trong một cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Phong độ khởi đầu mùa giải của họ rất tích cực, với khả năng tạo ra thế trận cân bằng trước các đối thủ mạnh. Sự ổn định này giúp thầy trò Marcelino tự tin khi tiếp đón Man City.

Manchester City hành quân đến Tây Ban Nha sau chiến thắng 2-0 trước Everton tại Etihad, trong đó Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Đội bóng của Pep Guardiola đang dần tìm lại phong độ ổn định, dù lối chơi đã có phần thực dụng hơn so với trước.

Guardiola đang thử nghiệm phong cách thi đấu thiên về sức mạnh và tính cơ động, ít phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bóng tuyệt đối. Dù vậy, hiệu quả vẫn được duy trì khi City đang thắng đều ở mọi đấu trường.

Đội hình dự kiến Villarreal (4-4-2): Tenas; Navarro, Marin, Veiga, Alfonso; Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro; Gerard, Oluwaseyi.

Đội hình dự kiến Man City (4-1-4-1): Donnarumma; Stones, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Gonzalez; Silva, Foden, Reijnders, Doku; Haaland.

Man City vẫn được đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp và chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, Villarreal là đối thủ khó chịu, đặc biệt khi chơi trên sân nhà với chiến thuật hợp lý và khả năng phản công tốc độ.

Khả năng cả hai đội đều ghi bàn là rất cao khi hàng công của Villarreal đang vào phom, còn City luôn biết cách tạo khác biệt nhờ sự sắc bén của Haaland.

Dự đoán tỷ số: Villarreal 1-1 Man City

- 23h45 ngày 22/10: Athletic Club vs Qarabag (TV360)

Athletic Club bước vào trận đấu này với phong độ thiếu ổn định. Cuối tuần qua, họ bị Elche – tân binh La Liga – cầm hòa 0-0, tiếp nối chuỗi kết quả thất thường từ đầu mùa. Dưới sự dẫn dắt của HLV Ernesto Valverde, đội bóng xứ Basque vẫn chưa tìm được nhịp điệu ổn định, đặc biệt là tại đấu trường châu Âu.

Hai lượt trận đầu tiên của Athletic tại Champions League đều gây thất vọng: thua 0-2 trước Arsenal trên sân nhà và tiếp tục nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Borussia Dortmund. Trận gặp Qarabag vì thế trở thành “phép thử sinh tử” cho thầy trò Valverde nếu họ muốn giữ cơ hội cạnh tranh trong bảng đấu.

Qarabag tiếp tục cho thấy họ không còn là “ẩn số nhỏ bé” ở châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gurban Gurbanov, nhà vô địch Azerbaijan khởi đầu mùa Champions League năm nay đầy ấn tượng.

Họ gây sốc khi đánh bại Benfica 3-2 ngay tại Lisbon, trước khi tiếp tục vượt qua Copenhagen 2-0 trên sân nhà. Lối chơi tốc độ, gắn kết và tinh thần chiến đấu cao đang biến Qarabag thành một trong những bất ngờ thú vị nhất của giải.

Đội hình dự kiến Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; I. Williams, Sancet, N. Williams; Guruzeta.

Đội hình dự kiến Qarabag (4-3-3): Kochalski; Silva, Mustafadze, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Kady, Andrade; Kashchuk, Zoubir, Duran.

Athletic Bilbao có lợi thế sân nhà và động lực buộc phải thắng, nhưng Qarabag đang sở hữu phong độ cao và lối chơi tấn công đầy tự tin. Trận đấu hứa hẹn sẽ hấp dẫn với thế trận đôi công cởi mở.

Dự đoán tỷ số: Athletic Bilbao 2-1 Qarabag

- 23h45 ngày 22/10: Galatasaray vs Bodo/Glimt (TV360)

Galatasaray vừa có thắng lợi quan trọng 2-1 trước Istanbul Basaksehir tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, với cả hai bàn thắng đều được ghi bởi Leroy Sane. Kết quả này giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Super Lig với 25 điểm sau chín vòng đấu.

Ở đấu trường Champions League, Galatasaray cũng đang lên tinh thần sau khi đánh bại Liverpool, trận đấu mà Victor Osimhen lập công trên chấm phạt đền. Sở hữu hàng công chất lượng cao, đội bóng của HLV Fatih Terim (theo thông tin có trong dữ liệu) đang hướng đến việc nối dài mạch thắng bằng màn trình diễn bùng nổ trước khán giả Istanbul.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kjetil Knutsen, Bodo/Glimt tiếp tục khẳng định mình là thế lực đáng gờm của bóng đá Na Uy. Mùa trước, họ từng vào đến bán kết Europa League và nay tiếp tục thể hiện sức mạnh tại Champions League.

Hai trận mở màn chứng kiến Bodo/Glimt cầm hòa Tottenham 2-2 ngay trên sân nhà ở vùng Bắc Cực, sau khi trước đó cũng chia điểm 2-2 với Slavia Prague. Với tinh thần thi đấu bền bỉ và khả năng pressing hiệu quả, đội bóng Na Uy hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho Galatasaray.

Đội hình dự kiến Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Jakobs, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Sane, Gundogam, Yildiz; Osimhen.

Đội hình dự kiến Bodo/Glimt (4-5-1): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge; Hogh.

Galatasaray có phong độ cao và được thi đấu tại Istanbul, nơi họ thường xuyên trình diễn lối chơi tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, Bodo/Glimt luôn nguy hiểm trong những pha phản công nhanh và có thể tạo ra kịch bản hấp dẫn.

Dự đoán tỷ số: Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt