Thứ Hai, 27/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

Lịch thi đấu hôm nay 27/10: V-League, Betis gặp Atletico

CTVX27/10/2025 07:50

V-League vòng 8 đá lúc 18:00 và 19:15; rạng sáng 28/10 có Real Betis - Atletico Madrid 03:00, Moreirense - Porto 03:15 cùng MLS play-off 05:45 và 08:00.

Hôm nay 27/10, bóng đá Việt Nam có hai trận V-League 2025/26 vòng 8 vào các khung giờ 18:00 và 19:15. Rạng sáng 28/10 (giờ Việt Nam), lịch thi đấu quốc tế đáng chú ý gồm Real Betis tiếp Atletico Madrid lúc 03:00 và Moreirense gặp Porto lúc 03:15, bên cạnh loạt trận tại Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Argentina và vòng play-off MLS.

V-League 2025/26 vòng 8 hôm nay

  • 18:00 Thép Xanh Nam Định - SHB Đà Nẵng (FPT Play, TV360+4)
  • 19:15 Công an Hà Nội - Công an TP. Hồ Chí Minh (FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV)

Lịch thi đấu quốc tế rạng sáng 28/10

La Liga 2025/26 – Vòng 10

  • 03:00 Real Betis - Atletico Madrid (SCTV 17)

Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 – Vòng 9

  • 03:15 Moreirense - Porto

Đan Mạch 2025/26 – Vòng 13

  • 01:00 Odense - Brondby

Thụy Điển 2025 – Vòng 28

  • 01:00 Brommapojkarna - GAIS
  • 01:10 Malmo - Hammarby

Phần Lan 2025 – Play-off

  • 23:00 Seinajoen JK - KuPS

Nga 2025/26 – Vòng 13

  • 23:30 Terek Grozny - Sochi

Thổ Nhĩ Kỳ 2025/26 – Vòng 13

  • 00:00 Gaziantep FK - Fenerbahce
  • 00:00 Samsunspor - Rizespor

Argentina 2025/26 – Vòng 13

  • 02:00 Barracas Central - Boca Juniors

MLS 2025 – Play-off

  • 05:45 FC Cincinnati - Columbus Crew
  • 08:00 Minnesota United FC - Seattle Sounders

Australia 2025/26 – Vòng 2

  • 15:00 Macarthur - Adelaide Utd
Lịch thi đấu bóng đá La Liga 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá La Liga 2025/26 mới nhất

Kết quả đáng chú ý đêm 26/10

V-League 2025/26 – Vòng 8

  • Hoàng Anh Gia Lai 2-1 Thể Công Viettel (17:00)
  • Hải Phòng 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18:00)
  • Sông Lam Nghệ An 0-1 Đông Á Thanh Hóa (18:00)

Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 – Vòng 5

  • Đồng Tháp 0-1 Quảng Ninh (16:00)
  • Trường Tươi Đồng Nai 0-0 Bắc Ninh (18:00)

Ngoại hạng Anh 2025/26 – Vòng 9

  • Arsenal 1-0 Crystal Palace (21:00)
  • Aston Villa 1-0 Manchester City (21:00)
  • Bournemouth 2-0 Nottingham Forest (21:00)
  • Wolverhampton 2-3 Burnley (21:00)
  • Everton 0-3 Tottenham (23:30)
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh 2025/26 mới nhất

La Liga 2025/26 – Vòng 10

  • Mallorca 1-1 Levante (20:00)
  • Real Madrid 2-1 Barcelona (22:15)
  • Osasuna 2-3 Celta Vigo (00:30)
  • Rayo Vallecano 1-0 Alaves (03:00)

Serie A 2025/26 – Vòng 8

  • Torino 2-1 Genoa (18:30)
  • Sassuolo 0-1 Roma (21:00)
  • Verona 2-2 Cagliari (21:00)
  • Fiorentina 2-2 Bologna (00:00)
  • Lazio 1-0 Juventus (02:45)

Bundesliga 2025/26 – Vòng 8

  • Leverkusen 2-0 Freiburg (21:30)
  • Stuttgart 2-1 Mainz (23:30)

Ligue 1 2025/26 – Vòng 9

  • Lille 6-1 Metz (21:00)
  • AJ Auxerre 0-1 Le Havre (23:15)
  • Angers 2-0 Lorient (23:15)
  • Rennes 1-2 Nice (23:15)
  • Lyon 2-1 Strasbourg (02:45)

Lưu ý phát sóng

Các trận V-League tối nay được trực tiếp trên FPT Play, TV360, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, SCTV theo từng cặp đấu như liệt kê. Trận Real Betis - Atletico Madrid lên sóng SCTV 17 lúc 03:00 ngày 28/10. Các trận MLS play-off khởi tranh lúc 05:45 và 08:00.

Thông tin lịch thi đấu và kết quả trong bài được tổng hợp từ nguồn gốc, đảm bảo chính xác theo ngày giờ nêu cụ thể.

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      Lịch thi đấu hôm nay 27/10: V-League, Betis gặp Atletico

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO