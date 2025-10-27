Lịch thi đấu hôm nay 27/10: V-League, Betis gặp Atletico
V-League vòng 8 đá lúc 18:00 và 19:15; rạng sáng 28/10 có Real Betis - Atletico Madrid 03:00, Moreirense - Porto 03:15 cùng MLS play-off 05:45 và 08:00.
Hôm nay 27/10, bóng đá Việt Nam có hai trận V-League 2025/26 vòng 8 vào các khung giờ 18:00 và 19:15. Rạng sáng 28/10 (giờ Việt Nam), lịch thi đấu quốc tế đáng chú ý gồm Real Betis tiếp Atletico Madrid lúc 03:00 và Moreirense gặp Porto lúc 03:15, bên cạnh loạt trận tại Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Argentina và vòng play-off MLS.
V-League 2025/26 vòng 8 hôm nay
- 18:00 Thép Xanh Nam Định - SHB Đà Nẵng (FPT Play, TV360+4)
- 19:15 Công an Hà Nội - Công an TP. Hồ Chí Minh (FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV)
Lịch thi đấu quốc tế rạng sáng 28/10
La Liga 2025/26 – Vòng 10
- 03:00 Real Betis - Atletico Madrid (SCTV 17)
Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 – Vòng 9
- 03:15 Moreirense - Porto
Đan Mạch 2025/26 – Vòng 13
- 01:00 Odense - Brondby
Thụy Điển 2025 – Vòng 28
- 01:00 Brommapojkarna - GAIS
- 01:10 Malmo - Hammarby
Phần Lan 2025 – Play-off
- 23:00 Seinajoen JK - KuPS
Nga 2025/26 – Vòng 13
- 23:30 Terek Grozny - Sochi
Thổ Nhĩ Kỳ 2025/26 – Vòng 13
- 00:00 Gaziantep FK - Fenerbahce
- 00:00 Samsunspor - Rizespor
Argentina 2025/26 – Vòng 13
- 02:00 Barracas Central - Boca Juniors
MLS 2025 – Play-off
- 05:45 FC Cincinnati - Columbus Crew
- 08:00 Minnesota United FC - Seattle Sounders
Australia 2025/26 – Vòng 2
- 15:00 Macarthur - Adelaide Utd
Kết quả đáng chú ý đêm 26/10
V-League 2025/26 – Vòng 8
- Hoàng Anh Gia Lai 2-1 Thể Công Viettel (17:00)
- Hải Phòng 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18:00)
- Sông Lam Nghệ An 0-1 Đông Á Thanh Hóa (18:00)
Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 – Vòng 5
- Đồng Tháp 0-1 Quảng Ninh (16:00)
- Trường Tươi Đồng Nai 0-0 Bắc Ninh (18:00)
Ngoại hạng Anh 2025/26 – Vòng 9
- Arsenal 1-0 Crystal Palace (21:00)
- Aston Villa 1-0 Manchester City (21:00)
- Bournemouth 2-0 Nottingham Forest (21:00)
- Wolverhampton 2-3 Burnley (21:00)
- Everton 0-3 Tottenham (23:30)
La Liga 2025/26 – Vòng 10
- Mallorca 1-1 Levante (20:00)
- Real Madrid 2-1 Barcelona (22:15)
- Osasuna 2-3 Celta Vigo (00:30)
- Rayo Vallecano 1-0 Alaves (03:00)
Serie A 2025/26 – Vòng 8
- Torino 2-1 Genoa (18:30)
- Sassuolo 0-1 Roma (21:00)
- Verona 2-2 Cagliari (21:00)
- Fiorentina 2-2 Bologna (00:00)
- Lazio 1-0 Juventus (02:45)
Bundesliga 2025/26 – Vòng 8
- Leverkusen 2-0 Freiburg (21:30)
- Stuttgart 2-1 Mainz (23:30)
Ligue 1 2025/26 – Vòng 9
- Lille 6-1 Metz (21:00)
- AJ Auxerre 0-1 Le Havre (23:15)
- Angers 2-0 Lorient (23:15)
- Rennes 1-2 Nice (23:15)
- Lyon 2-1 Strasbourg (02:45)
Lưu ý phát sóng
Các trận V-League tối nay được trực tiếp trên FPT Play, TV360, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, SCTV theo từng cặp đấu như liệt kê. Trận Real Betis - Atletico Madrid lên sóng SCTV 17 lúc 03:00 ngày 28/10. Các trận MLS play-off khởi tranh lúc 05:45 và 08:00.
Thông tin lịch thi đấu và kết quả trong bài được tổng hợp từ nguồn gốc, đảm bảo chính xác theo ngày giờ nêu cụ thể.