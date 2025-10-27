Lịch thi đấu hôm nay 27/10: V-League, Betis gặp Atletico V-League vòng 8 đá lúc 18:00 và 19:15; rạng sáng 28/10 có Real Betis - Atletico Madrid 03:00, Moreirense - Porto 03:15 cùng MLS play-off 05:45 và 08:00.

Hôm nay 27/10, bóng đá Việt Nam có hai trận V-League 2025/26 vòng 8 vào các khung giờ 18:00 và 19:15. Rạng sáng 28/10 (giờ Việt Nam), lịch thi đấu quốc tế đáng chú ý gồm Real Betis tiếp Atletico Madrid lúc 03:00 và Moreirense gặp Porto lúc 03:15, bên cạnh loạt trận tại Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Argentina và vòng play-off MLS.

V-League 2025/26 vòng 8 hôm nay

18:00 Thép Xanh Nam Định - SHB Đà Nẵng (FPT Play, TV360+4)

19:15 Công an Hà Nội - Công an TP. Hồ Chí Minh (FPT Play, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV)

Lịch thi đấu quốc tế rạng sáng 28/10

La Liga 2025/26 – Vòng 10

03:00 Real Betis - Atletico Madrid (SCTV 17)

Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26 – Vòng 9

03:15 Moreirense - Porto

Đan Mạch 2025/26 – Vòng 13

01:00 Odense - Brondby

Thụy Điển 2025 – Vòng 28

01:00 Brommapojkarna - GAIS

01:10 Malmo - Hammarby

Phần Lan 2025 – Play-off

23:00 Seinajoen JK - KuPS

Nga 2025/26 – Vòng 13

23:30 Terek Grozny - Sochi

Thổ Nhĩ Kỳ 2025/26 – Vòng 13

00:00 Gaziantep FK - Fenerbahce

00:00 Samsunspor - Rizespor

Argentina 2025/26 – Vòng 13

02:00 Barracas Central - Boca Juniors

MLS 2025 – Play-off

05:45 FC Cincinnati - Columbus Crew

08:00 Minnesota United FC - Seattle Sounders

Australia 2025/26 – Vòng 2

15:00 Macarthur - Adelaide Utd

Kết quả đáng chú ý đêm 26/10

V-League 2025/26 – Vòng 8

Hoàng Anh Gia Lai 2-1 Thể Công Viettel (17:00)

Hải Phòng 2-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (18:00)

Sông Lam Nghệ An 0-1 Đông Á Thanh Hóa (18:00)

Hạng Nhất Quốc gia 2025/26 – Vòng 5

Đồng Tháp 0-1 Quảng Ninh (16:00)

Trường Tươi Đồng Nai 0-0 Bắc Ninh (18:00)

Ngoại hạng Anh 2025/26 – Vòng 9

Arsenal 1-0 Crystal Palace (21:00)

Aston Villa 1-0 Manchester City (21:00)

Bournemouth 2-0 Nottingham Forest (21:00)

Wolverhampton 2-3 Burnley (21:00)

Everton 0-3 Tottenham (23:30)

La Liga 2025/26 – Vòng 10

Mallorca 1-1 Levante (20:00)

Real Madrid 2-1 Barcelona (22:15)

Osasuna 2-3 Celta Vigo (00:30)

Rayo Vallecano 1-0 Alaves (03:00)

Serie A 2025/26 – Vòng 8

Torino 2-1 Genoa (18:30)

Sassuolo 0-1 Roma (21:00)

Verona 2-2 Cagliari (21:00)

Fiorentina 2-2 Bologna (00:00)

Lazio 1-0 Juventus (02:45)

Bundesliga 2025/26 – Vòng 8

Leverkusen 2-0 Freiburg (21:30)

Stuttgart 2-1 Mainz (23:30)

Ligue 1 2025/26 – Vòng 9

Lille 6-1 Metz (21:00)

AJ Auxerre 0-1 Le Havre (23:15)

Angers 2-0 Lorient (23:15)

Rennes 1-2 Nice (23:15)

Lyon 2-1 Strasbourg (02:45)

Lưu ý phát sóng

Các trận V-League tối nay được trực tiếp trên FPT Play, TV360, VTV5, HTV Thể thao, MyTV, SCTV theo từng cặp đấu như liệt kê. Trận Real Betis - Atletico Madrid lên sóng SCTV 17 lúc 03:00 ngày 28/10. Các trận MLS play-off khởi tranh lúc 05:45 và 08:00.

Thông tin lịch thi đấu và kết quả trong bài được tổng hợp từ nguồn gốc, đảm bảo chính xác theo ngày giờ nêu cụ thể.