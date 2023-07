Theo dõi Báo Nghệ An trên

Theo lịch thi đấu V-League 2023 hôm nay (29/7), người hâm mộ được chứng kiến những màn so tài căng thẳng và kịch tính ở cả nhóm đua vô địch và nhóm trụ hạng.

Theo lịch thi đấu V-League 2023 hôm nay (29/7), người hâm mộ sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận đấu tại sân chơi V-League. Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 4 trận đấu, đó là các màn so tài của Hoàng Anh Gia Lai gặp Đà Nẵng, Khánh Hòa gặp Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh cùng vào lúc 17h.

Lịch thi đấu vòng 3, giai đoạn 2 V-League 2023.

Ở khung 18h, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Bình Dương trên sân nhà. Trong khi đó, trận đấu muộn nhất của vòng đấu này là màn so tài của Câu lạc bộ Công an Hà Nội gặp Hải Phòng diễn ra vào lúc 19h15 trên sân Hàng Đẫy.