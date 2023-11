Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam; Haaland lập siêu kỷ lục ở Premier League

Theo dõi Báo Nghệ An trên

AFC dự đoán Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn để vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026

Sau khi hai trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 kết thúc, LĐBĐ châu Á đã đưa ra một số thống kê đáng chú ý về các trận đấu. Trong bài viết mới đây, AFC nhắc tới Việt Nam.

Cụ thể, LĐBĐ châu Á cho rằng ĐT Việt Nam dù đã có một trận thắng nhưng vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn giành vé đi tiếp vào vòng 3.

AFC đăng tải bài viết: "Bảy trong số các đội lọt vào vòng thứ ba của Vòng loại AFC châu Á cho FIFA World Cup 2022 đã xác lập tốc độ ở các bảng đấu của họ. Tuy nhiên, Trung Quốc, Lebanon, Oman, Syria và Việt Nam đang gặp khó khăn và sẽ cần phải tăng tốc khi vòng loại tiếp tục vào tháng 3".

Đội tuyển Việt Nam được dự đoán gặp khó khăn để vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Sau 2 trận đấu, ĐT Việt Nam có được 3 điểm và tạm thời xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH. Xét về mặt kết quả, thầy trò HLV Philippe Troussier hoàn toàn sáng cửa đi tiếp, bởi hai đối thủ Indonesia và Philippines đều đang gặp khó khăn trong việc kiếm điểm. Dù vậy trước mắt, đội bóng áo đỏ vẫn phải đối diện với 4 trận đấu nữa trước khi vòng 3 khởi tranh.

AFC cũng đưa ra nhiều số liệu thống kê thú vị của một số đội bóng khác trong khu vực châu Á. Cụ thể, Qatar là đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất sau 2 trận đấu đầu tiên diễn ra với 11 bàn, Đài Bắc Trung Hoa (bảng D), Nepal (bảng H) và Palestine (bảng I) là ba đội chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào hay Afghanistan (bảng A), Myanmar (bảng B), Singapore (bảng C), Đài Bắc Trung Hoa (bảng D), Pakistan (bảng G) và Nepal (bảng H) là những đội chưa có điểm số nào sau 2 trận...

HLV Gong Oh-kyun ra mắt thuận lợi cùng Công an Hà Nội

Tối 25/11, Câu lạc bộ Công an Hà Nội tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai ở vòng loại Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Ở trận đấu này, Công an Hà Nội được đánh giá nhỉnh hơn cả về chuyên môn và lực lượng. Đây cũng là trận ra mắt của ông Gong Oh-kyun – Cựu huấn luyện viên U23 Việt Nam cùng Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chiến lược gia người Hàn Quốc hứa hẹn sẽ thổi một làn gió mới vào lối chơi của nhà đương kim vô địch V.League.

Tuy nhiên, Công an Hà Nội đã gặp khó ngay từ đầu trận. Ngay phút 14, Ngọc Quang đã có cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Filip Nguyễn, mở tỷ số cho Hoàng Anh Gia Lai.

Huấn luyện viên Gong Oh Kyun trong trận ra mắt cùng Công an Hà Nội.

Nhận bàn thua, các học trò của huấn luyện viên Gong Oh-kyun bắt đầu khẩn trương tấn công để sớm tìm bàn gỡ. Trước khi hiệp 1 khép lại, Công an Hà Nội đã có bàn gỡ hoà. Từ một pha đá phạt ở phút 36, Việt Anh đánh đầu, hậu vệ Filho phá bóng trên vạch vôi nhưng đập vào Hồ Ngọc Thắng bay ngược trở lại vào lưới, quân bình tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp 2, Công an Hà Nội vẫn giữ thế trận chủ động. Một vài tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng các pha xử lý cuối cùng lại không tốt.

Bên kia chiến tuyến, Hoàng Anh Gia Lai cũng không giấu ý đồ kéo trận đấu vào loạt luân lưu khi triển khai lối đá với hàng phòng ngự số đông.

Tuy nhiên, mọi kế hoạch của Hoàng Anh Gia Lai đã “phá sản” trước khi trận đấu khép lại. Phút 74, Văn Phương tạt bóng, Bảo Toàn đánh đầu phá bóng đến đúng vị trí của Geovane. Ngoại binh này dứt điểm cự ly gần, thủ môn Dương Văn Lợi đẩy bóng nhưng đến đúng vị trí của Jeferson, cầu thủ người Brazil dứt điểm quyết đoán, ghi bàn thứ 2 cho đội chủ nhà.

Thời gian còn lại, các cầu thủ Công an Hà Nội vẫn đứng vững trước sức ép của Hoàng Anh Gia Lai để bảo toàn mành lưới đội nhà. Chung cuộc, Công an Hà Nội giành chiến thắng với chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp huấn luyện viên Gong Oh-kyun có ngày ra mắt thuận lợi. Đội bóng ngành công an sẽ đối đầu Thể Công - Viettel ở vòng 16 đội Cúp Quốc gia 2023-2024.

Haaland lập siêu kỷ lục ở Premier League

Man City không thể duy trì chuỗi kỷ lục chiến thắng trên sân nhà, khi để Liverpool gỡ hòa 1-1 những phút cuối, nhưng về mặt cá nhân Erling Haaland có trận đấu đáng nhớ. Chân sút người Na Uy là tác giả bàn thắng mở tỷ số với pha lập công ở phút 27, sau sai lầm của Alisson Becker cùng pha kiến tạo ấn tượng của Nathan Ake.

Đây là bàn đầu tiên của Haaland vào lưới Liverpool ở Premier League. Điều đó cũng có nghĩa anh làm tung lưới 20 trong số 21 đối thủ đã gặp tại giải đấu cao nhất bóng đá Anh. Brentford là đội duy nhất Haaland chưa ghi bàn. Cựu cầu thủ Dortmund có cơ hội rất lớn để chinh phục mành lưới của toàn bộ các đối thủ Premier League trong mùa giải này.

Haaland lần đầu ghi bàn vào lưới Liverpool.

Trong khi chờ đợi hai cuộc đấu với Brentford, sẽ chỉ diễn ra vào năm sau, Haaland vừa thiết lập kỷ lục mới tại Premier League.

Theo đó, Haaland trở thành cầu thủ chạm cột mốc 50 bàn thắng ở Premier League nhanh nhất lịch sử. Anh chỉ cần 48 trận để chinh phục con số này. Trước đó, kỷ lục ghi 50 bàn nhanh nhất được Andy Cole thiết lập năm 1994, sau 65 trận.

Những ngôi sao như Sergio Aguero (81 trận) Thierry Henry (83), Luis Suarez (86) hay Harry Kane (90) đá hơn Haaland rất nhiều trận để đạt mốc 50 bàn.

Mùa trước, ngay khi ra mắt Ngoại hạng Anh, Haaland đã phá kỷ lục với 36 bàn thắng và giành giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu.

Với 14 bàn sau 13 trận mùa này, chân sút 23 tuổi tiếp tục được xem là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League và Chiếc giày vàng.

Gần đây, Haaland cũng lập kỷ lục ghi 20 bàn thắng sân khách ở Premier League nhanh nhất, với chỉ 24 trận đấu.

Trong mùa giải đầu tiên ở Etihad, Haaland được vinh danh với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League.

Haaland duy trì hiệu suất ghi bàn sau trung bình mỗi 80 phút. Những kỷ lục khác đang chờ tiền đạo sinh năm 2000 chinh phục.

Barcelona hòa may mắn trên sân Vallecano

Ở vòng 14 La Liga, ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barca dâng cao đội hình tấn công còn Vallecano chơi bóng rất chủ động. Phút 10, De Jong thiếu quan sát và bị cướp bóng ngay trước vòng cấm địa Barca. Rất may, cú dứt điểm của cầu thủ Vallecano chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Pena. 5 phút sau, Barca có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Pedri dứt điểm kỹ thuật nhưng thủ môn của Vallecano bắt bóng gọn gàng.

Giai đoạn cuối hiệp 1, Vallecano đẩy cao đội hình và dồn ép Barca. Kết quả, đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau nỗ lực phá bóng của 1 cầu thủ Barca, Unai López lập tức bắt vô-lê dứt điểm nhanh từ khoảng cách xa khiến thủ thành Pena phải bó tay. 1-0 cho Vallecano.

Các cầu thủ Barcelona thất vọng sau khi bị Vallecano cầm hòa.

Sang hiệp 2, Barca đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhưng gặp phải hàng thủ chơi có tổ chức và tập trung của Vallecano. Mãi tới phút 76, Barca mới tạo ra pha bóng nguy hiểm nhất nhờ sự xuất hiện của Raphinha. Cựu cầu thủ của Leeds sút bóng chìm hiểm hóc khiến cho thủ môn Dimitrievski phải bó tay nhưng cột dọc lại cứu thua cho Vallecano. Ngay sau đó, Robert Lewandowski ập vào đá bồi nhưng lần này, Dimitrievski đã ngăn không cho ngôi sao người Ba Lan được ăn mừng.

Cuối cùng, những nỗ lực của Barca cũng được đền đáp khi vào phút 83, cầu thủ Lejeune phản lưới nhà khi đang theo kèm Lewandowski. 1-1 cho Barca là kết quả cuối cùng của trận này. Hòa hút vía, Barca vẫn ở vị trí thứ 3 khi có 31 điểm còn Vallecano xếp thứ 8 với 19 điểm.

Xác định 4 đội vào bán kết U17 World Cup

Mới đây, trận đấu cuối cùng tại tứ kết U17 World Cup giữa U17 Mali và U17 Morocco đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Mali. Như vậy, 4 đội bóng giành vé đi tiếp vào bán kết được xác định là U17 Đức, U17 Argentina, U17 Pháp và 17 Mali.

Hai đội Mali và Morocco tạo ra thế trận cân bằng ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Cầu thủ hai bên đều tạo ra những cơ hội nguy hiểm đến khung thành đối phương nhưng không bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

U17 Mali đánh bại Ma Rốc ở những phút cuối cùng.

Sang tới hiệp 2, U17 Mali là những người thi đấu chủ động hơn. Mọi nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng ở phút thứ 81 của Ibrahim Diarra. Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ Morocco nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng U17 Mali đã chơi phòng ngự chắc chắn khiến cho những tình huống tấn công của Morocco đều thất bại. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến khi trận đấu kết thúc.

Ở trận đấu sớm hơn, U17 Pháp đã có trận đấu khó khăn trước đại diện châu Á Uzbekistan để có vé đi tiếp. Cả hai đội đều tạo ra thế trận áp đảo và mãi đến phút 83, Pháp mới có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Ismail Bouneb. Đó cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu.

Vào ngày thi đấu trước đó, U17 Đức đã đánh bại U17 Tây Ban Nha với tỷ số 1-0 trong khi U17 Argentina có được tỷ số 3-0 trước U17 Brazil để xuất sắc có vé đi tiếp.

Theo đó, U17 Đức và U17 Argentina sẽ chạm trán nhau ở trận bán kết diễn ra vào lúc 15h30 (giờ Việt Nam) ngày 28/11. Trận đấu còn lại giữa U17 Pháp và U17 Mali sẽ diễn ra vào lúc 19h00 cùng ngày.