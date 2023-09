Liên đoàn Bóng đá Nghệ An chính thức ra đời

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An chính thức cho phép thành lập Liên đoàn Bóng đá Nghệ An, hoạt động trong phạm vi Nghệ An, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Liên đoàn Bóng đá Nghệ An có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Giải Bóng đá phong trào BMT được tổ chức tại Nghệ An. Ảnh: Xuân Thủy

Hiện nay, Nghệ An là một trong những địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh mẽ, là môn thể thao có nhu cầu tập luyện, thi đấu cao nhất và là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ Nghệ. Trong đó, Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An có truyền thống phát triển hơn 40 năm, là niềm tự hào của người dân Nghệ An. Bên cạnh đó, tại các địa phương, đã hình thành nhiều câu lạc bộ, hệ thống sân bóng đá phát triển đa dạng, thu hút hàng nghìn người tập luyện và thi đấu. Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Nghệ An thành lập thỏa mãn được nguyện vọng, nhu cầu thiết thực của đông đảo người dân xứ Nghệ.

Liên đoàn Bóng đá Nghệ An ra đời, có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức phổ biến kiến thức, phương pháp tập luyện, thi đấu môn bóng đá; phối hợp hướng dẫn quản lý và tổ chức việc tuyển chọn, đào tạo lực lượng vận động viên năng khiếu, vận động viên thành tích cao trong các môn thể thao thuộc liên đoàn. Xây dựng tiêu chuẩn chuyên môn đối với cơ sở thể thao hoạt động môn bóng đá và tiêu chuẩn chuyên môn đối với vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn trong thể thao do liên đoàn quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; xây dựng kế hoạch hợp tác về tập luyện, thi đấu thể thao, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, giao lưu tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai.

Với ý nghĩa và nhiệm vụ đó, ngày 14/9, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2895/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nghệ An. Liên đoàn có phạm vi hoạt động tại Nghệ An, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Liên đoàn Bóng đá Nghệ An có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Dự kiến, Đại hội lần thứ Nhất của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.