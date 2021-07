Liên đoàn Lao động Nghệ An: Đối thoại trực tuyến vì sự nghiệp tổ chức công đoàn

Sáng 26/7, thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chủ đề năm 2021: "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở", nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị Gặp mặt Chủ tịch công đoàn cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thay mặt Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng LĐLĐ tỉnh nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: D.T

Tại điểm cầu TP. Vinh có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thị Hoan – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, đại diện Ban quản lý KKT Đông Nam cùng dự. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham gia của 200 Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Doanh nghiệp đại diện cho gần 3.000 Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong tỉnh.



Hội nghị đã dành thời gian ôn lại chặng đường vinh quang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 92 năm qua, trong đó có vai trò không nhỏ của Công đoàn Nghệ An.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 4 cán bộ công đoàn tiêu biểu. Ảnh: D.T

Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám nhấn mạnh: Công đoàn Nghệ An đang nỗ lực cố gắng, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó, tập trung trí tuệ, tâm huyết, đoàn kết cùng với đoàn viên, người lao động tỉnh, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh.