Liên đoàn lao động tỉnh bố trí, phân công nhiệm vụ cán bộ công đoàn chuyên trách

Thực hiện Đề án của UBND tỉnh Nghệ An về sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, thời gian qua, LĐLĐ tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, có các giải pháp đề xuất cùng Tỉnh ủy Nghệ An và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ tại Báo Lao động Nghệ An sau khi giải thể. LĐLĐ tỉnh luôn xác định, sự sắp xếp công việc này phải đảm bảo được quyền lợi cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo Lao động Nghệ An đồng thời phát huy hiệu quả nguồn nhân lực nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động công đoàn tại Khu Công nghiệp và các công đoàn huyện, ngành.