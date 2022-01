Liên đoàn Lao động tỉnh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: D.T

Năm 2021, với 17 chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm được Tổng LĐLĐ giao, LĐLĐ tỉnh đã có 10 chỉ tiêu vượt, 6 chỉ tiêu hoàn thành. Trong đó đáng chú ý là những nội dung như kết nạp mới; thành lập, đào tạo, bồi dưỡng cho CBCĐ chủ chốt; tổ chức hội nghị Người lao động tại DNNN; tổ chức đối thoại; tổ chức Tháng công nhân… vượt nhiều lần so với chỉ tiêu.



Một số dấu mốc quan trọng như ra mắt trang thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An, tổ chức “Tết sum vầy” với tổng số tiền trao tặng là hơn 12,3 tỷ đồng; tổ chức “Tháng công nhân”, “Tháng ATVSLĐ” với điểm nhấn là chương trình “Cảm ơn người lao động” với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng; Các cấp công đoàn chi hơn 6,6 tỷ đồng phục vụ công tác hỗ trợ, phòng, chống dịch Covid-19; Các cấp công đoàn đóng góp hơn 10.000 ngày công tổ chức Bếp ăn Công đoàn phục vụ công tác chống dịch; Dẫn đầu cả nước về số người đăng ký và số người nộp sáng kiến trong chương trình "75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển"… Ngoài ra, những mảng nội dung khác cũng gặt hái được nhiều thành quả đáng ghi nhận với những con số cụ thể, ấn tượng.

Hội nghị đã cùng nhìn lại những thành tích nổi bật của các cấp Công đoàn Nghệ An trong năm vừa qua. Ảnh: D.T

Việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp được quan tâm triển khai. Bên cạnh chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, năm nay LĐLĐ tỉnh cũng đã thành công tham mưu tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 và Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tổng Liên đoàn về xây dựng Thiết chế công đoàn tại tỉnh Nghệ An. Công tác tuyên truyền có nhiều đột phá, phát huy có hiệu quả việc sử dụng các hình thức trực tuyến, truyền thông hiện đại, truyền thông số hóa.

Nhiều ý kiến tham luận chất lượng đến từ các công đoàn huyện, ngành. Ảnh: D.T

Với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp”, LĐLĐ tỉnh đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.



Tham dự hội nghị, nhiều đơn vị như LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn, Diễn Châu, công đoàn ngành Y tế, Giáo dục… đã có tham luận chia sẻ kinh nghiệm hoạt động về đổi mới công tác tuyên truyền, công tác hỗ trợ phòng chống dịch, giải quyết đình công, chăm lo cho người lao động…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba, LĐLĐ tỉnh Nghệ An được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì những thành tích xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Ảnh: D.T

LĐLĐ tỉnh Nghệ An nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Ảnh: D.T

Cũng dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể, tặng Bằng khen cho 119 tập thể và 269 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2021. Cũng dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Bằng khen cho 15 tập thể và 67 cá nhân thuộc Công đoàn Nghệ An vì những cống hiến cho tổ chức `trong thời gian qua.

LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua cho 5 tập thể xuất sắc. Ảnh: D.T 5 tập thể xuất sắc nhận Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh: 1. Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn; 2. Công đoàn cơ sở cơ quan Tòa án Nhân dân tỉnh; 3. Công đoàn cơ sở cơ quan Ủy ban nhân dân thị trấn huyện quỳ Hợp; 4. Công đoàn cơ sở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; 5. Công đoàn cơ sở cơ quan Ủy ban nhân dân phường Hồng Sơn, thành phố Vinh.

Tổng kết hội nghị, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, kịp thời, thích ứng hiệu quả của các cấp công đoàn Nghệ An trong đợt bùng phát dịch Covid-19. Từ những kết quả cụ thể, ông Kha Văn Tám lưu ý các cấp công đoàn cần đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, quyết liệt trong hoạt động, chủ động tham mưu với cấp ủy, tích cực phối hợp với chuyên môn, chính quyền, đơn vị trong triển khai, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám kết luận tại hội nghị. Ảnh: D.T

Trước những nhiệm vụ năm 2022, người đứng đầu Công đoàn Nghệ An nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần tính toán sử dụng một cách hiệu quả nguồn lực của tổ chức công đoàn, rà soát chỉ tiêu đại hội để thực hiện, tập trung làm rõ vai trò công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, triển khai các phong trào thi đua một cách thực chất, tập trung xây dựng công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền…