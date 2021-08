Liên đoàn Lao động tỉnh lên kịch bản ứng phó với dịch Covid -19 trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 29/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 16-KH/BTGTU, ngày 29/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 6/8/2021 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng Kế hoạch ứng phó với các cấp độ dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV

Theo đó, 4 kịch bản được xây dựng theo từng cấp độ của dịch. Cụ thể:

Kịch bản 1: Dịch chưa xảy ra. Trong cộng đồng chưa ghi nhận trường hợp F0 nào. Các cấp Công đoàn tham gia tuyên truyền, vận động phòng chống dịch tại doanh nghiệp.

Kịch bản 2: Dịch đã xảy ra, cộng đồng ghi nhận nhiều trường hợp F0, F1, F2, phòng chống dịch Covid ở tỉnh Nghệ An đang ở cấp độ 1,2,3. Tuy nhiên chưa có F0, F1, F2 là công nhân lao động tại doanh nghiệp.

Kịch bản 3: Dịch đã xảy ra. Doanh nghiệp chưa có F0 nhưng đã có nhiều F1, F2 là công nhân lao động; Phòng chống dịch Covid ở tỉnh Nghệ An đã chuyển sang các cấp độ 3,4,5.

Kịch bản 4. Dịch đã xảy ra. Trong cộng đồng đã có nhiều F0; Có nhiều F0, F1, F2 là công nhân lao động tại nhiều doanh nghiệp; Phòng chống dịch Covid - 19 ở tỉnh chuyển sang các cấp độ 3,4,5; Doanh nghiệp phải đóng cửa tạm thời để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Cán bộ Công đoàn huyện Nghi Lộc quyên góp nhu yêu phẩm giúp người dân TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Ở cả 4 kịch bản, tổ chức công đoàn đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sát cánh cùng đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp, sự đoàn kết, hợp lực với toàn hệ thống chính trị, sự sẻ chia cùng cộng đồng, nhân dân. Tinh thần này được cụ thể bằng những hoạt động thiết thực như: Thành lập “Tổ an toàn Covid”, tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, kính chống dọt bắn... cho các doanh nghiệp; kêu gọi ủng hộ quỹ phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch; tổ chức nấu cơm phục vụ khu cách ly; thăm hỏi lực lượng tuyến đầu; quyên góp nhu yếu phẩm cho khu vực phong tỏa và người lao động khó khăn; phối hợp tổ chức gian hàng 0 đồng; giám sát giải quyết chế độ hỗ trợ; vận động giảm tiền thuê trọ...

Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn hỗ trợ 250 suất cơm cho cán bộ trực chốt và công dân cách ly tập trung xã Nghĩa An. Ảnh: PV

Kịch bản có kèm theo phụ lục chi tiết cho từng tình huống, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân, tập thể tương ứng với vai trò điều hành, giám sát, tuyên truyền, hậu cần. Trong quá trình thực hiện, những nội dung trên này sẽ có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời để phù hợp với tình hình thực tiễn và diễn biến của dịch từng thời điểm.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, kịch bản mà LĐLĐ tỉnh xây dựng góp phần đảm bảo sự ổn định đời sống, việc làm thu nhập của người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hỗ trợ công nhân lao động, đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 một cách công bằng, đồng bộ, gắn với việc thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác phòng chống dịch Covid-19.