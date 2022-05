Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ 13

Sáng 10/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Ban Chấp hành kỳ họp thứ 13, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự hội nghị có các Ủy viên Ban Chấp hành; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức lấy ý kiến quy hoạch các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028; triển khai kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bàn Nghị quyết của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030; triển khai nội dung chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với công nhân lao động.



Các đại biểu tham dự đã tích cực tham gia góp ý về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Nghệ An; bàn giải pháp để nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Đại biểu tham gia hội nghị góp ý các nội dung Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai. Ảnh: Thành Chung Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đánh giá cao ý kiến đóng góp sát đúng, thỏa đáng của các đại biểu. Điều này cho thấy các đơn vị đã nghiên cứu kỹ nội dung kế hoạch, nghị quyết. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp thu, nghiên cứu và hoàn thiện để hướng dẫn cho các đơn vị. Đồng chí Kha Văn Tám nêu rõ: Trên cơ sở thống nhất kế hoạch, liên đoàn lao động các huyện, thành, thị và các công đoàn ngành cần bám sát hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh để tổ chức đại hội công đoàn các cấp đảm bảo khoa học, khẩn trương, đúng tiến độ; đúng tinh thần đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn, theo phương châm “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”. Đồng chí Kha Văn Tám nhấn mạnh tinh thần “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển” của Đại hội Công đoàn các cấp. Ảnh: Thành Chung Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An yêu cầu các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động tham mưu với chính quyền, chuyên môn để chuẩn bị cho đại hội. Mỗi đơn vị phải tư duy, suy nghĩ, trăn trở về những điểm mới cho đại hội; chủ động rà soát lại nhân sự, giải quyết tốt chính sách cho cán bộ công đoàn nghỉ hưu theo chế độ. Các đơn vị đại hội điểm phải đi đầu, chuẩn bị trước các nội dung, đảm bảo chất lượng.



Đối với chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với công nhân lao động, chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Nghệ An với công nhân lao động yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp; lựa chọn tốt các đại biểu tham dự, các cá nhân, tập thể điển hình được biểu dương... Trong chương trình này, LĐLĐ tỉnh Nghệ An sẽ biểu dương 50 công nhân lao động tiêu biểu và 10 doanh nghiệp tiêu biểu về chăm lo cho người lao động.