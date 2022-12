Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trao 130 triệu đồng cho người nghèo, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - 130 triệu đồng là số tiền Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, Ban liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1, cùng các tổ chức doanh nghiệp trao tặng cho người nghèo và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 19/12, nhân dịp kỷ niệm 33 năm Ngày quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022) và 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Ban liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1 tổ chức buổi gặp mặt và nghe thời sự về tình hình trong nước, quốc tế do PGS. TS Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược - Bộ Công an trình bày.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, các cựu chiến binh của Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử của Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1.

Lữ đoàn 299 (tiền thân là Trung đoàn kiến trúc 299) được thành lập năm 1985, trong biên chế đội hình binh chủng hợp thành quân đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội ta - Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng.

Trải qua quá trình xây dựng chiến đấu, trưởng thành, lữ đoàn đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân.

Trong thời gian tới, Lữ đoàn 299 xác định tiếp tục tham gia tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu; tham gia tích cực vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các hoạt động xã hội; tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, diễn biến hoà bình; để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Nhằm phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc và hưởng ứng Lời kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh uỷ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, Ban liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn 299 - Quân đoàn 1, cùng các tổ chức doanh nghiệp trao tặng 130 triệu đồng cho người nghèo và cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng tại buổi gặp mặt, các đại biểu được lắng nghe PGS.TS Thiếu tướng Lê Văn Cương thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Những thông tin đa dạng, phong phú, phác họa bức tranh toàn cảnh trong và ngoài nước năm 2022, với bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều biến động phức tạp, xung đột đang diễn ra ở một số điểm nóng. Dù vậy, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng lạc quan. Đặc biệt, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế./.