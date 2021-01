Liên kết chặt chẽ chương trình hợp tác giữa 2 địa phương Nghệ An - TP Hồ Chí Minh trong phát triển văn hóa - thể thao

Ngày 10/1, thực hiện chương trình Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Nghệ An với thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2019-2025, đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đã đến làm việc với tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai một số nội dung công việc thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao.

Đón tiếp và làm việc với đoàn, về phía Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở, cùng các phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Hai Sở VHTT chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: Phan Hậu Trên cơ sở các nội dung trong bản thỏa thuận hợp tác hai Sở ký kết vào ngày 13/4/2019, hai bên đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng, tiến độ các hạng mục công việc đã triển khai trong năm 2019, những dự kiến nhiệm vụ, kiến nghị, đề xuất hợp tác trong năm 2021 và cả giai đoạn. Lãnh đạo hai Sở thống nhất các nhiệm vụ này sẽ được tổng hợp phân theo nhóm hỗ trợ đầu tư về cơ sở vật chất; trao đổi, hỗ trợ về kinh nghiệm quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, theo chức năng nhiệm vụ của hai Sở, của các đơn vị trực thuộc sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền như: phối hợp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng việc xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc nhân các sự kiện ở 02 địa phương; hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ về xây dựng phong trào văn hóa cơ sở, bộ tiêu chí con người văn hóa, số hóa tài liệu Hán Nôm, tài liệu, hiện vật trưng bày bảo tàng, thư viện điện tử, trao đổi tư liệu, giải pháp trưng bày về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, tập huấn nghiệp vụ và tổ chức các giải thể thao thuộc thế mạnh của mỗi địa phương, tư vấn đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể thao...

Khách hành hương đi giữa hương sen quê Bác. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn

Tổng hợp, trình kiến nghị, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền lãnh đạo 2 địa phương quyết định như tiếp tục hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao; mời các doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng Khu Liên hợp Thể thao của tỉnh Nghệ An... với tinh thần phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa hai Sở để tham mưu thực hiện có hiệu quả Chương trình hợp tác giữa 2 địa phương giai đoạn 2019-2025.

Trước đó, ngày 9/1/2021, đoàn công tác đã đến Khu di tích Kim Liên để kiểm tra, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công việc đã triển khai trong năm 2019, trong đó bổ sung thêm một số hạng mục thuộc công trình "cải tạo, nâng cấp Nhà trưng bày bổ sung về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh" đã khánh thành đưa vào sử dụng phục vụ khách tham quan vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2020), trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa theo hướng phát triển kinh tế di sản văn hóa sau khi đi thực tế tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, di tích Quốc gia Truông Bồn, Chùa Đại Tuệ...