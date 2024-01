Liên tục bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo hoa nổ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công an huyện Thanh Chương vừa bắt giữ thành công 5 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 60 kg pháo nổ.

Ngày 21/1, tại thôn Mỹ Tiến, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An triệt phá thành công đường dây buôn bán hàng cấm từ nước ngoài về Nghệ An tiêu thụ, bắt giữ Nguyễn Văn Huế (SN 1991), Nguyễn Văn Sơn (SN 1986), Phạm Văn Châu (SN 1995), Trần Xuân Bình (SN 1980), cùng trú tại thôn Mỹ Tiến, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương và Nguyễn Văn Hà (SN 1976), trú tại khối 6, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, thu giữ 60 kg pháo hoa nổ, 8 triệu đồng, 1 xe ô tô đầu kéo cùng một số tang vật liên quan khác.

5 đối tượng cùng số tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Bước đầu tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Hà đóng vai trò mua pháo từ nước ngoài rồi vận chuyển về cho 4 đối tượng Nguyễn Văn Huế, Nguyễn Văn Sơn, Phạm Văn Châu và Trần Xuân Bình bán kiếm lời.

Hiện, Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Trương Xuân Sơn cùng 5 khối pháo. Ảnh: Hải Thượng

Tiếp đó, vào 1h30 ngày 22/1, tại khu vực xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành và Phòng Phòng chống tội phạm, ma túy (BĐBP tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì, phát hiện bắt quả tang đối tượng Trương Xuân Sơn (SN 1989), thường trú xóm khối Bắc, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu về hành vi “Tàng trữ trái phép pháo”. Tang vật thu giữ 5 khối pháo hoa nổ, có khối lượng 5,840 kg.

Qua lấy lời khai, đối tượng khai nhận mua số pháo trên về để Tết sử dụng. Đồn Biên phòng Diễn Thành đã hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.