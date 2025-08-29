Pháp luật Lĩnh 2 năm tù vì dùng hóa chất cấm ngâm gần 2 tấn giá đỗ Lưu Văn Trung biết rõ chất cấm “nước kẹo” có hại tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng vì hám lợi đã mua về để ngâm giá đỗ nhằm kích thích sự tăng trưởng của giá đỗ, làm thân giá to, mập mạp, rễ ngắn, mẫu mã đẹp, thu lợi nhuận cao.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lưu Văn Trung (SN 1997), sinh sống tại phường Vinh Phú, Nghệ An về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 4/2024, Trung góp vốn cùng người bạn lập cơ sở sản xuất giá đỗ tại phường Vinh Phú để bán ra thị trường. Trung phụ trách công việc sản xuất, chăm sóc giá đỗ từ đầu đến khi ra thành phẩm.

Đối tượng Lưu Văn Trung tại toà. Ảnh: Trần Vũ

Qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Trung biết chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP), có tiếng lóng là “nước kẹo”, nếu sử dụng sẽ kích thích giá đỗ tăng trưởng, làm thân giá to, mập mạp, ngắn rễ, cọng dài, mẫu mã đẹp, nặng cân hơn, thu lợi nhuận cao. Vì vậy, Trung đã liên hệ với một người đàn ông quen qua mạng xã hội mua 10 lít “nước kẹo”.

Trung pha “nước kẹo” vào bồn chứa nước loại 1.000 lít, rồi tưới vào các lu giá đỗ cuối ngày thứ 2 chuyển sang ngày thứ 3 (quy trình sản xuất giá đỗ 5 ngày). Trong quá trình sản xuất giá đỗ, khi đang còn “nước kẹo” thì ngày nào Trung cũng pha vào nước giếng để ngâm tưới vào giá đỗ.

Hành vi của Trung đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.900 kg giá đỗ. Số chất lỏng mà Trung dùng ngâm giá đỗ không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm, cũng không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.

Tại tòa, bị cáo khai biết rõ “nước kẹo” có tác hại xấu tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng vì hám lợi nên đã sử dụng vào việc ngâm giá đỗ để bán ra thị trường. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, gây hoang mang trong dư luận nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Trung 24 tháng tù giam về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.