Lĩnh án tử hình, hai bị cáo kêu oan

Ngày 20/10, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử 3 bị cáo gồm: Nguyễn Cảnh Vinh (SN 1973), trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) và Phan Văn Phiên (SN 1981), trú xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song (Đắk Nông) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Trần Khắc Bảy (SN 1983), trú xã Công Thành, Yên Thành (Nghệ An) tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Bị cáo Phiên còn bị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.



Theo cáo trạng, tháng 2/2020, Nguyễn Cảnh Vinh trao đổi với Phan Văn Phiên thống nhất Vinh đưa ma túy từ Nghệ An vào tỉnh Đắk Nông cho Phiên tiêu thụ với giá 200 triệu đồng mỗi bánh heroin hoặc 1 cân ma túy đá.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ Phiên nói Trần Khắc Bảy gặp Vinh nhận ma túy vận chuyển vào cho Phiên. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Vinh quy ước gọi heroin là “khô”, ma túy đá là “nước” hoặc sử dụng các ký tự như “kô”, “n”, “k” khi giao dịch.



Trong 2 ngày 25 - 26/2/2020, Vinh giao cho Bảy 4 bánh heroin (gần 1,4kg) và 3 gói ma túy đá (hơn 3kg) để vận chuyển vào tỉnh Đắk Nông giao cho Phiên.

Sáng 26/2/2020, khi Bảy vừa bước xuống khỏi xe taxi thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để lên xe khách vào Tây Nguyên thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang cùng gần 4,4kg ma túy các loại.

Từ lời khai của Bảy, ngày 28/2/2020, công an bắt giữ Nguyễn Cảnh Vinh. 8 ngày sau, Phan Văn Phiên cũng bị bắt. Khám xét nhà Phiên, công an thu giữ một ít nhựa thuốc phiện, hơn 4gr ma túy đá và hơn 9gr heroin.

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 4/2021 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh Vinh, Phan Văn Phiên tử hình; bị cáo Trần Khắc Bảy tù chung thân.

Sau đó, cả 3 bị cáo đều làm đơn kháng cáo. Hai bị cáo Vinh và Phiên kháng cáo kêu oan, còn bị cáo Bảy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. Hai bị cáo Vinh và Phiên đều không thừa nhận hành vi mua bán ma túy, khẳng định mình bị oan. Còn bị cáo Bảy thành khẩn khai báo, đồng thời đưa ra thêm một số tình tiết như từng cứu người bị đuối nước để xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, mặc dù hai bị cáo Nguyễn Cảnh Vinh và Phan Văn Phiên không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, căn cứ vào lời khai của bị cáo Bảy, khẳng định kháng cáo kêu oan của hai bị cáo là không có căn cứ.

Do đó, tòa phúc thẩm bác đơn kháng cáo của các bị cáo. Y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Cảnh Vinh và Phan Văn Phiên. Tuyên án chung thân đối với Trần Khắc Bảy.