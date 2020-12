Linh hoạt, sáng tạo trong phối hợp giữa lực lượng biên phòng và các địa phương

Chiều 18/12, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Thị ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện, thị biên giới, ven biển năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh. Các đồng chí: Lê Trường Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo các huyện thị biên giới, ven biển và các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Linh hoạt, sáng tạo mở rộng các nội dung phối hợp

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông đánh giá cao kết quả phối hợp giữa lực lượng BĐBP với các huyện, thị biên giới, ven biển là khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, việc xây dựng nền biên phòng toàn dân đã được thực hiện rất nhịp nhàng, gắn kết nhuần nhuyễn các mục tiêu của lực lượng biên phòng với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, tình hình khu vực, quốc tế đã xuất hiện những phức tạp mới, gây ảnh hưởng đến tình hình trong nước, nhất là khu vực biên giới, đòi hỏi lực lượng biên phòng và các huyện, thị biên giới, ven biển cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị lực lượng BĐBP và cấp ủy, chính quyền các huyện thị biên giới tăng cường công tác bảo vệ đường biên, cột mốc quốc giới; quyết liệt hơn trong phòng chống các loại tội phạm; phát huy mô hình kết nghĩa bản - bản; chủ động phối hợp liên ngành giữa BĐBP với các lực lượng ở địa phương...

Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp tục phương châm thâm nhập sâu, nắm tình hình địa bàn phục vụ nhiệm vụ công tác và nhiệm vụ phối hợp để giữ yên biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn. Tăng cường cho ngư dân, đồng bào ven biển các chủ trương, chính sách của Đảng liên quan chiến lược biển, kinh tế biển. Đề nghị lực lượng BĐBP và các địa phương biên giới linh hoạt, sáng tạo mở rộng các nội dung phối hợp gắn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh với xây dựng kinh tế - xã hội để giữ yên biên giới.



Phối hợp hiệu quả giữ yên biên giới

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết, năm 2020, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị biên giới, ven biển thực hiện chỉ đạo công tác nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP, Quân khu 4 các chủ trương, đối sách trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển kịp thời, hiệu quả; chỉ đạo các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền các xã (phường) biên giới, ven biển phối hợp với các lực lượng trên địa bàn và lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc, vùng biển đạt kết quả tốt.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn cũng như công tác phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ, pháo nổ, buôn bán hàng giả, hàng cấm, buôn lậu vật tư y tế; triển khai thực hiện tốt các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển quốc gia.

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh báo cáo kết quả phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thị biên giới, ven biển năm 2020. Ảnh: Hoài Thu

Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh các chủ trương, giải pháp trong công tác phòng, chống dịch kịp thời, có hiệu quả; đồng thời, phối hợp chỉ đạo các đồn biên phòng và địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao.



Ngoài ra, Đảng ủy BĐBP tỉnh cũng phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Duy trì, thực hiện có hiệu quả phong trào kết nghĩa các cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới và các đồn biên phòng với các đơn vị bảo vệ biên giới của 3 tỉnh nước bạn Lào.

Bộ đội Biên phòng và cán bộ thôn bản Việt Nam gặp gỡ, trao đổi với đại diện công an và cán bộ địa phương nước bạn Lào về quy chế phối hợp bảo vệ biên giới. Ảnh tư liệu Hoài Thu

Hội nghị cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, phân tích những nguyên nhân để đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả. Trong đó, lưu ý khắc phục một số hạn chế như việc phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm tình hình, giải quyết một số vụ việc trên địa bàn biên giới, vùng biển có lúc chưa kịp thời. Việc duy trì chế độ trao đổi thông tin giữa 2 bên có thời điểm chưa thường xuyên. Một số đồn biên phòng có thời điểm thực hiện chưa tốt chế độ báo cáo tình hình, tham mưu cho huyện, thị trong giải quyết một số vụ việc xảy ra trong địa bàn.

Hội nghị cũng đề nghị UBND tỉnh báo cáo Chính phủ chỉ đạo Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm xây dựng và hoàn thành Đề án “Quy hoạch hệ thống Cửa khẩu biên giới đường bộ Việt Nam-Lào” để làm căn cứ thực hiện triển khai nhanh tiến độ mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Đề nghị Tỉnh ủy cho chủ trương cơ cấu cán bộ tăng cường ở 06 xã biên giới; có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản, tổ tàu thuyền an toàn, tổ bến bãi an toàn theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ kinh phí cho BĐBP tỉnh phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và triển khai thi hành Luật Thủy sản 2017.

Bộ đội Biên phòng dạy chữ cho người dân biên giới. Ảnh tư liệu Khánh Ly

Bên cạnh đó tiếp tục quan tâm đầu tư các chương trình dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh các xã biên giới. Đề nghị tỉnh cho chủ trương ban hành quyết định thành lập Phòng khám Quân dân y kết hợp và cấp giấy phép hoạt động cho phòng khám để phục vụ và đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của đồng bào khu vực biên giới huyện.

Hội nghị cũng nghe tham luận, góp ý của các huyện, thị Cửa Lò, Quế Phong, Thanh Chương, Tương Dương…về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị biên giới.