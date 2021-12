BaoNgheAn’s Podcast

Linh khí núi non

(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, trân trọng giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Chu Trọng Huyến về những danh thắng Đại Huệ, Đại Hải - những ngọn núi gắn với những vùng quê địa linh nhân kiệt trên quê hương Nghệ An. Bài viết: Linh khí núi non, đăng trang trọng trên ấn phẩm Báo Nghệ An đặc biệt Chào năm mới 2022.