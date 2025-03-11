Linh Rin: Cuộc sống sau khi trở thành dâu gia tộc Johnathan Hạnh Nguyễn Từng là một người mẫu và nhân vật có ảnh hưởng trong showbiz, Linh Rin đã chọn cuộc sống kín tiếng hơn, tập trung vào vai trò gia đình và hỗ trợ công việc kinh doanh của chồng sau khi kết hôn.

Bên cạnh Tăng Thanh Hà, Linh Rin là mỹ nhân tiếp theo của showbiz Việt trở thành con dâu của gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Phillip Nguyễn, cô đã có những thay đổi lớn trong cuộc sống và sự nghiệp, lui về hậu trường để chăm lo cho tổ ấm và phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình chồng.

Linh Rin, tên thật là Ngô Phương Linh, kết hôn cùng doanh nhân Phillip Nguyễn.

Hành trình từ showbiz đến gia đình danh giá

Trước khi được biết đến với vai trò con dâu "gia tộc nghìn tỷ", Linh Rin (tên thật Ngô Phương Linh) là một người mẫu, hot girl nổi tiếng tại Hà Nội. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, sau khi công khai mối quan hệ với Phillip Nguyễn, cô dần rút lui khỏi các hoạt động showbiz.

Quyết định này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, khi cô chọn gác lại sự nghiệp nghệ thuật để chuẩn bị cho vai trò mới. Giống như Tăng Thanh Hà, việc trở thành một phần của gia đình danh giá đi cùng với việc tập trung hơn vào cuộc sống riêng tư và các trách nhiệm gia đình.

Cô thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong các sự kiện của tập đoàn.

Vai trò mới và cuộc sống hiện tại

Sau khi kết hôn, Linh Rin hoàn toàn rời khỏi làng giải trí. Cô tập trung vào việc chăm sóc gia đình nhỏ và đảm nhận những vai trò quan trọng trong công việc kinh doanh của chồng. Cô thường xuyên xuất hiện bên cạnh Phillip Nguyễn tại các sự kiện của tập đoàn, thể hiện sự đồng hành và hỗ trợ của mình.

Cuộc sống của Linh Rin hiện tại khá kín tiếng. Cô hiếm khi chia sẻ về đời tư trên mạng xã hội, thay vào đó là những hình ảnh liên quan đến công việc và những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình. Sự chuyển hướng này cho thấy sự trưởng thành và ưu tiên rõ ràng của cô dành cho tổ ấm mới.