Thứ Ba, 19/8/2025
Link tải danh sách đầy đủ 250 dự án khởi công và khánh thành hôm nay 19/8

Quốc Duẩn 19/08/2025 5:00

Link tải danh sách đầy đủ 250 dự án khởi công và khánh thành hôm nay 19/8, dấu mốc giàu ý nghĩa khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh, tự lực, tự cường của đất nước.

Ngày 19/8, cả nước sẽ chứng kiến một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt: lễ khởi công và khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền đất nước, với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng.

Đây không chỉ là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh, tự lực và tự cường của dân tộc.

Trong 250 dự án này, có 8 công trình quan trọng quốc gia, hàng chục dự án nhóm A cùng nhiều dự án nhóm B, C với quy mô trải dài trên nhiều lĩnh vực.

Từ quốc phòng, hạ tầng giao thông, dân dụng – đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn, cho đến giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao. Đáng chú ý, nhiều công trình đã rút ngắn tiến độ so với kế hoạch nhiều năm, phản ánh quyết tâm và nỗ lực to lớn của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và lực lượng thi công.

Hạng mụcChi tiết
Số lượng dự án250 dự án (89 khánh thành + 161 khởi công)
Tổng vốn đầu tư~1,28 triệu tỉ đồng
Lĩnh vực chínhGiao thông: 59 dự án
Dân dụng - đô thị: 44 dự án
Công nghiệp: 57 dự án
Hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án
Nhà ở xã hội: 22 dự án
Nông nghiệp & nông thôn: 6 dự án
Văn hóa – thể thao: 3 dự án
Giáo dục: 12 dự án
Y tế: 10 dự án
Quốc phòng: 1 dự án
Điểm cầu kết nối80 điểm cầu toàn quốc, trung tâm tại Hà Nội
Những công trình nổi bậtTrung tâm Triển lãm Quốc gia, Viettel R&D, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Nhà máy điện gió Hải Anh, Cầu Rạch Miễu 2
Ý nghĩa chínhTăng trưởng kinh tế, cải thiện hạ tầng, biểu tượng tự lực tự cường giữa kỷ niệm Quốc khánh

Những dự án này mang hơi thở của cuộc sống mới, mở ra cơ hội việc làm, tạo dựng nhà ở xã hội cho người dân, kết nối vùng miền bằng những cây cầu, đem lại bệnh viện hiện đại để chăm sóc sức khỏe và mang đến các trung tâm nghiên cứu nhằm khai mở tri thức và công nghệ mới. Khởi công và khánh thành đồng loạt không chỉ đơn thuần là xây dựng các khối bê tông và thép hay con số vốn đầu tư, mà còn là biểu tượng sống động cho sức mạnh đoàn kết, trí tuệ và ý chí vươn lên của cả dân tộc.

Khi nhìn lại lịch sử, 80 năm trước, trong mùa thu cách mạng, sức mạnh ấy đã bùng nổ, đưa nhân dân vùng lên giành chính quyền, xóa bỏ đêm dài nô lệ và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ đó, dân tộc đã bước trên con đường độc lập, tự do, hạnh phúc và không ngừng giành nhiều thắng lợi trong công cuộc dựng xây đất nước. Hôm nay, cùng với khí thế ấy, cả dân tộc hướng tới khát vọng xây dựng quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Niềm tin này được củng cố không chỉ từ hào khí lịch sử, mà còn từ những thành quả bền vững. Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định uy tín, vị thế trên trường quốc tế.

Việc khởi công và khánh thành 250 dự án trong ngày 19/8 càng thêm ý nghĩa. Nó là sự tiếp nối tinh thần cách mạng: dám nghĩ, dám làm, dám khát vọng và dám vươn lên.

Sáng nay, từ miền núi cao đến hải đảo xa, từ thành thị nhộn nhịp đến nông thôn yên bình, hàng trăm dự án và công trình sẽ đồng loạt ra đời. Đó là thành quả của chính sách đúng đắn, của trí tuệ, tâm huyết và mồ hôi công sức của hàng triệu người. Tất cả góp phần tạo nên khí thế mạnh mẽ của một dân tộc đang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

