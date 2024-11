Giải trí Link xem Độc đạo tập 33 trên VTV3 ngày 13/11 Link xem trực tiếp Độc đạo tập 33 sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 21h40 hôm nay, 13/11/2024 tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.

Lịch phát sóng Độc đạo tập 33

Khán giả có thể xem trực tiếp Độc đạo tập 33 trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 21h40 hôm nay, 13/11/2024 trên các link dưới đây:

VTV Go - VTV - VTVCab - SCTV - TV360 - FPTPlay

Link xem phim Độc đạo Full HD

Để xem lại trọn bộ các tập của bộ phim đã phát trên kênh VTV3, quý độc giả có thể truy cập link này

Bộ phim truyền hình này được phát sóng trực tiếp vào lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3.

Preview nội dung phim Độc đạo tập 33

Trong tập 33, Quốc bất ngờ bị cấp trên triệu tập một cách bí mật. Anh nhanh chóng nhận ra rằng việc chứng minh sự trong sạch của mình không khó, vì vậy anh hỏi thẳng Long: "Anh cố tình giữ em lại đến giờ này phải không ạ?" Long trả lời thẳng thắn rằng anh không có thẩm quyền can thiệp vào quyết định của công an tỉnh.

Long động viên Quốc: "Thời gian sẽ sáng tỏ mọi việc." Đồng thời, anh nhắc Quốc phải giữ bí mật theo nguyên tắc công tác. Quốc cũng cho Long biết rằng cán bộ công an tỉnh đã hỏi đi hỏi lại những gì anh đã báo cáo cho Phùng. Quốc cảm thấy nghi ngờ và hỏi: "Chẳng nhẽ cấp trên không muốn em báo cáo chuyện đó cho Trưởng Công an huyện?" Long khuyên Quốc không nên suy đoán gì thêm và nói rằng lệnh điều động đã được cấp trên gửi cho Phùng khi Quốc lên công an tỉnh. Vì vậy, Quốc có thể báo cáo với Phùng về việc lên công an tỉnh mà không cần lo lắng.

Khi Quốc nhắc đến việc cấp trên nghi ngờ Phùng, Long trả lời: "Kể cả việc em nghĩ rằng cấp trên đã nghi ngờ anh ấy?"

Khương dẫn Tuyết về ra mắt u Mộc. U Mộc vui vẻ chào đón Tuyết và nhấn mạnh rằng tình yêu thương trong gia đình là điều quan trọng nhất. Trong trích đoạn này, bà Mộc đích thân chọn áo dài cô dâu cho Tuyết. Khương gọi Tuyết là "bà cụ thân sinh ra con của anh" và khen cô xinh đẹp. U Mộc thấy Khương hạnh phúc thì cũng vui lây. Tuyết cảm nhận được tình yêu thương của gia đình khi nhìn thấy anh em Khương ôm nhau và chứng kiến những khoảnh khắc ấm áp.

Diễm cũng có một tình huống đáng chú ý trong tập này. Cô tưởng rằng chỉ cần ngoan ngoãn sẽ có thể sống yên bình bên con trai, nhưng Quân "già" bất ngờ thông báo: "Anh sẽ phải đi, Bo đi cùng anh." Quân đưa cho Diễm hai lựa chọn: Nếu đồng ý, tất cả tài sản, khu resort và nhà hàng sẽ thuộc về cô. Khi mọi chuyện ổn thỏa, Quân sẽ đón Diễm sang với con sau. Tuy nhiên, Diễm không cần những thứ đó, cô khẳng định rằng con là tất cả đối với mình. Quân đổi giọng và nói: "Nó cũng là tất cả đối với tôi."

Mời quý vị khán giả theo dõi diễn biến chi tiết tập 32 phim Độc đạo sẽ phát sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.