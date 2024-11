Giải trí Link xem Độc đạo tập 36 (tập cuối) trên VTV3 ngày 20/11 Link xem trực tiếp Độc đạo tập 36 (tập cuối) sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 21h40 hôm nay, 20/11/2024 tại VTV Giải trí - VTV - VTV Go.

Lịch phát sóng Độc đạo tập 36 (tập cuối)

Khán giả có thể xem trực tiếp Độc đạo tập 36 (tập cuối) trên kênh VTV3 phát sóng vào lúc 21h40 hôm nay, 20/11/2024 trên các link dưới đây:

Link xem phim Độc đạo Full HD

Để xem lại trọn bộ các tập của bộ phim đã phát trên kênh VTV3, quý độc giả có thể truy cập link này

Bộ phim truyền hình này được phát sóng trực tiếp vào lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3.

Preview nội dung phim Độc đạo tập 36 (tập cuối)

Trích đoạn giới thiệu tập 36 - tập cuối của Độc đạo mang đến những tình tiết kịch tính và cảm động.

Trong cuộc chạy trốn của Quân già, Hồng đã kịp đuổi tới nơi. Tên trùm ma túy vội gọi đàn em hỗ trợ: "Đón tao!"

Hồng không để hắn có cơ hội thương thảo, vừa xuất hiện đã quyết tâm tiêu diệt Quân già.

Tên trùm mang theo thanh kiếm quen thuộc bên mình. Đối mặt với Hồng, hắn rút kiếm ra, nhưng vẫn cố tìm cách đàm phán: "Nghĩ lại đi, chúng ta có thể thoả thuận, thương thảo."

Tuy nhiên, sau những gì dã man mà Quân già đã gây ra cho gia đình và bản thân Hồng, anh không còn muốn nghe bất cứ lời nào từ lão ta.

Câu hỏi được đặt ra: Liệu đàn em của Quân già có kịp tới cứu hắn? Hay lực lượng công an sẽ kịp thời giải cứu Hồng và vây bắt tên trùm ma túy?

Tập cuối của Độc đạo hứa hẹn mang đến một cái kết viên mãn cho Hồng và Diễm, hai số phận từng chịu nhiều đau thương. Trải qua những sóng gió, cùng nhau vượt qua nanh vuốt của Quân già, họ dần thấu hiểu, yêu thương, và trân trọng nhau hơn.

Một khoảnh khắc đầy xúc động được hé lộ khi Hồng mang bó hoa tươi thắm đến nhà Diễm, tạo bất ngờ cho cô. Sau bao đau khổ, Diễm cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc bên một người đàn ông tốt bụng, chân thành như Hồng.

Bên cạnh đó, chuyên án kết thúc cũng là lúc Phùng, Trưởng công an huyện, phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Long, Phó Trưởng công an huyện và cũng là bạn học của Phùng, hiểu rõ lý do khiến anh lầm đường lạc lối.

Long an ủi Phùng: "Tôi tin là cấp trên sẽ hiểu cho anh. Về phần vợ con anh, tôi và các đồng đội sẽ thay anh chăm sóc họ."

Nghe những lời đó, Phùng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Anh biết rằng trong toàn bộ sự việc, mình đã sai nhưng vẫn có những điều đúng được ghi nhận. Dù vậy, anh không thể không ân hận: "Chỉ có điều tôi đã để đánh mất danh dự."

Là một cán bộ từng có năng lực, đây chính là điều khiến Phùng day dứt nhất.

Quý vị đón xem tập 36 - tập cuối phim Độc đạo phát sóng lúc 21h40 thứ Tư (20/11) trên kênh VTV3!