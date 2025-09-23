Giải trí Link xem "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 20: Ngã rẽ bất ngờ của Ngân và Lam Sóng gió gia đình Mỹ Anh - Đăng chưa dừng, Lam dần vượt khủng hoảng để trở lại cuộc sống thường nhật trong tập 23 Gió ngang khoảng trời xanh.

Preview nội dung tập Tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh":

Trong tập 20, mâu thuẫn của Mỹ Anh và Đăng chưa có dấu hiệu lắng xuống. Những cuộc cãi vã lặp đi lặp lại quanh sự cứng nhắc của Mỹ Anh khiến không khí gia đình ngày càng căng thẳng. Tần suất "lời ra tiếng lại" dồn dập đã trở thành dấu hiệu cho một vết nứt lớn có thể bùng nổ trong tương lai, báo hiệu nhiều sóng gió mới.



Ngân sau chuyến nghỉ dưỡng dường như đã đón nhận một bất ngờ lớn, thứ mà cô coi như “quà trời ban”. Cuộc sống của Ngân sắp bước sang trang mới với nhiều hy vọng.



Lam cũng đã vượt qua khủng hoảng, quay trở lại với công việc. Tại nơi làm việc, sự xuất hiện của một đồng nghiệp trẻ tuổi thích trêu ghẹo tạo ra những tình huống vừa bực mình vừa đáng yêu, giúp Lam dần lấy lại cân bằng và nụ cười sau chuỗi ngày nặng nề.

Lịch chiếu "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 20:

Tập 20 Gió ngang khoảng trời xanh sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ Ba ngày 23/9/2025 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Link xem trực tiếp "Gió ngang khoảng trời xanh":

Khán giả của bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview Gió ngang khoảng trời xanh tập 20: