Link xem "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 31: Trường lớn tiếng với Ngân

Trong tập 31, mối quan hệ giữa Lam và Lâm tiếp tục gây sóng gió khi Lâm liên tục lui tới nhà Lam. Dù Lâm khẳng định mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, nhưng “tình ngay lý gian”, lần này chính mẹ Lam đã tận mắt chứng kiến. Sự xuất hiện thường xuyên của Lâm khiến không khí trong gia đình Lam trở nên nặng nề, khi những nghi ngờ bắt đầu len lỏi.



Ở một diễn biến khác, Trường vẫn chưa nhận ra sự sai lệch trong cách cư xử của mình. Anh thậm chí còn đến tận nhà để trách móc và lớn tiếng với Ngân, khiến người xem phẫn nộ. Thái độ ngạo mạn của Trường càng khiến mối quan hệ giữa hai người rơi vào ngõ cụt, khi Ngân dần nhận ra bản chất thật đằng sau vẻ bề ngoài hoàn hảo của anh.



Còn với Đăng, sau những biến cố tại Quảng Ninh, anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện. Lời nói và hành động của Linh vẫn khiến anh day dứt, nhưng có lẽ đã đến lúc Đăng phải thành thật với vợ để tìm lại sự bình yên trong hôn nhân. Liệu anh có đủ dũng khí để đối mặt và thú nhận mọi chuyện, hay tiếp tục giữ im lặng để bảo vệ những gì còn sót lại?







Tập 31 mở ra một chặng mới đầy kịch tính, khi những mối quan hệ đan xen giữa yêu thương, ghen tuông và phản bội bắt đầu bộc lộ mặt thật, đẩy các nhân vật đến những lựa chọn không thể quay đầu.

Lịch chiếu "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 31:

Tập 31 Gió ngang khoảng trời xanh sẽ lên sóng vào lúc 20h00 thứ Hai ngày 20/10/2025 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

