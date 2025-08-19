Văn hóa Link xem THTT 'Lễ khánh thành, khởi công các dự án công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9' tại cầu truyền hình Nghệ An Sáng nay (19/8), cầu truyền hình Nghệ An phát sóng chương trình cầu truyền hình trực tiếp đặc biệt 'Lễ khánh thành, khởi công các dự án công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9'

Sáng nay (19/8), chương trình cầu truyền hình trực tiếp đặc biệt 'Lễ khánh thành, khởi công các dự án công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9' chính thức lên sóng lúc 9h, đánh dấu một sự kiện truyền hình có quy mô lớn chưa từng có.

Trong tổng số 250 dự án trọng điểm, có 80 công trình được lựa chọn để trở thành điểm cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến. Tại Nghệ An, điểm cầu truyền hình trực tiếp tại dự án bệnh viên Ung bướu Nghệ An.

Chương trình mở màn với không gian âm nhạc hào hùng, tái hiện dòng chảy lịch sử qua những ca khúc gắn liền với nhiều thế hệ như 'Bác Hồ một tình yêu bao la' (NSND Thanh Hoa) và sắc thái trẻ trung của 'Việt Nam trong tôi là' (Hòa Minzy). Tiết mục hợp xướng 'Việt Nam ơi ta bước tiếp' với sự góp mặt của NSND Quốc Hưng cùng Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chương trình được xây dựng với 4 nội dung chính. Ở phần đầu, khán giả sẽ được chứng kiến khí thế lao động hăng say trên khắp các công trường, nơi những con người đang ngày đêm nỗ lực để đưa các dự án về đích đúng tiến độ và chất lượng.

Bên cạnh đó, chương trình dành thời lượng đặc biệt để tôn vinh giá trị mà các công trình mang lại cho đời sống nhân dân, từ dự án nhà ở xã hội, các cây cầu mới đến những công trình y tế, giáo dục, góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài những công trình đã hoàn thành, chương trình cũng giới thiệu các dự án mang tính đột phá, ứng dụng công nghệ cao. Nổi bật trong số đó là Dự án điện gió Hải Anh tại Quảng Trị, tòa nhà Sài Gòn Marina hiện đại tại TP.Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn quan trọng của cầu truyền hình là lễ khởi công đồng loạt nhiều dự án chiến lược quốc gia. Đây được xem là khoảnh khắc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển của đất nước.

Khép lại chương trình là những hình ảnh đầy cảm xúc về công trình mới, về tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Sự kiện là lời chúc mừng ý nghĩa hướng tới 'Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025)', khẳng định khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, vững bước trong thời kỳ mới.