Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 34: Bằng tung đòn hiểm, ông Thứ và Xuân sập bẫy

Preview nội dung tập 34 Có anh, nơi ấy bình yên

Tập 34 hứa hẹn nhiều căng thẳng khi Bằng tiếp tục ra tay thao túng, lần lượt khiến cả Chủ tịch Thứ và Phó chủ tịch Xuân phải “nhả” mỏ đá cùng trại lợn để anh ta thâu tóm. Với những chiêu trò khó lường, Bằng trở thành kẻ duy nhất dám động đến “túi tiền” của lãnh đạo, đẩy ông Thứ và Xuân vào thế khó, vừa uất ức vừa bất lực.



Trong khi đó, Xuân vốn đã lo đường lùi, nay càng thấy rõ mình chỉ là quân cờ bị lợi dụng. Ông Thứ cũng chẳng thể thảnh thơi, bởi mỗi bước đi đều bị Bằng “rung” cho đến tận cùng. Sự phẫn nộ và cay đắng giữa các phe sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.



Ở một diễn biến khác, bác Thắng trưởng họ vẫn nặng lòng lo lắng cho cháu trai. Ông hiểu thời cuộc đổi thay có thể cuốn phăng tất cả, nhưng bản thân lại không giúp gì được ngoài việc dặn mình bớt la cà gây chuyện để không làm cháu thêm khổ.



Những mối quan hệ chằng chịt, sự tính toán cá nhân và mưu mô chính trị đang đẩy xã Tiên Phong đến bước ngoặt mới. Tập phim hứa hẹn nhiều tình tiết nghẹt thở, khiến khán giả khó rời mắt.

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 34 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Sáu ngày 26/09/2025.

