Văn hóa Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 37: Công an ập phá sới bạc của Tiến Tiến hoảng loạn khi công an bất ngờ ập vào sới bạc, ông Thứ gay gắt đòi Bằng câu trả lời rõ ràng về chiếc ghế chủ tịch xã sau sáp nhập.

Preview nội dung tập 37 "Có anh, nơi ấy bình yên"

Tập 37 mở ra với cảnh Tiến mải mê sát phạt trong sới bạc. Khi công an bất ngờ ập vào, các con bạc nhốn nháo tháo chạy qua cửa sau. Liệu tất cả có kịp thoát thân hay sẽ có kẻ sa lưới, biến cuộc vui thành thảm họa? Đây chắc chắn sẽ là tình tiết khiến cả Tiến lẫn gia đình ông Thứ thêm phần lao đao.



Ở một diễn biến khác, ông Thứ đã hết kiên nhẫn trước những câu trả lời nửa vời của Bằng. Nhắc đến trợ lý Long – “cánh cửa sáng” để giữ chắc vị trí chủ tịch xã sau sáp nhập, ông Thứ muốn có một lời hứa rành rọt thay vì những câu nói nước đôi. Sự căng thẳng giữa hai bên ngày càng lộ rõ, báo hiệu một cuộc đấu trí gay cấn.



Trong khi đó, chính Bằng cũng bắt đầu đối diện rắc rối khi vợ nghi ngờ mối quan hệ mập mờ giữa anh và Hồng Tơ – nữ chủ nhà hàng. Việc Bằng quá dễ dàng lo được việc làm cho Chí tại cơ sở kinh doanh của Hồng Tơ càng khiến vợ anh thêm nghi ngờ. Một khi những khúc mắc này bị phơi bày, tham vọng và những tính toán ngầm của Bằng liệu còn giữ được thế thượng phong?



Tập 37 hứa hẹn sẽ là chuỗi biến cố kịch tính, khi cả Tiến, ông Thứ và Bằng đều đứng trước những mối nguy khó lường, mở ra nhiều ngã rẽ bất ngờ cho câu chuyện.

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 37 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Tư ngày 1/10/2025.

