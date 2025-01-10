Thứ Tư, 1/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Văn hóa

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 37: Công an ập phá sới bạc của Tiến

Quốc Duẩn 01/10/2025 10:08

Tiến hoảng loạn khi công an bất ngờ ập vào sới bạc, ông Thứ gay gắt đòi Bằng câu trả lời rõ ràng về chiếc ghế chủ tịch xã sau sáp nhập.

Preview nội dung tập 37 "Có anh, nơi ấy bình yên"

Tập 37 mở ra với cảnh Tiến mải mê sát phạt trong sới bạc. Khi công an bất ngờ ập vào, các con bạc nhốn nháo tháo chạy qua cửa sau. Liệu tất cả có kịp thoát thân hay sẽ có kẻ sa lưới, biến cuộc vui thành thảm họa? Đây chắc chắn sẽ là tình tiết khiến cả Tiến lẫn gia đình ông Thứ thêm phần lao đao.

Link xem trực tiếp

Ở một diễn biến khác, ông Thứ đã hết kiên nhẫn trước những câu trả lời nửa vời của Bằng. Nhắc đến trợ lý Long – “cánh cửa sáng” để giữ chắc vị trí chủ tịch xã sau sáp nhập, ông Thứ muốn có một lời hứa rành rọt thay vì những câu nói nước đôi. Sự căng thẳng giữa hai bên ngày càng lộ rõ, báo hiệu một cuộc đấu trí gay cấn.

Link xem trực tiếp

Trong khi đó, chính Bằng cũng bắt đầu đối diện rắc rối khi vợ nghi ngờ mối quan hệ mập mờ giữa anh và Hồng Tơ – nữ chủ nhà hàng. Việc Bằng quá dễ dàng lo được việc làm cho Chí tại cơ sở kinh doanh của Hồng Tơ càng khiến vợ anh thêm nghi ngờ. Một khi những khúc mắc này bị phơi bày, tham vọng và những tính toán ngầm của Bằng liệu còn giữ được thế thượng phong?

Link xem trực tiếp

Tập 37 hứa hẹn sẽ là chuỗi biến cố kịch tính, khi cả Tiến, ông Thứ và Bằng đều đứng trước những mối nguy khó lường, mở ra nhiều ngã rẽ bất ngờ cho câu chuyện.

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 37 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Tư ngày 1/10/2025.

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 37:

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 37:

Bài liên quan

Đọc tiếp

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 34: Bằng tung đòn hiểm, ông Thứ và Xuân sập bẫy

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 34: Bằng tung đòn hiểm, ông Thứ và Xuân sập bẫy

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 31: Xuân bị Hồng Phát tống tiền

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 31: Xuân bị Hồng Phát tống tiền

Link xem trực tiếp: "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 27: Trại lợn lộ động thái mờ ám

Link xem trực tiếp: "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 27: Trại lợn lộ động thái mờ ám

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 26: Trí trở về, xã Tiên Phong dậy sóng

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 26: Trí trở về, xã Tiên Phong dậy sóng

Đọc tiếp

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 35: Bà Nga choáng váng khi nhà Hồng Tơ mua mỏ đá

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 34: Bằng tung đòn hiểm, ông Thứ và Xuân sập bẫy

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 34: Bằng tung đòn hiểm, ông Thứ và Xuân sập bẫy

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 31: Xuân bị Hồng Phát tống tiền

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 31: Xuân bị Hồng Phát tống tiền

Link xem trực tiếp: "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 27: Trại lợn lộ động thái mờ ám

Link xem trực tiếp: "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 27: Trại lợn lộ động thái mờ ám

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 26: Trí trở về, xã Tiên Phong dậy sóng

Link xem trực tiếp Có anh, nơi ấy bình yên tập 26: Trí trở về, xã Tiên Phong dậy sóng

Xem thêm Văn hóa

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Văn hóa
      Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 37: Công an ập phá sới bạc của Tiến

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO