Giải trí

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 42: Linh Rô bất ngờ “phản” lại Bằng

Quốc Duẩn - 08/10/2025 05:23
Hồng Phát bị bắt và khai ra ông Xuân là kẻ đứng sau trại lợn, Linh Rô bất ngờ phản lại Bằng trong tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên".

Preview nội dung tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên"

Tập 42 mở ra với bước ngoặt lớn khi Hồng Phát chính thức bị bắt. Trong quá trình lấy lời khai, Phát lập tức khai ra người đứng sau toàn bộ vụ việc – chính là Phó Chủ tịch xã Xuân. Theo lời Phát, anh ta chỉ là người làm thuê, mọi hành động đều do Xuân chỉ đạo. Lời khai này khiến vụ án trại lợn Hồng Phát chuyển hướng hoàn toàn, đẩy ông Xuân vào tình thế nguy hiểm khi bằng chứng và nhân chứng đều đang chống lại ông.

Link xem trực tiếp
Link xem trực tiếp

Ngay lúc đó, Bằng nhận ra tình thế rối ren, lập tức ra lệnh cho Linh Rô trốn đi để tránh liên lụy. Tuy nhiên, với tính cách bướng bỉnh, Linh không chịu nghe lời mà còn thuyết phục mẹ mình phản lại Bằng. Hành động này chẳng khác nào đẩy Bằng vào thế bị phản bội từ chính người thân cận nhất.

Link xem trực tiếp

Tập 42 hứa hẹn mang đến cao trào mới trong chuỗi đấu đá quyền lực tại xã Tiên Phong, khi từng lớp bí mật dần bị phơi bày. Ai sẽ là người tiếp theo phải trả giá cho chuỗi sai phạm đã bị che giấu bấy lâu?

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 42 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Tư ngày 8/10/2025.

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 42:

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 42:

