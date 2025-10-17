Thứ Sáu, 17/10/2025
Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 47: Hé lộ cái kết cho Bằng

Quốc Duẩn - 17/10/2025 10:19
Tập 47 Có anh, nơi ấy bình yên khép lại trong nước mắt khi Vân chọn tha thứ, còn Bằng đối diện với cái giá cuối cùng cho sai lầm của mình.

Preview nội dung tập 42 "Có anh, nơi ấy bình yên":

Sau khi bị khởi tố, Bằng vẫn một lòng hướng về Vân, khẳng định dù lạc lối nhưng tình yêu dành cho vợ chưa bao giờ thay đổi. Trước lời thú nhận chân thành của chồng, Vân không kìm được nước mắt. Cô nhớ lại quãng thời gian dài cả hai cùng chung sống — Bằng chưa từng nặng lời, chưa từng khiến cô phải chịu khổ, chỉ có một lần ép cô đứng tên sổ đỏ. Giữa cơn giận và thương, Vân lại chọn thứ tha. “Chồng sai cũng có lỗi của vợ”, cô nghẹn ngào, như tự dỗ lòng mình giữ trọn mái ấm đã từng hạnh phúc.

Link xem trực tiếp

Bằng định ra đi một mình để gánh lấy hậu quả, nhưng Vân không đồng ý. Cô muốn cùng anh đi qua giông bão, bất chấp mọi lời khuyên. Liệu lần này, Bằng có nghe theo vợ, hay lại chọn con đường riêng để kết thúc chuỗi sai lầm của mình?

Link xem trực tiếp

Ở một diễn biến khác, ông Thứ lặng lẽ chuẩn bị mọi thủ tục, viết đơn sẵn, như thể đã chấp nhận cái kết cho cuộc đời nhiều ân hận. Khi hỏi Huy về “ngày ấy”, ông dường như sẵn sàng đối mặt với hậu quả do chính mình gây ra.

Link xem trực tiếp

Tập 47 hứa hẹn khép lại hành trình của những con người từng lạc bước, với câu hỏi đầy day dứt: tha thứ có đủ để giữ bình yên, khi niềm tin đã vỡ nát?

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 47 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Sáu ngày 17/10/2025.

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 47:

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 47:

