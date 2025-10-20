Thứ Hai, 20/10/2025
Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 48: Mợ Mừng kịch liệt phản đối Chí cưới Vy

Quốc Duẩn - 20/10/2025 11:50
Tập 48 Có anh, nơi ấy bình yên lên sóng hé lộ những nút thắt mới khi Chí và Vy nảy sinh tình cảm, ông Thứ bắt đầu đối diện với chính lương tâm mình.

Preview nội dung tập 48 "Có anh, nơi ấy bình yên":

Trong tập 48, khán giả sẽ chứng kiến cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa ông Thứ và Chí tại quán nước của Thoa. Chủ tịch xã tỏ ra thân thiện, nhờ Chí sửa giúp chiếc xe máy bị hỏng, rồi nhân tiện hỏi han về “trải nghiệm ngồi tù” mà Chí từng trải qua. Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông - một người từng phạm sai lầm, một người đang đứng trước ranh giới đúng sai đã mở ra nhiều suy ngẫm về giá trị của danh dự và sự chuộc lỗi.

Link xem trực tiếp

Ở một diễn biến khác, sau khi rời khỏi nhà cậu mợ, Chí tưởng rằng mình sẽ được sống tự do, tìm lại niềm vui giản dị của cuộc đời. Nhưng ngay cả khi dọn ra ở riêng, anh vẫn không thoát khỏi sự soi xét của mợ Mừng. Mối quan hệ giữa Chí và Vy dần trở nên thân thiết, nảy sinh tình cảm tự nhiên sau bao năm sóng gió. Tuy nhiên, khi biết cháu chồng muốn cưới “cô gái quán hát” về làm vợ, mợ Mừng lập tức kịch liệt phản đối.

Link xem trực tiếp

Tình yêu giữa Chí và Vy đứng trước sóng gió đầu tiên, không chỉ vì định kiến, mà còn vì những ràng buộc cũ chưa thể xóa nhòa. Gặp Chí, có lẽ ông nhìn thấy trong người thanh niên ấy phần nào hình ảnh của chính mình: từng lầm lỡ, từng bị phán xét, và đang cố gắng làm lại cuộc đời.

Link xem trực tiếp

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 48 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Hai ngày 20/10/2025.

Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 48:

Khán giả của bộ phim Có anh, nơi ấy bình yên có thể đón xem các tập mới trên kênh VTV1 phát sóng vào lúc 21h00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần:

VTVGo: Link xem tại đây.

VTV: Link xem tại đây.

VTVCab: Link xem tại đây.

SCTV: Link xem tại đây.

TV360: Link xem tại đây.

FPTPlay: Link xem tại đây.

Trailer preview "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 48:

