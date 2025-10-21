Link xem trực tiếp "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 49: Ông Thứ chấp nhận số phận

Preview nội dung tập 49 "Có anh, nơi ấy bình yên"



Trong tập 49, sau cơn đột quỵ, ông Thứ bắt đầu đối mặt với thực tế phũ phàng: bản thân như “cá nằm trên thớt”, chỉ chờ công an đến là bị đưa đi. Dù lo lắng, ông vẫn cố giữ bình tĩnh trước mặt mọi người. May mắn, bà Nga hậu phương vững chắc đã kịp thời động viên chồng, tiếp thêm cho ông “vitamin tinh thần” để an tâm chờ ngày xa nhà. Giữa giông bão, tình cảm của hai vợ chồng càng lộ rõ sự gắn bó, sẻ chia sau nhiều sóng gió quyền lực.



Trong khi đó, Vân vốn đang cố gắng ổn định lại cuộc sống sau cú sốc về chồng lại vô tình gặp Na, cháu của Hồng Phát, khi đi mua thuốc cho mẹ. Không ngờ, “chiến thần livestream” Na lại buông lời miệt thị, mỉa mai Vân là người “tiếp tay cho chồng thâu tóm trại lợn”. Lời xúc phạm công khai khiến Vân chết lặng giữa chốn đông người, một lần nữa phải đối diện với dư luận cay nghiệt và những vết thương lòng chưa kịp lành.



Tập 49 hứa hẹn nhiều cảm xúc trái ngược khi một bên là sự bình tâm chấp nhận của người đàn ông từng quyền lực, còn bên kia là nỗi đau âm thầm của người phụ nữ vẫn đang gắng giữ lấy niềm tin và danh dự giữa bão tố cuộc đời.

Lịch chiếu "Có anh, nơi ấy bình yên":

Tập 49 bộ phim truyền hình Có anh, nơi ấy bình yên sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam vào lúc 21h00 tối Thứ Ba ngày 21/10/2025.

