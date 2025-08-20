Công nghệ Link xem trực tiếp Made by Google 2025: Ra mắt Pixel 10 Sự kiện Made by Google sẽ chính thức ra mắt Pixel 10 vào 1h00 ngày 21/8 (giờ Việt Nam), kèm loạt chương trình bình luận trực tiếp trên YouTube.

Ngày 21/8, Google sẽ trình làng dòng điện thoại Pixel 10 trong sự kiện Made by Google. CNET sẽ đồng hành cùng người xem qua chương trình trực tiếp bắt đầu từ 23h00 đêm ngày 20/8 trên kênh YouTube chính thức.

Hai MC Bridget Carey và Iyaz Akhtar sẽ phân tích các tin đồn, rò rỉ cũng như những chi tiết đã được Google hé lộ về Pixel 10 trước khi sự kiện bắt đầu.

Khách mời và thông tin trước giờ G

Khách mời đặc biệt gồm Patrick Holland, Tổng biên tập CNET, sẽ chia sẻ tổng quan về những gì công chúng đã biết về Pixel 10. Trước khi chương trình chính thức khai mạc, phóng viên Mike Sorrentino sẽ tường thuật trực tiếp ngay tại địa điểm tổ chức.

Sự kiện Made by Google chính thức bắt đầu lúc 1h00 sáng ngày 21/8, được phát trực tiếp trên YouTube. Đây là thời điểm Google công bố toàn bộ chi tiết về Pixel 10 cùng các sản phẩm phần cứng mới.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, phần hậu trường sẽ tiếp nối với sự tham gia của biên tập viên Abrar Al-Heeti (CNET) và Timothy Beck Werth (Mashable) để mổ xẻ từng thông tin vừa công bố.

Trải nghiệm cùng cộng đồng

Khán giả có thể đặt câu hỏi và bình luận trực tiếp thông qua tính năng live chat trên YouTube. Ngoài ra, CNET sẽ duy trì blog trực tuyến cập nhật liên tục các tin tức và tin đồn xoay quanh Pixel 10.